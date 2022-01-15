https://ria.ru/20220115/gaz-1767976582.html

Польше припомнили "былые заслуги" после иска от "Газпрома"

"Пора спуститься с небес на землю": поляки поддержали требование "Газпрома" - РИА Новости, 15.01.2022

Польше припомнили "былые заслуги" после иска от "Газпрома"

Читатели издания Interia отреагировали на поданный "Газпромом" иск с требованием повысить цену на газ для Польши. Многие отметили, что такой шаг со стороны... РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T12:39

2022-01-15T12:39

2022-01-15T12:39

экономика

варшава

москва

газпром

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Читатели издания Interia отреагировали на поданный "Газпромом" иск с требованием повысить цену на газ для Польши. Многие отметили, что такой шаг со стороны российской компании весьма оправдан, а Варшаве неплохо было бы пересмотреть свое поведение в отношениях с Москвой."Россия, как продавец, может требовать за свой газ столько, сколько пожелает. <...> Только глупец продает товар дешево, когда можно продать дороже. А на Висле, наверное, хотели бы, чтобы в Кремле сидели глупцы и продавали газ и нефть за копейки. Почему-то Польша не продает, например, свою медь дешево, но нефть и газ они хотели бы покупать подешевле... Надо спуститься с небес на землю и перестать жить мечтами", — подчеркнул TT."Хватит поддерживать Украину за счет поляков. Почему польские политики, говоря о газе, заботятся не о наших экономических интересах, а только о том, чтобы Украине было хорошо? Сколько еще они будут переживать за украинцев, а не за поляков? Разве наше правительство не видит, что их политика ведет к обнищанию польских из-за высоких цен на газ? Почему польские политики создают русофобию и странную безответную любовь к Украине, из-за которых у нас одни потери?" — возмутился oburzony."Вот так мстит наша безнадежная политика в отношениях с соседями! Наши власти ненавидят Россию больше, чем любят Польшу", — выразил мнение tom."У меня вопрос, откуда Польша будет брать газ после окончания контракта с Россией в этом году? Потому что норвежского газа — кот наплакал, а сжиженный стоит недешево и не удовлетворит наши потребности", — отметил xxxx."Не делай другому то, что не желаешь себе, — разве трудно понять? Теперь наступает этап закрепления этих знаний: раньше это делалось палкой по затылку, а теперь завинчиванием газового крана", — подытожили читатели.Ранее стало известно, что "Газпром" обратился в суд с требованием повысить цену на газ для Польши. В российской компании уточнили, что обращение касается контрактного периода с ноября 2017 года. Согласно договору, спустя три года у "Газпром-экспорта" возникло новое право требовать очередного пересмотра цены с 1 ноября 2020-го, которым он также воспользовался, направив соответствующее требование в адрес польской компании.

https://ria.ru/20220114/gaz-1767860344.html

https://ria.ru/20220115/gaz-1767948819.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220114/sevpotok-1767893032.html

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экономика, варшава, москва, газпром, россия