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Россия может поставлять в Европу больше газа, считает Новак
Россия может поставлять в Европу больше газа, считает Новак - РИА Новости, 15.01.2022
Россия может поставлять в Европу больше газа, считает Новак
Россия может поставлять в Европу больше газа, ресурсы для этого есть, но нужны долгосрочные контракты, так как рост добычи имеет продолжительный инвестцикл,... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T12:05
2022-01-15T12:18
экономика
европа
александр новак
россия
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россия может поставлять в Европу больше газа, ресурсы для этого есть, но нужны долгосрочные контракты, так как рост добычи имеет продолжительный инвестцикл, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль 12 января обвинил Россию в усугублении тяжелой ситуации на европейском энергетическом рынке, писало агентство Блумберг. Он заявил, что Россия могла бы нарастить поставки как минимум на треть по сравнению с текущими объемами, то есть на 3 миллиарда кубометров в месяц."Мы можем поставлять (больше - ред.), у нас огромные ресурсы, но любая добыча - это инвестиционный проект, который требует времени, чтобы этот проект окупился и привлечь инвестиции. Поэтому должна быть понятная сбытовая политика. Поэтому мы всегда выступали за то, чтобы долгосрочные контракты в первую очередь были той системы энергобезопасности потребителей, которые используют такие энергоносители", - прокомментировал Новак обвинения Бироля в интервью телеканалу "Россия 1".Цены на газ в Европе начали стремительно расти с весны прошлого года. Тогда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября уже перешагнула порог в 1000 долларов.Исторического максимума в 2190,4 доллара за тысячу кубометров цены на газ в Европе достигли 21 декабря, после чего перешли к коррекционному снижению. В последние дни прошлого года расчетная цена январских фьючерсов упала вдвое - до 1020 долларов на 30 декабря.В начале этого года цены на газ показывают высокую волатильность. С начала января цены уже падали ниже 800 и подскакивали почти до 1200 долларов.При этом запасы газа в европейских подземных хранилищах находятся на минимальных для этого сезона уровнях за многолетнюю историю наблюдений.
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экономика, европа, александр новак, россия
12:05 15.01.2022 (обновлено: 12:18 15.01.2022)
 
Россия может поставлять в Европу больше газа, считает Новак

Вице-премьер Новак заявил, что Россия может поставлять в Европу больше газа

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Александр Новак. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россия может поставлять в Европу больше газа, ресурсы для этого есть, но нужны долгосрочные контракты, так как рост добычи имеет продолжительный инвестцикл, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль 12 января обвинил Россию в усугублении тяжелой ситуации на европейском энергетическом рынке, писало агентство Блумберг. Он заявил, что Россия могла бы нарастить поставки как минимум на треть по сравнению с текущими объемами, то есть на 3 миллиарда кубометров в месяц.
"Мы можем поставлять (больше - ред.), у нас огромные ресурсы, но любая добыча - это инвестиционный проект, который требует времени, чтобы этот проект окупился и привлечь инвестиции. Поэтому должна быть понятная сбытовая политика. Поэтому мы всегда выступали за то, чтобы долгосрочные контракты в первую очередь были той системы энергобезопасности потребителей, которые используют такие энергоносители", - прокомментировал Новак обвинения Бироля в интервью телеканалу "Россия 1".
Цены на газ в Европе начали стремительно расти с весны прошлого года. Тогда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября уже перешагнула порог в 1000 долларов.
Исторического максимума в 2190,4 доллара за тысячу кубометров цены на газ в Европе достигли 21 декабря, после чего перешли к коррекционному снижению. В последние дни прошлого года расчетная цена январских фьючерсов упала вдвое - до 1020 долларов на 30 декабря.
В начале этого года цены на газ показывают высокую волатильность. С начала января цены уже падали ниже 800 и подскакивали почти до 1200 долларов.
При этом запасы газа в европейских подземных хранилищах находятся на минимальных для этого сезона уровнях за многолетнюю историю наблюдений.
Компрессорная станция Казачья - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
11:58
Россия выполнила все обязательства по поставкам газа, заявил Новак
 
ЭкономикаЕвропаАлександр НовакРоссия
 
 
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