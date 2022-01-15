https://ria.ru/20220115/frirayder-1768028423.html
Фрирайдер погиб в горах Сочи
Фрирайдер погиб в горах Сочи - РИА Новости, 15.01.2022
Фрирайдер погиб в горах Сочи
Фрирайдер погиб в горах Сочи, инцидент произошел вне оборудованных трасс, сообщает пресс-служба "Курорт Газпром". РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T21:22
2022-01-15T21:22
2022-01-15T21:24
происшествия
сочи
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СОЧИ, 15 янв – РИА Новости. Фрирайдер погиб в горах Сочи, инцидент произошел вне оборудованных трасс, сообщает пресс-служба "Курорт Газпром".В социальных сетях появилась информация, что в горах Сочи погиб фрирайдер. По словам очевидцев, мужчина упал головой в сугроб, не смог выбраться, его завалило снегом."Сегодня произошёл трагический случай: катание происходило вне оборудованных трасс, что запрещено правилами "Курорта Газпром", - говорится в релизе.Как сообщили организаторы горнолыжного курорта, причины смерти устанавливаются, туристов попросили быть острожными. "Просим всех воздержаться от неминуемых рисков, связанных с внетрассовым катанием", - заключили в пресс-службе курорта.
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происшествия, сочи, россия
21:22 15.01.2022 (обновлено: 21:24 15.01.2022)
Фрирайдер погиб в горах Сочи
В горах Сочи погиб фрирайдер при спуске со склона
СОЧИ, 15 янв – РИА Новости.
Фрирайдер погиб в горах Сочи
, инцидент произошел вне оборудованных трасс, сообщает пресс-служба "Курорт Газпром".
В социальных сетях появилась информация, что в горах Сочи погиб фрирайдер. По словам очевидцев, мужчина упал головой в сугроб, не смог выбраться, его завалило снегом.
"Сегодня произошёл трагический случай: катание происходило вне оборудованных трасс, что запрещено правилами "Курорта Газпром", - говорится в релизе.
Как сообщили организаторы горнолыжного курорта, причины смерти устанавливаются, туристов попросили быть острожными. "Просим всех воздержаться от неминуемых рисков, связанных с внетрассовым катанием", - заключили в пресс-службе курорта.