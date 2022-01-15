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Нацсобрание Франции утвердило проект о вакцинных пропусках во втором чтении
Нацсобрание Франции утвердило проект о вакцинных пропусках во втором чтении - РИА Новости, 15.01.2022
Нацсобрание Франции утвердило проект о вакцинных пропусках во втором чтении
Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) в субботу во втором чтении приняла законопроект о введении вакцинных пропусков в стране. РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T12:17
2022-01-15T12:17
распространение коронавируса
в мире
франция
коронавирус covid-19
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ПАРИЖ, 15 янв - РИА Новости. Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) в субботу во втором чтении приняла законопроект о введении вакцинных пропусков в стране.Ранее на текущей неделе законопроект с рядом поправок одобрил сенат Франции большинством голосов. До этого шестого января законопроект был принят нацсобранием в первом чтении."Усиление средств борьбы с санитарным кризисом и изменение кодекса общественного здравоохранения. Национальное собрание приняло законопроект в новом чтении", - говорится в сообщении нижней палаты в Twitter.За законопроект проголосовали 185 депутатов, против - 69 и восемь человек воздержались. Как отмечает агентство Франс Пресс, голосование началось в пятницу примерно в 15.00 по местному времени (16.00 мск) и завершилось только в субботу в 04.03 (5 часов утра мск).Текст, утвержденный нацсобранием в субботу, в течение дня рассмотрит сенат. Затем, в воскресенье, нижняя палата парламента должна утвердить его окончательно.В конце декабря 2021 года на фоне усиления эпидемии коронавируса и быстрого распространения нового штамма "омикрон" власти Франции объявили о подготовке законопроекта, предполагающего замену санитарных пропусков на вакцинные. Согласно законопроекту, вакцинный пропуск будет требоваться при посещении ресторанов, кафе, баров, культурных учреждений, а также в поездах дальнего следования. Документ будет выдаваться только при условии прохождения вакцинации от COVID-19. Отрицательный тест на коронавирус или перенесение заболевания уже не будет являться поводом для получения QR-кода, как это было в случае санитарных пропусков.Изначально предполагалась, что законопроект должен вступить в силу с 15 января, однако его рассмотрение как в Нацсобрании, так и в Сенате затянулось.
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в мире, франция, коронавирус covid-19
12:17 15.01.2022
 
Нацсобрание Франции утвердило проект о вакцинных пропусках во втором чтении

Нацсобрание Франции утвердило законопроект о введении вакцинных пропусков во втором чтении

© AP Photo / Kamil ZigniogluСотрудники полиции Франции на площади Трокадеро в Париже
Сотрудники полиции Франции на площади Трокадеро в Париже - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© AP Photo / Kamil Zignioglu
Сотрудники полиции Франции на площади Трокадеро в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 15 янв - РИА Новости. Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) в субботу во втором чтении приняла законопроект о введении вакцинных пропусков в стране.
Ранее на текущей неделе законопроект с рядом поправок одобрил сенат Франции большинством голосов. До этого шестого января законопроект был принят нацсобранием в первом чтении.
"Усиление средств борьбы с санитарным кризисом и изменение кодекса общественного здравоохранения. Национальное собрание приняло законопроект в новом чтении", - говорится в сообщении нижней палаты в Twitter.
За законопроект проголосовали 185 депутатов, против - 69 и восемь человек воздержались. Как отмечает агентство Франс Пресс, голосование началось в пятницу примерно в 15.00 по местному времени (16.00 мск) и завершилось только в субботу в 04.03 (5 часов утра мск).
Текст, утвержденный нацсобранием в субботу, в течение дня рассмотрит сенат. Затем, в воскресенье, нижняя палата парламента должна утвердить его окончательно.
В конце декабря 2021 года на фоне усиления эпидемии коронавируса и быстрого распространения нового штамма "омикрон" власти Франции объявили о подготовке законопроекта, предполагающего замену санитарных пропусков на вакцинные. Согласно законопроекту, вакцинный пропуск будет требоваться при посещении ресторанов, кафе, баров, культурных учреждений, а также в поездах дальнего следования. Документ будет выдаваться только при условии прохождения вакцинации от COVID-19. Отрицательный тест на коронавирус или перенесение заболевания уже не будет являться поводом для получения QR-кода, как это было в случае санитарных пропусков.
Изначально предполагалась, что законопроект должен вступить в силу с 15 января, однако его рассмотрение как в Нацсобрании, так и в Сенате затянулось.
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