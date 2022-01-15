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Малькевич рассказал о январском фейке про налог на колодезную воду
Малькевич рассказал о январском фейке про налог на колодезную воду - РИА Новости, 15.01.2022
Малькевич рассказал о январском фейке про налог на колодезную воду
Веселым и достаточно популярным фейком в январе 2022 года стал фейк о колодезной воде, якобы вода будет облагаться налогами, как полезное ископаемое, сообщил... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T09:26
2022-01-15T10:42
общество
технологии
александр малькевич
tiktok
россия
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Веселым и достаточно популярным фейком в январе 2022 года стал фейк о колодезной воде, якобы вода будет облагаться налогами, как полезное ископаемое, сообщил РИА Новости руководитель рабочей группы ОП РФ по противодействию распространению недостоверной информации и защите прав пользователей интернета Александр Малькевич."Такой самый веселый фейк, достаточно популярный о том, что с нового года колодезная вода будет облагаться налогами, что там депутаты тайком приняли закон о том, что это полезное ископаемое", - сказал Малькевич.Помимо этого фейк из TikTok о продаже России тоже стал не менее популярным."Видео из TikTok о продаже России по тайному плану Киссинджера, ну это вот для любителей теории заговоров. Оно так активно тоже распространялось, что все узнали тайные механизмы", - отметил он.
https://ria.ru/20211221/feyki-1764681015.html
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общество, технологии, александр малькевич, tiktok, россия
09:26 15.01.2022 (обновлено: 10:42 15.01.2022)
 
Малькевич рассказал о январском фейке про налог на колодезную воду

Член ОП Малькевич рассказал о популярном январском фейке про налог на колодезную воду

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЖительница деревни Сибиляково в Омской области
Жительница деревни Сибиляково в Омской области - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Жительница деревни Сибиляково в Омской области. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Веселым и достаточно популярным фейком в январе 2022 года стал фейк о колодезной воде, якобы вода будет облагаться налогами, как полезное ископаемое, сообщил РИА Новости руководитель рабочей группы ОП РФ по противодействию распространению недостоверной информации и защите прав пользователей интернета Александр Малькевич.
"Такой самый веселый фейк, достаточно популярный о том, что с нового года колодезная вода будет облагаться налогами, что там депутаты тайком приняли закон о том, что это полезное ископаемое", - сказал Малькевич.
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