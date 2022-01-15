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Малькевич рассказал о январском фейке про налог на колодезную воду
Малькевич рассказал о январском фейке про налог на колодезную воду - РИА Новости, 15.01.2022
Малькевич рассказал о январском фейке про налог на колодезную воду
Веселым и достаточно популярным фейком в январе 2022 года стал фейк о колодезной воде, якобы вода будет облагаться налогами, как полезное ископаемое, сообщил... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T09:26
2022-01-15T09:26
2022-01-15T10:42
общество
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александр малькевич
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Веселым и достаточно популярным фейком в январе 2022 года стал фейк о колодезной воде, якобы вода будет облагаться налогами, как полезное ископаемое, сообщил РИА Новости руководитель рабочей группы ОП РФ по противодействию распространению недостоверной информации и защите прав пользователей интернета Александр Малькевич."Такой самый веселый фейк, достаточно популярный о том, что с нового года колодезная вода будет облагаться налогами, что там депутаты тайком приняли закон о том, что это полезное ископаемое", - сказал Малькевич.Помимо этого фейк из TikTok о продаже России тоже стал не менее популярным."Видео из TikTok о продаже России по тайному плану Киссинджера, ну это вот для любителей теории заговоров. Оно так активно тоже распространялось, что все узнали тайные механизмы", - отметил он.
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общество, технологии, александр малькевич, tiktok, россия
09:26 15.01.2022 (обновлено: 10:42 15.01.2022)
Малькевич рассказал о январском фейке про налог на колодезную воду
Член ОП Малькевич рассказал о популярном январском фейке про налог на колодезную воду