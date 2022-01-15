https://ria.ru/20220115/feyk-1767958375.html

Малькевич рассказал о январском фейке про налог на колодезную воду

Малькевич рассказал о январском фейке про налог на колодезную воду - РИА Новости, 15.01.2022

Малькевич рассказал о январском фейке про налог на колодезную воду

Веселым и достаточно популярным фейком в январе 2022 года стал фейк о колодезной воде, якобы вода будет облагаться налогами, как полезное ископаемое, сообщил... РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T09:26

2022-01-15T09:26

2022-01-15T10:42

общество

технологии

александр малькевич

tiktok

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Веселым и достаточно популярным фейком в январе 2022 года стал фейк о колодезной воде, якобы вода будет облагаться налогами, как полезное ископаемое, сообщил РИА Новости руководитель рабочей группы ОП РФ по противодействию распространению недостоверной информации и защите прав пользователей интернета Александр Малькевич."Такой самый веселый фейк, достаточно популярный о том, что с нового года колодезная вода будет облагаться налогами, что там депутаты тайком приняли закон о том, что это полезное ископаемое", - сказал Малькевич.Помимо этого фейк из TikTok о продаже России тоже стал не менее популярным."Видео из TikTok о продаже России по тайному плану Киссинджера, ну это вот для любителей теории заговоров. Оно так активно тоже распространялось, что все узнали тайные механизмы", - отметил он.

https://ria.ru/20211221/feyki-1764681015.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211112/feyk-1758723588.html

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общество, технологии, александр малькевич, tiktok, россия