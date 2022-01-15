https://ria.ru/20220115/evro-1767944289.html

Почему падает евро

Эксперт объяснил причины негативной динамики евро - РИА Новости, 15.01.2022

Почему падает евро

В прошлом году динамика евро оставляла желать лучшего: валюта потеряла 7% к доллару и показала один из худших результатов среди валют фондирования, рассказал... РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T02:17

2022-01-15T02:17

2022-01-15T02:17

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

ецб

бкс мир инвестиций

михаил зельцер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759696620_0:172:2895:1800_1920x0_80_0_0_14c14fd641d6a40561496c7bcff3bc6f.jpg

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. В прошлом году динамика евро оставляла желать лучшего: валюта потеряла 7% к доллару и показала один из худших результатов среди валют фондирования, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.По его мнению, среди причин слабости евро можно назвать высокую зависимость еврозоны от импорта сырья (которое серьезно подорожало в 2021 году), мягкую денежно-кредитную политику ЕЦБ, а также неравномерность восстановления стран альянса. Зельцер полагает, что и в новом году властям не удастся справиться с этими проблемами, и евро продолжит стагнировать в сторону паритета с долларом.Одним из самых главных факторов, влияющих на курс европейской валюты, эксперт считает локдауны, связанные с пандемией коронавируса.

https://ria.ru/20220114/evro-1767853692.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, ецб, бкс мир инвестиций, михаил зельцер