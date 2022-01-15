https://ria.ru/20220115/evro-1767944289.html
Почему падает евро
Эксперт объяснил причины негативной динамики евро - РИА Новости, 15.01.2022
Почему падает евро
В прошлом году динамика евро оставляла желать лучшего: валюта потеряла 7% к доллару и показала один из худших результатов среди валют фондирования, рассказал... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T02:17
2022-01-15T02:17
2022-01-15T02:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
ецб
бкс мир инвестиций
михаил зельцер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759696620_0:172:2895:1800_1920x0_80_0_0_14c14fd641d6a40561496c7bcff3bc6f.jpg
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. В прошлом году динамика евро оставляла желать лучшего: валюта потеряла 7% к доллару и показала один из худших результатов среди валют фондирования, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.По его мнению, среди причин слабости евро можно назвать высокую зависимость еврозоны от импорта сырья (которое серьезно подорожало в 2021 году), мягкую денежно-кредитную политику ЕЦБ, а также неравномерность восстановления стран альянса. Зельцер полагает, что и в новом году властям не удастся справиться с этими проблемами, и евро продолжит стагнировать в сторону паритета с долларом.Одним из самых главных факторов, влияющих на курс европейской валюты, эксперт считает локдауны, связанные с пандемией коронавируса.
https://ria.ru/20220114/evro-1767853692.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759696620_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_a707b7674f38471fe8a16deac01eb6b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, ецб, бкс мир инвестиций, михаил зельцер
Эксперт объяснил причины негативной динамики евро
Эксперт Зельцер объяснил снижение евро зависимостью еврозоны от импорта сырья