Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220115/epifaniy-1768020143.html
Предстоятель ПЦУ Эпифаний заболел COVID-19
Предстоятель ПЦУ Эпифаний заболел COVID-19 - РИА Новости, 15.01.2022
Предстоятель ПЦУ Эпифаний заболел COVID-19
Коронавирусную инфекцию COVID-19 подтвердили у предстоятеля "Православной церкви Украины" (ПЦУ) митрополита Епифания, сообщила пресс-служба ПЦУ. РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T19:32
2022-01-15T19:32
религия
петр порошенко
украинская православная церковь
константинопольский патриархат
православная церковь украины (пцу)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155489/64/1554896469_0:10:2943:1665_1920x0_80_0_0_d66379110309147385b523ee63e8bd6d.jpg
КИЕВ, 15 янв - РИА Новости. Коронавирусную инфекцию COVID-19 подтвердили у предстоятеля "Православной церкви Украины" (ПЦУ) митрополита Епифания, сообщила пресс-служба ПЦУ.В 2018 году по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана Православная церковь Украины (ПЦУ). Новая церковь получила от патриарха Константинопольского Варфоломея томос об автокефалии (грамоту о независимости). ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, а в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол. В связи с признанием Константинопольским патриархатом украинских раскольников значительно усилилось давление на Украинскую православную церковь."Пресс-служба Киевской Митрополии УПЦ (ПЦУ) сообщает, что 15 января 2022 года днем блаженнейший митрополит Епифаний получил подтверждение положительного теста на коронавирус. В прошлом году Предстоятель ПЦУ прошел полный курс вакцинации", - сообщается на сайте церкви.В пресс-службе добавили, что в связи с заболеванием Епифаний будет находиться на самоизоляции и амбулаторном лечении, в течение следующей недели не будет совершать богослужения и принимать посетителей.
https://ria.ru/20211224/varfolomey-1765407327.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155489/64/1554896469_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e3357ebad75f038a600872d477bc10f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
петр порошенко, украинская православная церковь, константинопольский патриархат, православная церковь украины (пцу)
19:32 15.01.2022
 
Предстоятель ПЦУ Эпифаний заболел COVID-19

У предстоятеля Православной церкви Украины Епифания подтвердили коронавирус

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМитрополит Киевский и всея Украины Епифаний
Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИЕВ, 15 янв - РИА Новости. Коронавирусную инфекцию COVID-19 подтвердили у предстоятеля "Православной церкви Украины" (ПЦУ) митрополита Епифания, сообщила пресс-служба ПЦУ.
В 2018 году по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана Православная церковь Украины (ПЦУ). Новая церковь получила от патриарха Константинопольского Варфоломея томос об автокефалии (грамоту о независимости). ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, а в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол. В связи с признанием Константинопольским патриархатом украинских раскольников значительно усилилось давление на Украинскую православную церковь.
Патриарх Константинопольский Варфоломей - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
24 декабря 2021, 19:22Религия
Патриарх Константинопольский Варфоломей заразился коронавирусом
"Пресс-служба Киевской Митрополии УПЦ (ПЦУ) сообщает, что 15 января 2022 года днем блаженнейший митрополит Епифаний получил подтверждение положительного теста на коронавирус. В прошлом году Предстоятель ПЦУ прошел полный курс вакцинации", - сообщается на сайте церкви.
В пресс-службе добавили, что в связи с заболеванием Епифаний будет находиться на самоизоляции и амбулаторном лечении, в течение следующей недели не будет совершать богослужения и принимать посетителей.
 
РелигияПетр ПорошенкоУкраинская православная церковьКонстантинопольский патриархатПравославная церковь Украины (ПЦУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:47СМИ: захвативший заложников в синагоге в Техасе выдвинул требование
00:15Жители Мали провели митинг в поддержку России
23:54Twitter заблокировал аккаунт верховного лидера Ирана из-за видео о Трампе
23:40Умер итальянский модельер Нино Черрути
23:29Белый дом следит за ситуацией с захватом заложниками в Техасе
23:25Валиева, Щербакова и Трусова заняли весь пьедестал на чемпионате Европы
23:15Боррель и Блинкен обсудили координацию на переговорах с Россией
23:12ВОЗ сообщила, что Россия предоставила всю документацию по "Спутнику V"
23:06В ВОЗ считают, что "омикрон" может быть менее серьезным, чем другие штаммы
22:57В Техасе вооруженный мужчина захватил заложников в синагоге
22:42Российские миротворцы помогли вернуть задержанного Азербайджаном жителя НКР
22:32Генерал СБУ заявил, что Россия не собирается нападать на Украину
22:28На Ямайке задержали еще одного подозреваемого в убийстве президента Гаити
22:06В Идлибе погиб сирийский военный из-за обстрелов
21:51На Украине рассказали о ходе расследования дела о хакерской атаке
21:31Антонов оценил прошедшие переговоры России с США и НАТО
21:30Журналисты итальянского телеканала прибыли для съемок в ЛНР
21:22Фрирайдер погиб в горах Сочи
21:20Кадыров поручил удалить из соцсетей весь негативный контент об Ингушетии
21:13Талибы призвали Китай содействовать признанию движения в мире
Лента новостейМолния
СМИ: захвативший заложников в синагоге в Техасе выдвинул требованиеЖители Мали провели митинг в поддержку РоссииTwitter заблокировал аккаунт верховного лидера Ирана из-за видео о ТрампеУмер итальянский модельер Нино ЧеррутиБелый дом следит за ситуацией с захватом заложниками в ТехасеВалиева, Щербакова и Трусова заняли весь пьедестал на чемпионате ЕвропыБоррель и Блинкен обсудили координацию на переговорах с РоссиейВОЗ сообщила, что Россия предоставила всю документацию по "Спутнику V"В ВОЗ считают, что "омикрон" может быть менее серьезным, чем другие штаммыВ Техасе вооруженный мужчина захватил заложников в синагогеРоссийские миротворцы помогли вернуть задержанного Азербайджаном жителя НКРГенерал СБУ заявил, что Россия не собирается нападать на УкраинуНа Ямайке задержали еще одного подозреваемого в убийстве президента ГаитиВ Идлибе погиб сирийский военный из-за обстреловНа Украине рассказали о ходе расследования дела о хакерской атакеАнтонов оценил прошедшие переговоры России с США и НАТОЖурналисты итальянского телеканала прибыли для съемок в ЛНРФрирайдер погиб в горах СочиКадыров поручил удалить из соцсетей весь негативный контент об ИнгушетииТалибы призвали Китай содействовать признанию движения в мире