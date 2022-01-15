Предстоятель ПЦУ Эпифаний заболел COVID-19
У предстоятеля Православной церкви Украины Епифания подтвердили коронавирус
Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. Архивное фото
КИЕВ, 15 янв - РИА Новости. Коронавирусную инфекцию COVID-19 подтвердили у предстоятеля "Православной церкви Украины" (ПЦУ) митрополита Епифания, сообщила пресс-служба ПЦУ.
В 2018 году по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана Православная церковь Украины (ПЦУ). Новая церковь получила от патриарха Константинопольского Варфоломея томос об автокефалии (грамоту о независимости). ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, а в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол. В связи с признанием Константинопольским патриархатом украинских раскольников значительно усилилось давление на Украинскую православную церковь.
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"Пресс-служба Киевской Митрополии УПЦ (ПЦУ) сообщает, что 15 января 2022 года днем блаженнейший митрополит Епифаний получил подтверждение положительного теста на коронавирус. В прошлом году Предстоятель ПЦУ прошел полный курс вакцинации", - сообщается на сайте церкви.
В пресс-службе добавили, что в связи с заболеванием Епифаний будет находиться на самоизоляции и амбулаторном лечении, в течение следующей недели не будет совершать богослужения и принимать посетителей.