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https://ria.ru/20220115/ekonomiki-1767944167.html
Экономики каких стран ждет крах в 2022 году
Эксперт спрогнозировал, экономики каких стран могут снизиться в 2022 году - РИА Новости, 15.01.2022
Экономики каких стран ждет крах в 2022 году
Наступивший 2022 год продолжит испытывать на себе влияние пандемии коронавируса. Ряд стран могут сильно пострадать, однако для некоторых год может стать... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T01:17
2022-01-15T01:17
экономика
бразилия
турция
германия
олег шибанов
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Наступивший 2022 год продолжит испытывать на себе влияние пандемии коронавируса. Ряд стран могут сильно пострадать, однако для некоторых год может стать успешным, рассказал агентству "Прайм" директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов.Инфляция, цены на сырье, логистика и урожаи будут оставаться ключевыми факторами динамики мировой экономики, считает эксперт. Среди стран, где высока вероятность негативных тенденций, он выделяет Турцию и Бразилию.По большинству же крупных экономик ожидается рост, полагает он. "Стоит последить и за Германией, она, похоже, быстро восстанавливается и использует возможности еврозоны оптимальным образом", - подытожил Шибанов.
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экономика, бразилия, турция, германия, олег шибанов
01:17 15.01.2022
 
Эксперт спрогнозировал, экономики каких стран могут снизиться в 2022 году

Эксперт Шибанов допустил снижение экономики Турции и Бразилии в 2022 году

© AP Photo / Richard DrewТрейдер на фондовой бирже
Трейдер на фондовой бирже - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© AP Photo / Richard Drew
Трейдер на фондовой бирже
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Наступивший 2022 год продолжит испытывать на себе влияние пандемии коронавируса. Ряд стран могут сильно пострадать, однако для некоторых год может стать успешным, рассказал агентству "Прайм" директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов.
Инфляция, цены на сырье, логистика и урожаи будут оставаться ключевыми факторами динамики мировой экономики, считает эксперт. Среди стран, где высока вероятность негативных тенденций, он выделяет Турцию и Бразилию.
Турецкая лира - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
1 января, 02:17
Они уже рядом. Какая валюта может рухнуть вслед за турецкой лирой
По большинству же крупных экономик ожидается рост, полагает он. "Стоит последить и за Германией, она, похоже, быстро восстанавливается и использует возможности еврозоны оптимальным образом", - подытожил Шибанов.
 
ЭкономикаБразилияТурцияГерманияОлег Шибанов
 
 
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