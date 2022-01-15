https://ria.ru/20220115/ekonomiki-1767944167.html

Экономики каких стран ждет крах в 2022 году

Эксперт спрогнозировал, экономики каких стран могут снизиться в 2022 году - РИА Новости, 15.01.2022

Экономики каких стран ждет крах в 2022 году

Наступивший 2022 год продолжит испытывать на себе влияние пандемии коронавируса. Ряд стран могут сильно пострадать, однако для некоторых год может стать... РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T01:17

2022-01-15T01:17

2022-01-15T01:17

экономика

бразилия

турция

германия

олег шибанов

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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Наступивший 2022 год продолжит испытывать на себе влияние пандемии коронавируса. Ряд стран могут сильно пострадать, однако для некоторых год может стать успешным, рассказал агентству "Прайм" директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов.Инфляция, цены на сырье, логистика и урожаи будут оставаться ключевыми факторами динамики мировой экономики, считает эксперт. Среди стран, где высока вероятность негативных тенденций, он выделяет Турцию и Бразилию.По большинству же крупных экономик ожидается рост, полагает он. "Стоит последить и за Германией, она, похоже, быстро восстанавливается и использует возможности еврозоны оптимальным образом", - подытожил Шибанов.

https://ria.ru/20220101/lira-1766336835.html

бразилия

турция

германия

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экономика, бразилия, турция, германия, олег шибанов