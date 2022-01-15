Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220115/dtp-1767959029.html
В департаменте транспорта назвали причину ДТП с участием автобуса в Москве
В департаменте транспорта назвали причину ДТП с участием автобуса в Москве - РИА Новости, 15.01.2022
В департаменте транспорта назвали причину ДТП с участием автобуса в Москве
Причиной ДТП с пятью пострадавшими в Москве предварительно стало то, что автомобиль такси не уступил дорогу автобусу, сообщает департамент транспорта столицы в... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T09:41
2022-01-15T11:04
происшествия
москва
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0f/1767963621_0:132:3174:1917_1920x0_80_0_0_b46e508d01b7d0d00637799a18424ece.jpg
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Причиной ДТП с пятью пострадавшими в Москве предварительно стало то, что автомобиль такси не уступил дорогу автобусу, сообщает департамент транспорта столицы в своём Telegram-канале.Ранее Госавтоинспекция Москвы сообщила, что девять человек, в том числе ребенок, пострадали при столкновении автобуса и легковушки на Варшавском шоссе в районе дома 179."По предварительной информации, водитель такси не уступил дорогу автобусу. В результате происшествия пять человек получили травмы, им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что движение по Варшавскому шоссе в сторону центра осуществляется по одной полосе из четырех.Госавтоинспекция столицы в своем Telegram-канале также сообщила, что из-за действий водителя такси автобус изменил траекторию движения и после столкновения наехал на мачту городского освещения.В ГИБДД добавили, что, по словам таксиста, его занесло при обгоне и он не справился с управлением. Подчеркивается, что, предварительно, травмы у пострадавших в ДТП несущественные.
https://ria.ru/20220115/dtp-1767958220.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0f/1767963621_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_47862a415a3a822c6de07a9284e4edca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, авто
09:41 15.01.2022 (обновлено: 11:04 15.01.2022)
 
В департаменте транспорта назвали причину ДТП с участием автобуса в Москве

Причиной ДТП с участием автобуса в Москве стало то, что такси не уступило дорогу

© АГН "Москва" / Денис ВоронинДТП с участием автобуса на Варшавском шоссе
ДТП с участием автобуса на Варшавском шоссе - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Причиной ДТП с пятью пострадавшими в Москве предварительно стало то, что автомобиль такси не уступил дорогу автобусу, сообщает департамент транспорта столицы в своём Telegram-канале.
Ранее Госавтоинспекция Москвы сообщила, что девять человек, в том числе ребенок, пострадали при столкновении автобуса и легковушки на Варшавском шоссе в районе дома 179.
"По предварительной информации, водитель такси не уступил дорогу автобусу. В результате происшествия пять человек получили травмы, им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что движение по Варшавскому шоссе в сторону центра осуществляется по одной полосе из четырех.
Госавтоинспекция столицы в своем Telegram-канале также сообщила, что из-за действий водителя такси автобус изменил траекторию движения и после столкновения наехал на мачту городского освещения.
В ГИБДД добавили, что, по словам таксиста, его занесло при обгоне и он не справился с управлением. Подчеркивается, что, предварительно, травмы у пострадавших в ДТП несущественные.
ДТП с участием автобуса на Варшавском шоссе - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
09:26
В Москве при столкновении автобуса и легковушки пострадал ребенок
 
ПроисшествияМоскваАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:47СМИ: захвативший заложников в синагоге в Техасе выдвинул требование
00:15Жители Мали провели митинг в поддержку России
23:54Twitter заблокировал аккаунт верховного лидера Ирана из-за видео о Трампе
23:40Умер итальянский модельер Нино Черрути
23:29Белый дом следит за ситуацией с захватом заложниками в Техасе
23:25Валиева, Щербакова и Трусова заняли весь пьедестал на чемпионате Европы
23:15Боррель и Блинкен обсудили координацию на переговорах с Россией
23:12ВОЗ сообщила, что Россия предоставила всю документацию по "Спутнику V"
23:06В ВОЗ считают, что "омикрон" может быть менее серьезным, чем другие штаммы
22:57В Техасе вооруженный мужчина захватил заложников в синагоге
22:42Российские миротворцы помогли вернуть задержанного Азербайджаном жителя НКР
22:32Генерал СБУ заявил, что Россия не собирается нападать на Украину
22:28На Ямайке задержали еще одного подозреваемого в убийстве президента Гаити
22:06В Идлибе погиб сирийский военный из-за обстрелов
21:51На Украине рассказали о ходе расследования дела о хакерской атаке
21:31Антонов оценил прошедшие переговоры России с США и НАТО
21:30Журналисты итальянского телеканала прибыли для съемок в ЛНР
21:22Фрирайдер погиб в горах Сочи
21:20Кадыров поручил удалить из соцсетей весь негативный контент об Ингушетии
21:13Талибы призвали Китай содействовать признанию движения в мире
Лента новостейМолния
СМИ: захвативший заложников в синагоге в Техасе выдвинул требованиеЖители Мали провели митинг в поддержку РоссииTwitter заблокировал аккаунт верховного лидера Ирана из-за видео о ТрампеУмер итальянский модельер Нино ЧеррутиБелый дом следит за ситуацией с захватом заложниками в ТехасеВалиева, Щербакова и Трусова заняли весь пьедестал на чемпионате ЕвропыБоррель и Блинкен обсудили координацию на переговорах с РоссиейВОЗ сообщила, что Россия предоставила всю документацию по "Спутнику V"В ВОЗ считают, что "омикрон" может быть менее серьезным, чем другие штаммыВ Техасе вооруженный мужчина захватил заложников в синагогеРоссийские миротворцы помогли вернуть задержанного Азербайджаном жителя НКРГенерал СБУ заявил, что Россия не собирается нападать на УкраинуНа Ямайке задержали еще одного подозреваемого в убийстве президента ГаитиВ Идлибе погиб сирийский военный из-за обстреловНа Украине рассказали о ходе расследования дела о хакерской атакеАнтонов оценил прошедшие переговоры России с США и НАТОЖурналисты итальянского телеканала прибыли для съемок в ЛНРФрирайдер погиб в горах СочиКадыров поручил удалить из соцсетей весь негативный контент об ИнгушетииТалибы призвали Китай содействовать признанию движения в мире