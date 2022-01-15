https://ria.ru/20220115/dtp-1767959029.html
В департаменте транспорта назвали причину ДТП с участием автобуса в Москве
В департаменте транспорта назвали причину ДТП с участием автобуса в Москве - РИА Новости, 15.01.2022
В департаменте транспорта назвали причину ДТП с участием автобуса в Москве
Причиной ДТП с пятью пострадавшими в Москве предварительно стало то, что автомобиль такси не уступил дорогу автобусу, сообщает департамент транспорта столицы в... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T09:41
2022-01-15T09:41
2022-01-15T11:04
происшествия
москва
авто
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Причиной ДТП с пятью пострадавшими в Москве предварительно стало то, что автомобиль такси не уступил дорогу автобусу, сообщает департамент транспорта столицы в своём Telegram-канале.Ранее Госавтоинспекция Москвы сообщила, что девять человек, в том числе ребенок, пострадали при столкновении автобуса и легковушки на Варшавском шоссе в районе дома 179."По предварительной информации, водитель такси не уступил дорогу автобусу. В результате происшествия пять человек получили травмы, им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что движение по Варшавскому шоссе в сторону центра осуществляется по одной полосе из четырех.Госавтоинспекция столицы в своем Telegram-канале также сообщила, что из-за действий водителя такси автобус изменил траекторию движения и после столкновения наехал на мачту городского освещения.В ГИБДД добавили, что, по словам таксиста, его занесло при обгоне и он не справился с управлением. Подчеркивается, что, предварительно, травмы у пострадавших в ДТП несущественные.
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происшествия, москва, авто
09:41 15.01.2022 (обновлено: 11:04 15.01.2022)
В департаменте транспорта назвали причину ДТП с участием автобуса в Москве
Причиной ДТП с участием автобуса в Москве стало то, что такси не уступило дорогу
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости.
Причиной ДТП с пятью пострадавшими в Москве
предварительно стало то, что автомобиль такси не уступил дорогу автобусу, сообщает департамент транспорта столицы в своём Telegram-канале
.
Ранее Госавтоинспекция Москвы сообщила, что девять человек, в том числе ребенок, пострадали при столкновении автобуса и легковушки на Варшавском шоссе в районе дома 179.
"По предварительной информации, водитель такси не уступил дорогу автобусу. В результате происшествия пять человек получили травмы, им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что движение по Варшавскому шоссе в сторону центра осуществляется по одной полосе из четырех.
Госавтоинспекция столицы в своем Telegram-канале также сообщила, что из-за действий водителя такси автобус изменил траекторию движения и после столкновения наехал на мачту городского освещения.
В ГИБДД добавили, что, по словам таксиста, его занесло при обгоне и он не справился с управлением. Подчеркивается, что, предварительно, травмы у пострадавших в ДТП несущественные.