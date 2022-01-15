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В ДНР сообщили о двух обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки

В ДНР сообщили о двух обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки - РИА Новости, 15.01.2022

В ДНР сообщили о двух обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки

Украинские силовики два раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщили журналистам в представительстве... РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T10:15

2022-01-15T10:15

2022-01-15T10:15

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ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Украинские силовики два раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщили журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в ДНР заявляли, что 13 января украинские силовики не открывали огонь по территории республики."За истекшие сутки представительство ДНР в СЦКК сообщало о двух нарушениях бессрочного режима прекращения огня со стороны ВС Украины", - сказал офицер представительства ДНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики вели огонь по подконтрольным республике населенным пунктам Спартак и Новоласпа из гранатометов и стрелкового оружия.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20220114/donbass-1767872688.html

донецкая народная республика

донбасс

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в мире, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, донбасс, сцкк, спартак, ситуация в днр и лнр