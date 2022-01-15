12:37 15.01.2022 (обновлено: 12:40 15.01.2022)
Политолог оценил вероятность проведения саммита Россия — Украина — США
Политолог Суздальцев заявил, что вероятность саммита Россия — Украина — США нулевая
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Вероятность проведения трехстороннего саммита РФ-Украина-США, предложенного Киевом, "нулевая", считает российский политолог Андрей Суздальцев.
Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского заявил, что Киев считает возможным проработать трехстороннюю встречу президентов России, США и Украины. Белый дом сообщал, что США пока нечего сообщить о возможности проведения такого саммита, а пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что предложений от американской стороны не поступало.
"Вероятность нулевая. Мы прекрасно понимаем, что это такой спектакль, демонстрирующий давление Запада, и подсуживание Украины на Россию. Во-вторых, Зеленский для российского руководства не является фигурой, с которой можно вести переговоры. Неоднократно говорили, что смысла во встречи с ним нет", - сказал эксперт, комментируя РИА Новости вероятность проведения трехстороннего саммита.
По его словам, это было бы "непродуктивным мероприятием". Основной путь, по мнению политолога, один - двусторонние переговоры непосредственно между Россией и США, в том числе по Украине.
Источник РИА Новости в Москве отмечал, что украинская сторона, предложив провести виртуальный саммит РФ-США-Украина, не обозначила вопросы для обсуждения.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.