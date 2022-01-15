https://ria.ru/20220115/diplomatiya-1767976294.html

Политолог оценил вероятность проведения саммита Россия — Украина — США

Политолог оценил вероятность проведения саммита Россия — Украина — США - РИА Новости, 15.01.2022

Политолог оценил вероятность проведения саммита Россия — Украина — США

Вероятность проведения трехстороннего саммита РФ-Украина-США, предложенного Киевом, "нулевая", считает российский политолог Андрей Суздальцев. РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T12:37

2022-01-15T12:37

2022-01-15T12:40

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Вероятность проведения трехстороннего саммита РФ-Украина-США, предложенного Киевом, "нулевая", считает российский политолог Андрей Суздальцев.Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского заявил, что Киев считает возможным проработать трехстороннюю встречу президентов России, США и Украины. Белый дом сообщал, что США пока нечего сообщить о возможности проведения такого саммита, а пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что предложений от американской стороны не поступало."Вероятность нулевая. Мы прекрасно понимаем, что это такой спектакль, демонстрирующий давление Запада, и подсуживание Украины на Россию. Во-вторых, Зеленский для российского руководства не является фигурой, с которой можно вести переговоры. Неоднократно говорили, что смысла во встречи с ним нет", - сказал эксперт, комментируя РИА Новости вероятность проведения трехстороннего саммита.По его словам, это было бы "непродуктивным мероприятием". Основной путь, по мнению политолога, один - двусторонние переговоры непосредственно между Россией и США, в том числе по Украине.Источник РИА Новости в Москве отмечал, что украинская сторона, предложив провести виртуальный саммит РФ-США-Украина, не обозначила вопросы для обсуждения.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220114/sammit-1767898232.html

https://ria.ru/20220114/sammit-1767912834.html

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в мире, киев, сша, оон, дмитрий песков, владимир зеленский, нато, андрей суздальцев, россия