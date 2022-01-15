https://ria.ru/20220115/dialog-1767983958.html

США работают над ответом по гарантиям безопасности, заявила Нуланд

США работают над ответом по гарантиям безопасности, заявила Нуланд - РИА Новости, 15.01.2022

США работают над ответом по гарантиям безопасности, заявила Нуланд

США намерены продолжить диалог с Россией и работают над письменными ответами по гарантиям безопасности, заявила замглавы Госдепартамента Виктория Нуланд. РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T14:09

2022-01-15T14:09

2022-01-15T15:33

в мире

сша

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. США намерены продолжить диалог с Россией и работают над письменными ответами по гарантиям безопасности, заявила замглавы Госдепартамента Виктория Нуланд.По словам Нуланд, дверь для дипломатического решения со стороны США открыта.Как накануне подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, за последние тридцать лет у страны "накопилось немало понимания" того, что "на обещаниях, на каких-то политических заклинаниях ничего не получится". Поэтому Москва настаивает на том, чтобы гарантии нерасширения НАТО были зафиксированы юридически, и ждет от Вашингтона внятного ответа на российские предложения.Переговоры с НАТОВ начале недели прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности: 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с американской стороной, 12 января — на заседании Совета Россия — НАТО, а 13 января — на площадке ОБСЕ.Лавров заявлял, что Запад пообещал на следующей неделе дать письменные ответы на российские предложения по договору со Штатами и соглашению с НАТО. Как подчеркивал министр, Москве нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов — от этого будут зависеть дальнейшие действия российской стороны и перспективы возобновления переговоров.Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.

https://ria.ru/20220115/vbros-1767951471.html

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