14:09 15.01.2022 (обновлено: 15:33 15.01.2022)
США работают над ответом по гарантиям безопасности, заявила Нуланд
Замгоссекретаря Нуланд: США работают над ответом по гарантиям безопасности для России
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗамгоссекретаря США Виктория Нуланд
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. США намерены продолжить диалог с Россией и работают над письменными ответами по гарантиям безопасности, заявила замглавы Госдепартамента Виктория Нуланд.
"Мы хотим продолжить разговаривать. Мы считаем, что это нужно делать на основе взаимности, а именно — они выразят свои обиды, но у нас тоже есть свои опасения", — сказала она в интервью газете Financial Times.
По словам Нуланд, дверь для дипломатического решения со стороны США открыта.
Как накануне подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, за последние тридцать лет у страны "накопилось немало понимания" того, что "на обещаниях, на каких-то политических заклинаниях ничего не получится". Поэтому Москва настаивает на том, чтобы гарантии нерасширения НАТО были зафиксированы юридически, и ждет от Вашингтона внятного ответа на российские предложения.
Переговоры с НАТО
Лавров заявлял, что Запад пообещал на следующей неделе дать письменные ответы на российские предложения по договору со Штатами и соглашению с НАТО. Как подчеркивал министр, Москве нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов — от этого будут зависеть дальнейшие действия российской стороны и перспективы возобновления переговоров.
Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.