https://ria.ru/20220115/deputat-1768006392.html

Подмосковный депутат стал свидетелем по делу об обороте порнографии

Подмосковный депутат стал свидетелем по делу об обороте порнографии - РИА Новости, 15.01.2022

Подмосковный депутат стал свидетелем по делу об обороте порнографии

Депутат совета депутатов Волоколамска Юрий Бабич в субботу был допрошен в СК по городу Раменское в качестве свидетеля по делу зампреда избирательной комиссии... РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T17:17

2022-01-15T17:17

2022-01-15T17:17

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Депутат совета депутатов Волоколамска Юрий Бабич в субботу был допрошен в СК по городу Раменское в качестве свидетеля по делу зампреда избирательной комиссии Волоколамска Артема Любимова, обвиняемого в незаконном обороте порнографии, рассказал РИА Новости его адвокат Андрей Алёшкин."Бабич (в субботу) был допрошен как свидетель по уголовному делу в отношении Артема Любимова, который обвиняется по статье 242 УК РФ (Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов)",- сказал собеседник агентства.Он уточнил, что Бабич пересекался с зампреда избирательной комиссии Волоколамска Артемом Любимовым в рамках профессиональной деятельности.В минувшую среду супруга Бабича сообщила, что их автомобиль остановили инспекторы ГИБДД, после чего четверо мужчин в гражданской одежде, представившиеся сотрудниками уголовного розыска, вытолкали депутата из машины и увезли в неизвестном направлении. Впоследствии выяснилось, что Бабича, как свидетеля по делу, привезли на допрос в отдел подмосковного главка СК РФ по городу Раменское. Однако, как он сам рассказал РИА Новости, повестки ранее не получал, звонков от следователя не поступало, задержание происходило "с применением грубой физической силы и применением спецсредств - наручников… Везли в полусогнутом положении, не давали позвонить жене, отказали в уведомлении адвоката".Собеседник добавил, что вечером его отпустили.Комментарием правоохранительных органов РИА Новости не располагает.

https://radiosputnik.ria.ru/20210820/servis-1746544408.html

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происшествия, московская область (подмосковье)