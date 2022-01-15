Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220115/deputat-1768006392.html
Подмосковный депутат стал свидетелем по делу об обороте порнографии
Подмосковный депутат стал свидетелем по делу об обороте порнографии - РИА Новости, 15.01.2022
Подмосковный депутат стал свидетелем по делу об обороте порнографии
Депутат совета депутатов Волоколамска Юрий Бабич в субботу был допрошен в СК по городу Раменское в качестве свидетеля по делу зампреда избирательной комиссии... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T17:17
2022-01-15T17:17
происшествия
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Депутат совета депутатов Волоколамска Юрий Бабич в субботу был допрошен в СК по городу Раменское в качестве свидетеля по делу зампреда избирательной комиссии Волоколамска Артема Любимова, обвиняемого в незаконном обороте порнографии, рассказал РИА Новости его адвокат Андрей Алёшкин."Бабич (в субботу) был допрошен как свидетель по уголовному делу в отношении Артема Любимова, который обвиняется по статье 242 УК РФ (Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов)",- сказал собеседник агентства.Он уточнил, что Бабич пересекался с зампреда избирательной комиссии Волоколамска Артемом Любимовым в рамках профессиональной деятельности.В минувшую среду супруга Бабича сообщила, что их автомобиль остановили инспекторы ГИБДД, после чего четверо мужчин в гражданской одежде, представившиеся сотрудниками уголовного розыска, вытолкали депутата из машины и увезли в неизвестном направлении. Впоследствии выяснилось, что Бабича, как свидетеля по делу, привезли на допрос в отдел подмосковного главка СК РФ по городу Раменское. Однако, как он сам рассказал РИА Новости, повестки ранее не получал, звонков от следователя не поступало, задержание происходило "с применением грубой физической силы и применением спецсредств - наручников… Везли в полусогнутом положении, не давали позвонить жене, отказали в уведомлении адвоката".Собеседник добавил, что вечером его отпустили.Комментарием правоохранительных органов РИА Новости не располагает.
https://radiosputnik.ria.ru/20210820/servis-1746544408.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье)
17:17 15.01.2022
 
Подмосковный депутат стал свидетелем по делу об обороте порнографии

Подмосковный депутат Бабич стал свидетелем по делу о незаконном обороте порнографии

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Депутат совета депутатов Волоколамска Юрий Бабич в субботу был допрошен в СК по городу Раменское в качестве свидетеля по делу зампреда избирательной комиссии Волоколамска Артема Любимова, обвиняемого в незаконном обороте порнографии, рассказал РИА Новости его адвокат Андрей Алёшкин.
"Бабич (в субботу) был допрошен как свидетель по уголовному делу в отношении Артема Любимова, который обвиняется по статье 242 УК РФ (Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов)",- сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что Бабич пересекался с зампреда избирательной комиссии Волоколамска Артемом Любимовым в рамках профессиональной деятельности.
В минувшую среду супруга Бабича сообщила, что их автомобиль остановили инспекторы ГИБДД, после чего четверо мужчин в гражданской одежде, представившиеся сотрудниками уголовного розыска, вытолкали депутата из машины и увезли в неизвестном направлении. Впоследствии выяснилось, что Бабича, как свидетеля по делу, привезли на допрос в отдел подмосковного главка СК РФ по городу Раменское. Однако, как он сам рассказал РИА Новости, повестки ранее не получал, звонков от следователя не поступало, задержание происходило "с применением грубой физической силы и применением спецсредств - наручников… Везли в полусогнутом положении, не давали позвонить жене, отказали в уведомлении адвоката".
Собеседник добавил, что вечером его отпустили.
Комментарием правоохранительных органов РИА Новости не располагает.
Эротические модели в клубе - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа 2021, 14:24В мире
Сменит ориентацию. Портал OnlyFans откажется от порнографии
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:47СМИ: захвативший заложников в синагоге в Техасе выдвинул требование
00:15Жители Мали провели митинг в поддержку России
23:54Twitter заблокировал аккаунт верховного лидера Ирана из-за видео о Трампе
23:40Умер итальянский модельер Нино Черрути
23:29Белый дом следит за ситуацией с захватом заложниками в Техасе
23:25Валиева, Щербакова и Трусова заняли весь пьедестал на чемпионате Европы
23:15Боррель и Блинкен обсудили координацию на переговорах с Россией
23:12ВОЗ сообщила, что Россия предоставила всю документацию по "Спутнику V"
23:06В ВОЗ считают, что "омикрон" может быть менее серьезным, чем другие штаммы
22:57В Техасе вооруженный мужчина захватил заложников в синагоге
22:42Российские миротворцы помогли вернуть задержанного Азербайджаном жителя НКР
22:32Генерал СБУ заявил, что Россия не собирается нападать на Украину
22:28На Ямайке задержали еще одного подозреваемого в убийстве президента Гаити
22:06В Идлибе погиб сирийский военный из-за обстрелов
21:51На Украине рассказали о ходе расследования дела о хакерской атаке
21:31Антонов оценил прошедшие переговоры России с США и НАТО
21:30Журналисты итальянского телеканала прибыли для съемок в ЛНР
21:22Фрирайдер погиб в горах Сочи
21:20Кадыров поручил удалить из соцсетей весь негативный контент об Ингушетии
21:13Талибы призвали Китай содействовать признанию движения в мире
Лента новостейМолния
СМИ: захвативший заложников в синагоге в Техасе выдвинул требованиеЖители Мали провели митинг в поддержку РоссииTwitter заблокировал аккаунт верховного лидера Ирана из-за видео о ТрампеУмер итальянский модельер Нино ЧеррутиБелый дом следит за ситуацией с захватом заложниками в ТехасеВалиева, Щербакова и Трусова заняли весь пьедестал на чемпионате ЕвропыБоррель и Блинкен обсудили координацию на переговорах с РоссиейВОЗ сообщила, что Россия предоставила всю документацию по "Спутнику V"В ВОЗ считают, что "омикрон" может быть менее серьезным, чем другие штаммыВ Техасе вооруженный мужчина захватил заложников в синагогеРоссийские миротворцы помогли вернуть задержанного Азербайджаном жителя НКРГенерал СБУ заявил, что Россия не собирается нападать на УкраинуНа Ямайке задержали еще одного подозреваемого в убийстве президента ГаитиВ Идлибе погиб сирийский военный из-за обстреловНа Украине рассказали о ходе расследования дела о хакерской атакеАнтонов оценил прошедшие переговоры России с США и НАТОЖурналисты итальянского телеканала прибыли для съемок в ЛНРФрирайдер погиб в горах СочиКадыров поручил удалить из соцсетей весь негативный контент об ИнгушетииТалибы призвали Китай содействовать признанию движения в мире