https://ria.ru/20220115/cherruti-1768035616.html

Умер итальянский модельер Нино Черрути

Умер итальянский модельер Нино Черрути - РИА Новости, 15.01.2022

Умер итальянский модельер Нино Черрути

Итальянский стилист и бизнесмен Нино Черрути скончался в возрасте 91 года, сообщает газета Corriere della Sera. РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T23:40

2022-01-15T23:40

2022-01-15T23:40

италия

нино черрути

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0f/1768035308_0:29:1318:770_1920x0_80_0_0_8522534e56b4b5ff3d35bde3f701f084.jpg

РИМ, 15 янв – РИА Новости. Итальянский стилист и бизнесмен Нино Черрути скончался в возрасте 91 года, сообщает газета Corriere della Sera.Основатель модного дома Cerruti находился в больнице города Верчелли северной области Пьемонт, куда он попал после операции на бедре.В возрасте 20 лет он унаследовал от деда текстильную фабрику в пьемонтском городке Бьелла, превратив ее в бренд с мировым именем. Свой первый бутик он открыл в 1967 году в Париже.За прошедшие годы марка Cerruti 1881 и другие принадлежащие модному дому бренды стали олицетворением современного классического стиля и получили известность благодаря качественным материалам и прогрессивному подходу. Нино Черрути также открыл дверь в мир моды таким известным в будущем дизайнерам, как Джорджо Армани и Нарсисо Родригес. Отдельного внимания заслуживает его работа для кино, которая особенно ярко проявилась с 80-х годов: в костюмы от Cerruti одеты герои "Молчания ягнят", "Основного инстинкта" и "Красотки".В 2000 году Нино Черрути удостоился звания кавалера Ордена "За заслуги в труде" Итальянской республики. Год спустя он продал свою долю модного дома инвестиционному фонду, оставив себе семейную фабрику.

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

италия, нино черрути