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В США прокомментировали задержание в России хакеров группировки REvil
В США прокомментировали задержание в России хакеров группировки REvil - РИА Новости, 15.01.2022
В США прокомментировали задержание в России хакеров группировки REvil
США приветствуют шаги, которые руководство России предпринимает для борьбы с хакерскими группировками на своей территории, так высокопоставленная... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T00:58
2022-01-15T03:08
в мире
сша
россия
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ВАШИНГТОН, 15 янв – РИА Новости. США приветствуют шаги, которые руководство России предпринимает для борьбы с хакерскими группировками на своей территории, так высокопоставленная представительница Белого дома прокомментировала задержание ФСБ хакерской группировки REvil.Представительница американской администрации добавила, что один из арестованных, вероятно, причастен к атаке на Colonial Pipeline. Она также выразила надежду, что предполагаемые хакеры предстанут перед судом "не только за свои предыдущие преступления, но и ради предотвращения будущих".В пятницу стало известно, что ФСБ пресекла деятельность хакерской группировки REvil. Операцию провели во взаимодействии со Следственным департаментом МВД в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Липецкой областях. По данным ФСБ, хакеры разработали вредоносное программное обеспечение, организовали хищение денег с банковских счетов иностранцев и обналичивали их, в том числе приобретая дорогостоящие товары в интернете.Основанием для разыскных мероприятий послужило обращение компетентных органов США. Американской стороне сообщили о результатах операции.Во время обысков по 25 адресам у 14 членов группировки изъяли более 426 миллионов рублей, в том числе в криптовалюте, 600 тысяч долларов, 500 тысяч евро, компьютерную технику, криптокошельки, использовавшиеся для совершения преступлений, и 20 премиум-автомобилей, купленных на украденные деньги.Задержанным предъявили обвинения по статье о "неправомерном обороте средств платежей". Двух участников группировки суд уже отправил под арест.В начале ноября США предъявили украинцу Ярославу Васинскому и россиянину Евгению Полянину обвинения в кибермошенничестве, а также внесли их в санкционный список. Васинского арестовали в Польше, а в конце декабря суд польского города Люблин одобрил его экстрадицию в Штаты. Полянин же находился на свободе — как считали ФБР, в Барнауле.Предполагалось, что оба принадлежали к группировке REvil, сумевшей собрать с жертв до 200 миллионов долларов выкупа. По словам генпрокурора США Меррика Гарленда, Полянин заполучил 13 миллионов долларов, более шести из них властям удалось конфисковать.Оператор трубопроводов Colonial Pipeline подвергся кибератаке в мае прошлого года. Ему пришлось временно приостановить работу, что привело к перебоям с поставками и росту цен на бензин. В итоге компания выплатила хакерам выкуп — 4,4 миллиона долларов в биткоинах. Позднее часть этой суммы удалось возвратить.
https://ria.ru/20211201/ssha-1761574721.html
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в мире, сша, россия
00:58 15.01.2022 (обновлено: 03:08 15.01.2022)
 
В США прокомментировали задержание в России хакеров группировки REvil

Администрация США: задержанный в России хакер REvil причастен к взлому Colonial Pipeline

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 15 янв – РИА Новости. США приветствуют шаги, которые руководство России предпринимает для борьбы с хакерскими группировками на своей территории, так высокопоставленная представительница Белого дома прокомментировала задержание ФСБ хакерской группировки REvil.

"Мы приветствуем сообщения о том, что Кремль предпринимает шаги в правоохранительной сфере для борьбы с вредоносной деятельностью, исходящей с... территории (России - ред.)", - сказала она.

Представительница американской администрации добавила, что один из арестованных, вероятно, причастен к атаке на Colonial Pipeline. Она также выразила надежду, что предполагаемые хакеры предстанут перед судом "не только за свои предыдущие преступления, но и ради предотвращения будущих".
В пятницу стало известно, что ФСБ пресекла деятельность хакерской группировки REvil. Операцию провели во взаимодействии со Следственным департаментом МВД в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Липецкой областях. По данным ФСБ, хакеры разработали вредоносное программное обеспечение, организовали хищение денег с банковских счетов иностранцев и обналичивали их, в том числе приобретая дорогостоящие товары в интернете.
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Во время обысков по 25 адресам у 14 членов группировки изъяли более 426 миллионов рублей, в том числе в криптовалюте, 600 тысяч долларов, 500 тысяч евро, компьютерную технику, криптокошельки, использовавшиеся для совершения преступлений, и 20 премиум-автомобилей, купленных на украденные деньги.
Задержанным предъявили обвинения по статье о "неправомерном обороте средств платежей". Двух участников группировки суд уже отправил под арест.
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Предполагалось, что оба принадлежали к группировке REvil, сумевшей собрать с жертв до 200 миллионов долларов выкупа. По словам генпрокурора США Меррика Гарленда, Полянин заполучил 13 миллионов долларов, более шести из них властям удалось конфисковать.
Оператор трубопроводов Colonial Pipeline подвергся кибератаке в мае прошлого года. Ему пришлось временно приостановить работу, что привело к перебоям с поставками и росту цен на бензин. В итоге компания выплатила хакерам выкуп — 4,4 миллиона долларов в биткоинах. Позднее часть этой суммы удалось возвратить.
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