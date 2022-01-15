https://ria.ru/20220115/bioimplant-1767936440.html

Бионический имплант: декоративный протез или рабочий заменитель части тела?

Бионический имплант: декоративный протез или рабочий заменитель части тела? - РИА Новости, 15.01.2022

Бионический имплант: декоративный протез или рабочий заменитель части тела?

В России впервые успешно создали протез руки, который возвращает носителю чувства от утраченной конечности: осязание форм и прикосновений, ощущение тепла и холода, проприоцепцию и даже боль. Что ещё могут современные импланты и протезы, кроме как просто “затыкать дыру” от недостающей части тела? А что они смогут в скором будущем?

2022-01-15T12:00

2022-01-15T12:00

2022-01-15T12:00

мы все умрём. но это не точно

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Бионический имплант: декоративный протез или рабочий заменитель части тела? В России впервые успешно создали протез руки, который возвращает носителю чувства от утраченной конечности: осязание форм и прикосновений, ощущение тепла и холода, проприоцепцию и даже боль. Что ещё могут современные импланты и протезы, кроме как просто “затыкать дыру” от недостающей части тела? А что они смогут в скором будущем? audio/mpeg

Бионический имплант: декоративный протез или рабочий заменитель части тела? В России впервые успешно создали протез руки, который возвращает носителю чувства от утраченной конечности: осязание форм и прикосновений, ощущение тепла и холода, проприоцепцию и даже боль. Что ещё могут современные импланты и протезы, кроме как просто “затыкать дыру” от недостающей части тела? А что они смогут в скором будущем? audio/mpeg

Объясняли эксперты компании "Моторика": основатель и директор по развитию Василий Хлебников и руководитель проекта инвазивных исследований Юрий Матвиенко.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовил Игорь КривицкийМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, медицина, подкаст, аудио