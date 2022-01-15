https://ria.ru/20220115/bioimplant-1767936440.html
Бионический имплант: декоративный протез или рабочий заменитель части тела?
Бионический имплант: декоративный протез или рабочий заменитель части тела? - РИА Новости, 15.01.2022
Бионический имплант: декоративный протез или рабочий заменитель части тела?
В России впервые успешно создали протез руки, который возвращает носителю чувства от утраченной конечности: осязание форм и прикосновений, ощущение тепла и холода, проприоцепцию и даже боль. Что ещё могут современные импланты и протезы, кроме как просто “затыкать дыру” от недостающей части тела? А что они смогут в скором будущем?
2022-01-15T12:00
2022-01-15T12:00
2022-01-15T12:00
мы все умрём. но это не точно
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Бионический имплант: декоративный протез или рабочий заменитель части тела?
В России впервые успешно создали протез руки, который возвращает носителю чувства от утраченной конечности: осязание форм и прикосновений, ощущение тепла и холода, проприоцепцию и даже боль. Что ещё могут современные импланты и протезы, кроме как просто “затыкать дыру” от недостающей части тела? А что они смогут в скором будущем?
audio/mpeg
Бионический имплант: декоративный протез или рабочий заменитель части тела?
В России впервые успешно создали протез руки, который возвращает носителю чувства от утраченной конечности: осязание форм и прикосновений, ощущение тепла и холода, проприоцепцию и даже боль. Что ещё могут современные импланты и протезы, кроме как просто “затыкать дыру” от недостающей части тела? А что они смогут в скором будущем?
audio/mpeg
Объясняли эксперты компании "Моторика": основатель и директор по развитию Василий Хлебников и руководитель проекта инвазивных исследований Юрий Матвиенко.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовил Игорь КривицкийМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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общество, технологии, медицина, подкаст, аудио
Бионический имплант: декоративный протез или рабочий заменитель части тела?
В России впервые успешно создали протез руки, который возвращает носителю чувства от утраченной конечности: осязание форм и прикосновений, ощущение тепла и холода, проприоцепцию и даже боль. Что ещё могут современные импланты и протезы, кроме как просто “затыкать дыру” от недостающей части тела? А что они смогут в скором будущем?