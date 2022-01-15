https://ria.ru/20220115/belorussiya-1767969735.html

Хренин поблагодарил вернувшихся из Казахстана белорусских миротворцев

Хренин поблагодарил вернувшихся из Казахстана белорусских миротворцев - РИА Новости, 15.01.2022

Хренин поблагодарил вернувшихся из Казахстана белорусских миротворцев

Белорусские миротворцы в составе миссии ОДКБ на отлично выполнили задачи в Казахстане, заявил в субботу министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T11:39

2022-01-15T11:39

2022-01-15T13:59

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МИНСК, 15 янв – РИА Новости. Белорусские миротворцы в составе миссии ОДКБ на отлично выполнили задачи в Казахстане, заявил в субботу министр обороны Белоруссии Виктор Хренин."Задача белорусского миротворческого контингента заключалась в усилении охраны и обороны важных военных и государственных объектов Казахстана, а также создании условий для стабилизации обстановки в зоне ответственности. И с этой задачей вы справились на отлично. В рамках миротворческой операции вы продемонстрировали высокий профессионализм, мужество, непреклонную решимость к безусловному выполнению задач", - сказал Хренин, обращаясь к личному составу миротворческого контингента, прибывшего из Казахстана. Его слова приводит в субботу Sputnik Беларусь.Он подчеркнул, что "сегодня можно уверенно заявить, что вы успешно с высоким качеством выполнили поставленные перед вами задачи". "Вся страна внимательно следила за трагическими событиями в Казахстане, переживала за вас и гордилась вами. Конечно, больше всех волновались ваши родные и близкие. Я, как и все белорусы, полностью разделяю радость встречи наших миротворцев", - отметил Хренин.Он подчеркнул, что белорусы знают цену миру. "В Казахстан мы пришли помочь братскому народу восстановить конституционный порядок и способствовать нормализации жизни в стране", - подчеркнул министр.Министр отметил, что помощь союзников дала возможность казахстанцам высвободить ресурсы и направить дополнительные силы для борьбы с погромщиками и взять ситуацию в стране под контроль. "ОДКБ на деле показала свой потенциал, способность действовать быстро, решительно и эффективно. Именно благодаря вам и нашим коллегам из стран-партнеров по ОДКБ весь мир в очередной раз убедился, что мы своих в беде не бросаем", - сказал Хренин.Он выразил благодарность военнослужащим за качественное выполнение задач и высказал убеждение, что белорусские миротворцы и впредь будут примером в выполнении воинского долга. По поручению президента Белоруссии он также наградил военнослужащих, участвовавших в миротворческой миссии.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.

https://ria.ru/20220115/kazakhstan-1767967674.html

https://ria.ru/20220115/kazakhstan-1767974721.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220114/odkb-1767852373.html

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в мире, оон, белоруссия, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев