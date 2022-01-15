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Салливан прокомментировал хакерскую атаку на украинские ресурсы
Салливан прокомментировал хакерскую атаку на украинские ресурсы - РИА Новости, 15.01.2022
Салливан прокомментировал хакерскую атаку на украинские ресурсы
США пока не готовы назвать ответственных за атаку на ресурсы украинских структур, но отмечают, что она была довольно простой, заявил помощник президента США по... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T00:43
2022-01-15T00:43
2022-01-15T00:48
в мире
сша
мид украины
джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. США пока не готовы назвать ответственных за атаку на ресурсы украинских структур, но отмечают, что она была довольно простой, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.Он отметил, что США озвучат свои выводы, когда в ситуации разберутся эксперты. "Это была относительно простая атака", - сказал он.По оценке Салливана, исполнимость опубликованных в ходе атаки угроз в отношении личных данных украинцев вызывает сомнения.Ранее пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что сайты МИД и ряда других госорганов временно не работают из-за хакерской атаки. На стартовой странице сайта министерства образования и науки сообщалось, что якобы все личные данные украинцев были загружены в общую сеть. Госспецсвязь сообщила, что утечки персональных данных из-за хакерской атаки не было, работу большинства сайтов уже восстановили. По данным ведомства, госсайты в стране подверглись самой мощной атаке за последние четыре года.
https://ria.ru/20220114/khakery-1767874990.html
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в мире, сша, мид украины, джейк салливан
00:43 15.01.2022 (обновлено: 00:48 15.01.2022)
Салливан прокомментировал хакерскую атаку на украинские ресурсы
Помощник Байдена Салливан прокомментировал хакерскую атаку на сайт МИД Украины