https://ria.ru/20220115/antitela-1767950776.html

В Роспотребнадзоре рассказали о формирующихся после COVID-19 аутоантителах

В Роспотребнадзоре рассказали о формирующихся после COVID-19 аутоантителах - РИА Новости, 15.01.2022

В Роспотребнадзоре рассказали о формирующихся после COVID-19 аутоантителах

Количество антител-мусорщиков, которые очищают организм от старых погибших клеток, после коронавируса увеличивается, так как при инфекционном заболевании число... РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T06:29

2022-01-15T06:29

2022-01-15T08:22

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

татьяна руженцова

здоровье - общество

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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Количество антител-мусорщиков, которые очищают организм от старых погибших клеток, после коронавируса увеличивается, так как при инфекционном заболевании число погибающих клеток растет, при этом при большом объеме поражения могут вырабатываться и антитела, проявляющие агрессию и против живых клеток, заявила РИА Новости заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.Ранее в Journal of Translational Medicine вышла статья, в которой сообщалось, что антитела, возникающие у людей, переболевших коронавирусом, способны атаковать здоровые клетки органов и тканей организма.Она отметила, что при большом объёме поражения могут вырабатываться более активные антитела, которые могут проявить агрессию и против живых клеток. При этом пока нет данных о клинических симптомах, связанных с выявленным повышением уровней аутоантител, нет сведений об их уровне у пациентов до заболевания коронавирусной инфекцией, уточнила эксперт.По ее словам, наличие таких антител еще не болезнь, а только ее возможность.В свою очередь, руководитель лаборатории цитокинов, врач иммунолог Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Анна Топтыгина сообщила РИА Новости, что постинфекционные аутоиммунные процессы развиваются не часто, не более чем у двух-трех процентоов пациентов. В большинстве случаев это происходит при несвоевременном или неправильном лечении, пояснила она.Врач-терапевт, младший научный сотрудник клинического отдела Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина добавила, что данные статьи о повышении уровня аутоантител у переболевших COVID-19 еще раз подтверждают необходимость обследования и во многих случаях лечения постковидного синдрома даже после легкой коронавирусной инфекции."Нужно обязательно пройти диспансеризацию. Специального анализа на уровень аутоантител в большинстве случаев не требуется, но при подозрительных симптомах, например, при болях и деформации суставов, устойчивом повышении температуры, врач может порекомендовать дополнительное обследование на аутоиммунную патологию", - сказала Хавкина.Эксперты отметили, что с целью профилактики таких атак, в первую очередь, следует вакцинироваться и своевременно ревакцинироваться, после прививки вырабатываются только определенные, хорошо изученные антитела, блокирующие вирус, но не повреждающие собственные ткани организма.

https://ria.ru/20220115/vaktsina-1767947993.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, татьяна руженцова, здоровье - общество, россия