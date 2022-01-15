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https://ria.ru/20220115/amerika-1767960898.html
США не смогли скрыть лицемерия от своих граждан
NYT: лицемерие США стало очевидным в диалоге с Москвой - РИА Новости, 15.01.2022
США не смогли скрыть лицемерия от своих граждан
Подход США к внешней политике всегда строился на принципах сфер влияния, однако США предпочитают осуждать другие страны, которые придерживаются тех же принципов РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T10:15
2022-01-15T10:15
сша
мексика
джо байден
александр грушко
евросоюз
нато
россия
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Подход США к внешней политике всегда строился на принципах сфер влияния, однако США предпочитают осуждать другие страны, которые придерживаются тех же принципов ради собственной безопасности. Об этом заявил автор американской газеты The New York Times.Журналист Питер Бейнарт обвинил американских политиков в лицемерии, поскольку на фоне переговоров с Москвой по гарантиям безопасности Штаты все еще соблюдают так называемую "доктрину Монро"."США проводят политику "сфер влияния" в своем полушарии уже почти 200 лет, еще с тех пор как президент Джеймс Монро в седьмом ежегодном послании конгрессу заявил, что Соединенные Штаты "должны рассматривать любые попытки" иностранных держав "распространить свое влияние на любую часть этого полушария как опасные посягательства на наш мир и безопасность", — отметил Бейнарт.Также автор напомнил, что чиновники прошлой администрации Белого дома часто ссылались на доктрину Монро, считая ее актуальной в наше время, а люди Джо Байдена не стремятся прекратить экономическое принуждение находящихся в сфере интересов США стран."Вспомните эмбарго Вашингтона против Кубы, длящееся многие десятилетия. Официальные лица США могут заявлять, что цель эмбарго — продвижение демократии, но практически любое второе правительство в мире, включая демократические, рассматривает его как акт политического запугивания", — заявил журналист.В контексте переговоров по гарантиям безопасности с Москвой, а также урегулирования украинского кризиса Бейнарт сравнил близость Украины к России с отношениями США и Мексики."Мексика, чья протяженная граница с Соединенными Штатами напоминает близость Украины к России, может публично не соглашаться с внешней политикой США, но она не может присоединиться к военному союзу с противниками США. Невозможно представить, чтобы мексиканское правительство пригласило российские или китайские войска на свою сторону реки Рио-Гранде", — уверен автор.При этом Бейнарт заявил, что США и Евросоюз не имеют реальной возможности каким-либо образом снизить влияние России на постсоветском пространстве."Высшими приоритетами Америки должны быть предотвращение более масштабной войны и обеспечение того, чтобы Украина оставалась свободным обществом внутри себя. И нам стоит проглотить сделку, которая молчаливо признает право вето России на военные союзы Украины, для того, чтобы добиться этих приоритетов, поскольку на практике Россия уже обладает этим правом вето", — резюмировал он.Переговоры с НАТОВ среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО. На встрече замглавы МИД Александр Грушко "честно, прямо, без попыток обходить углы" указал, что дальнейшее ухудшение ситуации в отношениях России и Запада может привести к самым непредсказуемым и тяжелым последствиям для европейской безопасности.Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.Столтенберг на требование России заявил о желании Североатлантического альянса восстановить миссию в Москве, а также российское дипломатическое присутствие в штаб-квартире в Брюсселе. Тем не менее он высказался против идеи неприсоединения Украины к блоку.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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сша, мексика, джо байден, александр грушко, евросоюз, нато, россия
10:15 15.01.2022
 
NYT: лицемерие США стало очевидным в диалоге с Москвой

The New York Times: США давно предали принципы демократии, но осуждают за это других

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Подход США к внешней политике всегда строился на принципах сфер влияния, однако США предпочитают осуждать другие страны, которые придерживаются тех же принципов ради собственной безопасности. Об этом заявил автор американской газеты The New York Times.
Журналист Питер Бейнарт обвинил американских политиков в лицемерии, поскольку на фоне переговоров с Москвой по гарантиям безопасности Штаты все еще соблюдают так называемую "доктрину Монро".
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Блинкен заявил, что США и НАТО готовы к дальнейшему диалогу с Россией
"США проводят политику "сфер влияния" в своем полушарии уже почти 200 лет, еще с тех пор как президент Джеймс Монро в седьмом ежегодном послании конгрессу заявил, что Соединенные Штаты "должны рассматривать любые попытки" иностранных держав "распространить свое влияние на любую часть этого полушария как опасные посягательства на наш мир и безопасность", — отметил Бейнарт.
Также автор напомнил, что чиновники прошлой администрации Белого дома часто ссылались на доктрину Монро, считая ее актуальной в наше время, а люди Джо Байдена не стремятся прекратить экономическое принуждение находящихся в сфере интересов США стран.
"Вспомните эмбарго Вашингтона против Кубы, длящееся многие десятилетия. Официальные лица США могут заявлять, что цель эмбарго — продвижение демократии, но практически любое второе правительство в мире, включая демократические, рассматривает его как акт политического запугивания", — заявил журналист.
В контексте переговоров по гарантиям безопасности с Москвой, а также урегулирования украинского кризиса Бейнарт сравнил близость Украины к России с отношениями США и Мексики.
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"Мексика, чья протяженная граница с Соединенными Штатами напоминает близость Украины к России, может публично не соглашаться с внешней политикой США, но она не может присоединиться к военному союзу с противниками США. Невозможно представить, чтобы мексиканское правительство пригласило российские или китайские войска на свою сторону реки Рио-Гранде", — уверен автор.
При этом Бейнарт заявил, что США и Евросоюз не имеют реальной возможности каким-либо образом снизить влияние России на постсоветском пространстве.
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"Высшими приоритетами Америки должны быть предотвращение более масштабной войны и обеспечение того, чтобы Украина оставалась свободным обществом внутри себя. И нам стоит проглотить сделку, которая молчаливо признает право вето России на военные союзы Украины, для того, чтобы добиться этих приоритетов, поскольку на практике Россия уже обладает этим правом вето", — резюмировал он.

Переговоры с НАТО

В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО. На встрече замглавы МИД Александр Грушко "честно, прямо, без попыток обходить углы" указал, что дальнейшее ухудшение ситуации в отношениях России и Запада может привести к самым непредсказуемым и тяжелым последствиям для европейской безопасности.
Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.
Столтенберг на требование России заявил о желании Североатлантического альянса восстановить миссию в Москве, а также российское дипломатическое присутствие в штаб-квартире в Брюсселе. Тем не менее он высказался против идеи неприсоединения Украины к блоку.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Кристина Ламбрехт - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
Вчера, 15:05
Министр обороны Германии на следующей неделе обсудит с генсеком НАТО Россию
 
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