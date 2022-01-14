Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220114/zhivotnye-1767714766.html
"Им достались миллионы": на что тратят бюджетные деньги на Кубани
"Им достались миллионы": на что тратят бюджетные деньги на Кубани - РИА Новости, 14.01.2022
"Им достались миллионы": на что тратят бюджетные деньги на Кубани
Супруги Колосовы из Краснодара долгие годы отлавливают бродячих собак. По закону животных должны временно помещать в приют, а если хозяин не объявится —... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T08:00
2022-01-14T07:59
происшествия
общество
бюджет
деньги
динской район
краснодар
краснодарский краевой суд
бездомные животные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148904/56/1489045676_0:460:2732:1997_1920x0_80_0_0_ae0c7eeebce093a6df94788d8f25d6eb.jpg
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости, Мария Марикян. Супруги Колосовы из Краснодара долгие годы отлавливают бродячих собак. По закону животных должны временно помещать в приют, а если хозяин не объявится — выпустить там, где поймали. Местные жители утверждают: предприниматели, чтобы сэкономить, попросту убивают псов. Общественники обвиняют и чиновников, не проследивших, куда идут бюджетные средства. РИА Новости разбиралось в ситуации.Отстрел посреди дняВ октябре Светлана Афанасьева из Армавира отправилась на городское кладбище проведать могилы родственников. Там увидела, как двое мужчин расстреливают бродячих собак."На моих глазах убили двух. В администрации сказали, что псы безобидные, жили здесь давно, их бросили хозяева, — говорит пенсионерка. — Я пыталась остановить стрелявших, но те заявили, что у них разрешение властей. Сфотографировала машину, они развернулись и уехали. А позже опять колесили по кладбищу в поисках жертв".Автомобиль принадлежал частным предпринимателям — супругам Максиму и Екатерине Колосовым.Зоозащитники начали публиковать жалобы в соцсетях и выяснять, на каком основании собак отстреливают посреди дня. Сотрудники администрации города объяснили: с "ИП Колосова Е. А." заключен договор "об изъятии с территории синантропных хищных животных, представляющих угрозу жизни граждан".С января 2020-го отстрел бродячих псов запрещен. Бизнесмены могут заняться отловом бездомных животных в рамках общероссийской программы ОСВВ ("Отлов, стерилизация, вакцинация, возврат").По правилам животных нужно осмотреть, при необходимости поместить на карантин, вакцинировать, стерилизовать и вылечить. Через 30 дней, если собака здорова, не проявляет агрессии, а хозяева так и не нашлись, ее отпускают на волю там, где подобрали."Никого не наказали"По данным ЕГРЮЛ, Екатерина Колосова оформила предприятие в 2007-м. Основное направление — "ветеринарная деятельность". Есть еще десять дополнительных, в том числе доставка продуктов и обеспечение питания в железнодорожных вагонах-ресторанах.Колосовы сотрудничали с несколькими муниципалитетами Краснодарского края. Отловом по генеральной доверенности занимался супруг Екатерины. Зоозащитники заявляют, что он отстреливает животных не первый год.Впервые о семье предпринимателей стало известно в феврале 2016-го — тогда в районе улиц Горького и Карасунской набережной в Краснодаре двое мужчин расстреляли из микроавтобуса 14 собак на глазах прохожих, среди которых были и дети.Уголовное дело о жестоком обращении с животными завели против Константина Руднева, работавшего на Колосовых. Разбирательство затянулось на несколько месяцев. В пресс-службе Краснодарского краевого суда сообщили, что дело вернули на доследование, после этого больше не рассматривали.В ноябре 2021-го общественница Светлана Ильина обратилась в прокуратуру Армавира — местные снова жаловались на Колосовых.В ведомстве пояснили, что договор "об изъятии хищников", заключенный в марте 2020-го с администрацией, по сути, незаконный. Тогда умертвили 166 животных, за каждую голову Колосовы получили по 1,8 тысячи рублей.По данным прокуратуры, с марта по июль 2021-го убили около 500 собак — спецпитомники бизнесмены не организовали.СК по Краснодарскому краю провел проверку, однако дело по 286 статье УК ("Превышение должностных полномочий") не завели. В ОМВД по Армавиру не увидели состава преступления и по 245 статье ("Жестокое обращение с животными")."Не получили ни одной жалобы""Армавир не единственный, Красноармейский район тоже проблемный, — рассказывает Ильина. — Обращалась в МВД, но пока безуспешно".Колосов признался полицейским, что применял препарат "Адилин", он парализует легкие, и животное умирает от удушья. Трупы хранил в холодильных камерах в Краснодаре, затем вывозил в Тимашевск на утилизацию. Было много нарушений и в Динском районе — в итоге администрация там прекратила сотрудничать с Колосовыми. Теперь все по правилам: отлов контролируют общественные наблюдатели, фиксируют все на с фото и видео."Они в крае уже 15 лет. Обманом заработали миллионы, — продолжает зоозащитница. — Мы не знаем, как на них повлиять".В конце прошлого года Ильину пригласили на совещание в администрацию края с участием и армавирских чиновников. "Их попросили отчитаться об отловленных в 2021-м животных, но необходимые документы они не привезли, — вспоминает Светлана. — Вели себя так, будто им ничего не будет".Агентство обратилось за разъяснениями в правительство Краснодарского края. Там подтвердили, что в декабре 2021-го в департамент ветеринарии от жителей Армавира и других регионов поступали жалобы на жестокое обращение с бездомными собаками. Однако "не было очевидцев и конкретных доказательств". Какие приняли меры, чиновники не рассказали.В депветеринарии уточнили: в 2021-м Армавиру из краевого бюджета выделили средства на отлов 159 животных. Однако к концу года деньги так и не освоили.В пресс-службе МВД Краснодарского края, в свою очередь, сообщили, что завели дело по ч. 2 ст. 245 УК России.Светлана Ильина считает, что этого недостаточно. По ее мнению, ответственность должны понести и сотрудники надзорных органов, которые не проконтролировали, как отлавливают собак.
https://ria.ru/20210916/otlov-1750216385.html
https://ria.ru/20211222/zhivotnye-1764750261.html
динской район
краснодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148904/56/1489045676_0:265:2377:2048_1920x0_80_0_0_0ba8f7f63b110ce05796dd91f384a3fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, общество, бюджет, деньги, динской район, краснодар, краснодарский краевой суд, бездомные животные, собаки, чиновники
08:00 14.01.2022
 

"Им достались миллионы": на что тратят бюджетные деньги на Кубани

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗима в Краснодаре
Зима в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости, Мария Марикян. Супруги Колосовы из Краснодара долгие годы отлавливают бродячих собак. По закону животных должны временно помещать в приют, а если хозяин не объявится — выпустить там, где поймали. Местные жители утверждают: предприниматели, чтобы сэкономить, попросту убивают псов. Общественники обвиняют и чиновников, не проследивших, куда идут бюджетные средства. РИА Новости разбиралось в ситуации.

Отстрел посреди дня

В октябре Светлана Афанасьева из Армавира отправилась на городское кладбище проведать могилы родственников. Там увидела, как двое мужчин расстреливают бродячих собак.
"На моих глазах убили двух. В администрации сказали, что псы безобидные, жили здесь давно, их бросили хозяева, — говорит пенсионерка. — Я пыталась остановить стрелявших, но те заявили, что у них разрешение властей. Сфотографировала машину, они развернулись и уехали. А позже опять колесили по кладбищу в поисках жертв".
© Фото : предоставлено Светланой АфанасьевойАвтомобиль
Автомобиль - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© Фото : предоставлено Светланой Афанасьевой
Автомобиль
Автомобиль принадлежал частным предпринимателям — супругам Максиму и Екатерине Колосовым.
Зоозащитники начали публиковать жалобы в соцсетях и выяснять, на каком основании собак отстреливают посреди дня. Сотрудники администрации города объяснили: с "ИП Колосова Е. А." заключен договор "об изъятии с территории синантропных хищных животных, представляющих угрозу жизни граждан".
С января 2020-го отстрел бродячих псов запрещен. Бизнесмены могут заняться отловом бездомных животных в рамках общероссийской программы ОСВВ ("Отлов, стерилизация, вакцинация, возврат").
По правилам животных нужно осмотреть, при необходимости поместить на карантин, вакцинировать, стерилизовать и вылечить. Через 30 дней, если собака здорова, не проявляет агрессии, а хозяева так и не нашлись, ее отпускают на волю там, где подобрали.
Пойманные беспризорные собаки в кузове микроавтобуса общественной благотворительной организации Бездомный пёс во время рейда по отлову бродячих животных в Красноярске - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
16 сентября 2021, 08:00
Черные приюты. Кто наживается на "собачьих" контрактах с государством

"Никого не наказали"

По данным ЕГРЮЛ, Екатерина Колосова оформила предприятие в 2007-м. Основное направление — "ветеринарная деятельность". Есть еще десять дополнительных, в том числе доставка продуктов и обеспечение питания в железнодорожных вагонах-ресторанах.
Колосовы сотрудничали с несколькими муниципалитетами Краснодарского края. Отловом по генеральной доверенности занимался супруг Екатерины. Зоозащитники заявляют, что он отстреливает животных не первый год.
Впервые о семье предпринимателей стало известно в феврале 2016-го — тогда в районе улиц Горького и Карасунской набережной в Краснодаре двое мужчин расстреляли из микроавтобуса 14 собак на глазах прохожих, среди которых были и дети.
Уголовное дело о жестоком обращении с животными завели против Константина Руднева, работавшего на Колосовых. Разбирательство затянулось на несколько месяцев. В пресс-службе Краснодарского краевого суда сообщили, что дело вернули на доследование, после этого больше не рассматривали.
Арина зашла в лифт с собакой. Стоп-кадр записи с камеры видеонаблюдения
22 декабря 2021, 08:00
"Отрезают головы": что подростки устроили на Урале
В ноябре 2021-го общественница Светлана Ильина обратилась в прокуратуру Армавира — местные снова жаловались на Колосовых.
В ведомстве пояснили, что договор "об изъятии хищников", заключенный в марте 2020-го с администрацией, по сути, незаконный. Тогда умертвили 166 животных, за каждую голову Колосовы получили по 1,8 тысячи рублей.

"В законе четко прописано, как быть с бездомными собаками. К тому же они не относятся к синантропным животным, порядок обращения с которыми регулируют другие нормативные документы, — отмечает Ильина. — Администрация выделила бюджетные деньги, их израсходовали не по назначению. Но ни Колосовых, ни чиновников за это не наказали".

По данным прокуратуры, с марта по июль 2021-го убили около 500 собак — спецпитомники бизнесмены не организовали.
СК по Краснодарскому краю провел проверку, однако дело по 286 статье УК ("Превышение должностных полномочий") не завели. В ОМВД по Армавиру не увидели состава преступления и по 245 статье ("Жестокое обращение с животными").

"Не получили ни одной жалобы"

"Армавир не единственный, Красноармейский район тоже проблемный, — рассказывает Ильина. — Обращалась в МВД, но пока безуспешно".
Колосов признался полицейским, что применял препарат "Адилин", он парализует легкие, и животное умирает от удушья. Трупы хранил в холодильных камерах в Краснодаре, затем вывозил в Тимашевск на утилизацию.
Было много нарушений и в Динском районе — в итоге администрация там прекратила сотрудничать с Колосовыми. Теперь все по правилам: отлов контролируют общественные наблюдатели, фиксируют все на с фото и видео.
"Они в крае уже 15 лет. Обманом заработали миллионы, — продолжает зоозащитница. — Мы не знаем, как на них повлиять".
В конце прошлого года Ильину пригласили на совещание в администрацию края с участием и армавирских чиновников. "Их попросили отчитаться об отловленных в 2021-м животных, но необходимые документы они не привезли, — вспоминает Светлана. — Вели себя так, будто им ничего не будет".
Агентство обратилось за разъяснениями в правительство Краснодарского края. Там подтвердили, что в декабре 2021-го в департамент ветеринарии от жителей Армавира и других регионов поступали жалобы на жестокое обращение с бездомными собаками. Однако "не было очевидцев и конкретных доказательств". Какие приняли меры, чиновники не рассказали.
В депветеринарии уточнили: в 2021-м Армавиру из краевого бюджета выделили средства на отлов 159 животных. Однако к концу года деньги так и не освоили.
В пресс-службе МВД Краснодарского края, в свою очередь, сообщили, что завели дело по ч. 2 ст. 245 УК России.
Светлана Ильина считает, что этого недостаточно. По ее мнению, ответственность должны понести и сотрудники надзорных органов, которые не проконтролировали, как отлавливают собак.
 
ПроисшествияОбществоБюджетДеньгиДинской районКраснодарКраснодарский краевой судбездомные животныесобакиЧиновники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:49Раскрыта внезапная опасность кофе
01:17Эксперт спрогнозировал, экономики каких стран могут снизиться в 2022 году
01:11Кабмин не поддержал проект о пересмотре налога на роскошь для автомобилей
01:06США призвали судить арестованных в России хакеров из REvil
01:02В США заявили о контакте с Киевом по кибератаке на сайты госорганов Украины
00:58В США прокомментировали задержание в России хакерской группировки REvil
00:52Пушков высмеял желание Зеленского встретиться с Путиным
00:51СМИ: "Винные пятницы" в присутствии Джонсона проводились во время локдауна
00:43Салливан прокомментировал хакерскую атаку на украинские ресурсы
00:22Болдуин отдал властям телефон в рамках расследования гибели оператора
23:58Группа сенаторов США посетит с визитом Украину, сообщили СМИ
23:55В Подмосковье распространили экстренное предупреждение о ветре
23:50Экс-советник Обамы признал вину в мошенничестве
23:42Цена на газ в Европе опустилась чуть ниже 1000 долларов за тысячу кубов
23:27"Газпром" подал в суд на польскую компанию PGNiG
23:21В Самарской области возбудили дело после ДТП с четырьмя погибшими
23:06СМИ: Швеция отправила боевые машины на Готланд из-за "деятельности России"
22:59Экс-замгоссекретаря оценил переговоры России и США в Женеве
22:58Россиянин Марк Кондратюк стал чемпионом Европы по фигурному катанию
22:49В Танзании умерли более 62 тысяч животных из-за засухи, сообщили СМИ
Лента новостейМолния
Раскрыта внезапная опасность кофеЭксперт спрогнозировал, экономики каких стран могут снизиться в 2022 годуКабмин не поддержал проект о пересмотре налога на роскошь для автомобилейСША призвали судить арестованных в России хакеров из REvilВ США заявили о контакте с Киевом по кибератаке на сайты госорганов УкраиныВ США прокомментировали задержание в России хакерской группировки REvilПушков высмеял желание Зеленского встретиться с ПутинымСМИ: "Винные пятницы" в присутствии Джонсона проводились во время локдаунаСалливан прокомментировал хакерскую атаку на украинские ресурсыБолдуин отдал властям телефон в рамках расследования гибели оператораГруппа сенаторов США посетит с визитом Украину, сообщили СМИВ Подмосковье распространили экстренное предупреждение о ветреЭкс-советник Обамы признал вину в мошенничествеЦена на газ в Европе опустилась чуть ниже 1000 долларов за тысячу кубов"Газпром" подал в суд на польскую компанию PGNiGВ Самарской области возбудили дело после ДТП с четырьмя погибшимиСМИ: Швеция отправила боевые машины на Готланд из-за "деятельности России"Экс-замгоссекретаря оценил переговоры России и США в ЖеневеРоссиянин Марк Кондратюк стал чемпионом Европы по фигурному катаниюВ Танзании умерли более 62 тысяч животных из-за засухи, сообщили СМИ