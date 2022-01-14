https://ria.ru/20220114/zhivotnye-1767714766.html

"Им достались миллионы": на что тратят бюджетные деньги на Кубани

"Им достались миллионы": на что тратят бюджетные деньги на Кубани - РИА Новости, 14.01.2022

"Им достались миллионы": на что тратят бюджетные деньги на Кубани

Супруги Колосовы из Краснодара долгие годы отлавливают бродячих собак. По закону животных должны временно помещать в приют, а если хозяин не объявится —... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T08:00

2022-01-14T08:00

2022-01-14T07:59

происшествия

общество

бюджет

деньги

динской район

краснодар

краснодарский краевой суд

бездомные животные

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости, Мария Марикян. Супруги Колосовы из Краснодара долгие годы отлавливают бродячих собак. По закону животных должны временно помещать в приют, а если хозяин не объявится — выпустить там, где поймали. Местные жители утверждают: предприниматели, чтобы сэкономить, попросту убивают псов. Общественники обвиняют и чиновников, не проследивших, куда идут бюджетные средства. РИА Новости разбиралось в ситуации.Отстрел посреди дняВ октябре Светлана Афанасьева из Армавира отправилась на городское кладбище проведать могилы родственников. Там увидела, как двое мужчин расстреливают бродячих собак."На моих глазах убили двух. В администрации сказали, что псы безобидные, жили здесь давно, их бросили хозяева, — говорит пенсионерка. — Я пыталась остановить стрелявших, но те заявили, что у них разрешение властей. Сфотографировала машину, они развернулись и уехали. А позже опять колесили по кладбищу в поисках жертв".Автомобиль принадлежал частным предпринимателям — супругам Максиму и Екатерине Колосовым.Зоозащитники начали публиковать жалобы в соцсетях и выяснять, на каком основании собак отстреливают посреди дня. Сотрудники администрации города объяснили: с "ИП Колосова Е. А." заключен договор "об изъятии с территории синантропных хищных животных, представляющих угрозу жизни граждан".С января 2020-го отстрел бродячих псов запрещен. Бизнесмены могут заняться отловом бездомных животных в рамках общероссийской программы ОСВВ ("Отлов, стерилизация, вакцинация, возврат").По правилам животных нужно осмотреть, при необходимости поместить на карантин, вакцинировать, стерилизовать и вылечить. Через 30 дней, если собака здорова, не проявляет агрессии, а хозяева так и не нашлись, ее отпускают на волю там, где подобрали."Никого не наказали"По данным ЕГРЮЛ, Екатерина Колосова оформила предприятие в 2007-м. Основное направление — "ветеринарная деятельность". Есть еще десять дополнительных, в том числе доставка продуктов и обеспечение питания в железнодорожных вагонах-ресторанах.Колосовы сотрудничали с несколькими муниципалитетами Краснодарского края. Отловом по генеральной доверенности занимался супруг Екатерины. Зоозащитники заявляют, что он отстреливает животных не первый год.Впервые о семье предпринимателей стало известно в феврале 2016-го — тогда в районе улиц Горького и Карасунской набережной в Краснодаре двое мужчин расстреляли из микроавтобуса 14 собак на глазах прохожих, среди которых были и дети.Уголовное дело о жестоком обращении с животными завели против Константина Руднева, работавшего на Колосовых. Разбирательство затянулось на несколько месяцев. В пресс-службе Краснодарского краевого суда сообщили, что дело вернули на доследование, после этого больше не рассматривали.В ноябре 2021-го общественница Светлана Ильина обратилась в прокуратуру Армавира — местные снова жаловались на Колосовых.В ведомстве пояснили, что договор "об изъятии хищников", заключенный в марте 2020-го с администрацией, по сути, незаконный. Тогда умертвили 166 животных, за каждую голову Колосовы получили по 1,8 тысячи рублей.По данным прокуратуры, с марта по июль 2021-го убили около 500 собак — спецпитомники бизнесмены не организовали.СК по Краснодарскому краю провел проверку, однако дело по 286 статье УК ("Превышение должностных полномочий") не завели. В ОМВД по Армавиру не увидели состава преступления и по 245 статье ("Жестокое обращение с животными")."Не получили ни одной жалобы""Армавир не единственный, Красноармейский район тоже проблемный, — рассказывает Ильина. — Обращалась в МВД, но пока безуспешно".Колосов признался полицейским, что применял препарат "Адилин", он парализует легкие, и животное умирает от удушья. Трупы хранил в холодильных камерах в Краснодаре, затем вывозил в Тимашевск на утилизацию. Было много нарушений и в Динском районе — в итоге администрация там прекратила сотрудничать с Колосовыми. Теперь все по правилам: отлов контролируют общественные наблюдатели, фиксируют все на с фото и видео."Они в крае уже 15 лет. Обманом заработали миллионы, — продолжает зоозащитница. — Мы не знаем, как на них повлиять".В конце прошлого года Ильину пригласили на совещание в администрацию края с участием и армавирских чиновников. "Их попросили отчитаться об отловленных в 2021-м животных, но необходимые документы они не привезли, — вспоминает Светлана. — Вели себя так, будто им ничего не будет".Агентство обратилось за разъяснениями в правительство Краснодарского края. Там подтвердили, что в декабре 2021-го в департамент ветеринарии от жителей Армавира и других регионов поступали жалобы на жестокое обращение с бездомными собаками. Однако "не было очевидцев и конкретных доказательств". Какие приняли меры, чиновники не рассказали.В депветеринарии уточнили: в 2021-м Армавиру из краевого бюджета выделили средства на отлов 159 животных. Однако к концу года деньги так и не освоили.В пресс-службе МВД Краснодарского края, в свою очередь, сообщили, что завели дело по ч. 2 ст. 245 УК России.Светлана Ильина считает, что этого недостаточно. По ее мнению, ответственность должны понести и сотрудники надзорных органов, которые не проконтролировали, как отлавливают собак.

https://ria.ru/20210916/otlov-1750216385.html

https://ria.ru/20211222/zhivotnye-1764750261.html

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происшествия, общество, бюджет, деньги, динской район, краснодар, краснодарский краевой суд, бездомные животные, собаки, чиновники