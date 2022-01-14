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В Челябинске ищут мужчину, вылившего в магазине горючую жидкость

В Челябинске ищут мужчину, вылившего в магазине горючую жидкость - РИА Новости, 14.01.2022

В Челябинске ищут мужчину, вылившего в магазине горючую жидкость

Полиция разыскивает неизвестного, который разлил горючую жидкость в магазине в городе Пласт Челябинской области и скрылся, никто не пострадал, сообщили РИА... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T10:51

2022-01-14T10:51

2022-01-14T10:51

происшествия

челябинская область

пластовский район

пласт

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ЧЕЛЯБИНСК, 14 янв – РИА Новости. Полиция разыскивает неизвестного, который разлил горючую жидкость в магазине в городе Пласт Челябинской области и скрылся, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.В интернете появилось видео из Пласта, на котором мужчина в красной куртке, черной шапке и маске зашел в магазин, что-то спросил у кассира, та ему указала в сторону прилавков. Мужчина же пошел в другом направлении и, подойдя к прилавку-холодильнику, вылил находящуюся у него жидкость, которая вспыхнула, и убежал."Сообщение от собственника магазина зарегистрировано полицией Пластовского района 13 января в 03.57 (01.57 мск). Проводятся мероприятия, направленные на установление личности злоумышленника", - сказала собеседница агентства.По данным ГУМВД, неизвестный, со слов заявителя, зашел в магазин и разлил горючую жидкость. Пострадавших нет, ущерб устанавливается, пояснили в полиции.

челябинская область

пластовский район

пласт

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, челябинская область, пластовский район, пласт