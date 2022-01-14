https://ria.ru/20220114/zemletryasenie-1767922963.html

В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,5

В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 14.01.2022

В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Афганистане, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T19:42

2022-01-14T19:42

2022-01-14T19:42

в мире

таджикистан

афганистан

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Афганистане, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Подземные толчки были зафиксированы в 16.13 по времени UTC (19.13 мск) в горах Гиндукуша, большая часть которых находится на территории Афганистана. Эпицентр землетрясения располагался в 25 километрах к юго-западу от населенного пункта Ишкашим в Таджикистане. Очаг залегал на глубине 100 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20220111/zemletryasenie-1767344816.html

таджикистан

афганистан

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в мире, таджикистан, афганистан, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)