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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220114/zelenskiy-1767881842.html
Доминиканские врачи назвали причину смерти Михаила Зеленского
Доминиканские врачи назвали причину смерти Михаила Зеленского - РИА Новости, 14.01.2022
Доминиканские врачи назвали причину смерти Михаила Зеленского
Согласно заключению доминиканских врачей причиной смерти российского журналиста Михаила Зеленского в Доминикане стал сердечный приступ, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T16:50
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культура
происшествия
доминикана
вгтрк
михаил зеленский
новости культуры
россия
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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 янв — РИА Новости. Согласно заключению доминиканских врачей причиной смерти российского журналиста Михаила Зеленского в Доминикане стал сердечный приступ, сообщила РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Венесуэле, Доминикане и Гаити Алина Иванова.Ранее врачи назвали предварительной причиной смерти остановку сердца. Журналист ВГТРК скончался во время отдыха в Доминикане, ему было 46 лет.С 1997 по 1999 год Зеленский был ведущим информационных программ на "Радио России — Ностальжи" и телеканале ТВ-Центр. С 1999 года он работал в ВГТРК, вел программы "Вести" и "Вести-Москва", а также ток-шоу "Прямой эфир" на канале "Россия 1", был ведущим новостей на канале "Россия 24", передач телеканала "Россия-Культура".
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происшествия, доминикана, вгтрк, михаил зеленский, новости культуры, россия, культура, умер телеведущий михаил зеленский
16:50 14.01.2022 (обновлено: 20:53 14.01.2022)
 
Доминиканские врачи назвали причину смерти Михаила Зеленского

Причиной смерти журналиста Михаила Зеленского в Доминикане стал сердечный приступ

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЦветы у здания ВГТРК в Москве в память о телеведущем Михаиле Зеленском
Цветы у здания ВГТРК в Москве в память о телеведущем Михаиле Зеленском - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Цветы у здания ВГТРК в Москве в память о телеведущем Михаиле Зеленском
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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 янв — РИА Новости. Согласно заключению доминиканских врачей причиной смерти российского журналиста Михаила Зеленского в Доминикане стал сердечный приступ, сообщила РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Венесуэле, Доминикане и Гаити Алина Иванова.
Ранее врачи назвали предварительной причиной смерти остановку сердца. Журналист ВГТРК скончался во время отдыха в Доминикане, ему было 46 лет.

"Согласно заключению доминиканских врачей Михаил Зеленский скончался 11 января вследствие сердечного приступа, вызванного хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы", — сказала Иванова.

С 1997 по 1999 год Зеленский был ведущим информационных программ на "Радио России — Ностальжи" и телеканале ТВ-Центр. С 1999 года он работал в ВГТРК, вел программы "Вести" и "Вести-Москва", а также ток-шоу "Прямой эфир" на канале "Россия 1", был ведущим новостей на канале "Россия 24", передач телеканала "Россия-Культура".
Телеведущий Михаил Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
12 января, 02:00
Биография телеведущего Михаила Зеленского
 
КультураПроисшествияДоминиканаВГТРКМихаил ЗеленскийНовости культурыРоссияКультураУмер телеведущий Михаил Зеленский
 
 
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