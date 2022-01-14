https://ria.ru/20220114/zelenskiy-1767881842.html

Доминиканские врачи назвали причину смерти Михаила Зеленского

Доминиканские врачи назвали причину смерти Михаила Зеленского - РИА Новости, 14.01.2022

Доминиканские врачи назвали причину смерти Михаила Зеленского

Согласно заключению доминиканских врачей причиной смерти российского журналиста Михаила Зеленского в Доминикане стал сердечный приступ, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T16:50

2022-01-14T16:50

2022-01-14T20:53

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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 янв — РИА Новости. Согласно заключению доминиканских врачей причиной смерти российского журналиста Михаила Зеленского в Доминикане стал сердечный приступ, сообщила РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Венесуэле, Доминикане и Гаити Алина Иванова.Ранее врачи назвали предварительной причиной смерти остановку сердца. Журналист ВГТРК скончался во время отдыха в Доминикане, ему было 46 лет.С 1997 по 1999 год Зеленский был ведущим информационных программ на "Радио России — Ностальжи" и телеканале ТВ-Центр. С 1999 года он работал в ВГТРК, вел программы "Вести" и "Вести-Москва", а также ток-шоу "Прямой эфир" на канале "Россия 1", был ведущим новостей на канале "Россия 24", передач телеканала "Россия-Культура".

https://ria.ru/20220112/zelenskiy-1767427692.html

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