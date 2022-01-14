16:50 14.01.2022 (обновлено: 20:53 14.01.2022)
Доминиканские врачи назвали причину смерти Михаила Зеленского
Причиной смерти журналиста Михаила Зеленского в Доминикане стал сердечный приступ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЦветы у здания ВГТРК в Москве в память о телеведущем Михаиле Зеленском
Цветы у здания ВГТРК в Москве в память о телеведущем Михаиле Зеленском
БУЭНОС-АЙРЕС, 14 янв — РИА Новости. Согласно заключению доминиканских врачей причиной смерти российского журналиста Михаила Зеленского в Доминикане стал сердечный приступ, сообщила РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Венесуэле, Доминикане и Гаити Алина Иванова.
Ранее врачи назвали предварительной причиной смерти остановку сердца. Журналист ВГТРК скончался во время отдыха в Доминикане, ему было 46 лет.
"Согласно заключению доминиканских врачей Михаил Зеленский скончался 11 января вследствие сердечного приступа, вызванного хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы", — сказала Иванова.
С 1997 по 1999 год Зеленский был ведущим информационных программ на "Радио России — Ностальжи" и телеканале ТВ-Центр. С 1999 года он работал в ВГТРК, вел программы "Вести" и "Вести-Москва", а также ток-шоу "Прямой эфир" на канале "Россия 1", был ведущим новостей на канале "Россия 24", передач телеканала "Россия-Культура".
12 января, 02:00Биография телеведущего Михаила Зеленского