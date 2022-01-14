https://ria.ru/20220114/zasukha-1767936781.html

В Танзании умерли более 62 тысяч животных из-за засухи, сообщили СМИ

В Танзании умерли более 62 тысяч животных из-за засухи, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.01.2022

В Танзании умерли более 62 тысяч животных из-за засухи, сообщили СМИ

Более 62 тысяч животных умерли из-за продолжительной засухи в регионе Маньяра на севере Танзании, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T22:49

2022-01-14T22:49

2022-01-14T22:49

в мире

животные

танзания

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Более 62 тысяч животных умерли из-за продолжительной засухи в регионе Маньяра на севере Танзании, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.По словам Сендеу Лайзера, заместителя главы совета округа Симанджиро, жертвами длительной засухи стали 62 585 животных, включая крупный рогатый скот, овец и коз.Лайзер подчеркнул, что засуха вынуждает животноводов перебираться в районы, где есть относительные запасы воды и трава для выпаса скота.

https://ria.ru/20220109/vymiranie-1767009284.html

танзания

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в мире, животные, танзания