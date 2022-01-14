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Действия Запада грубо нарушают ранее взятые обязательства, заявил Лавров
Действия Запада грубо нарушают ранее взятые обязательства, заявил Лавров - РИА Новости, 14.01.2022
Действия Запада грубо нарушают ранее взятые обязательства, заявил Лавров
Все нынешние действия запада грубо нарушают ранее взятые на себя обязательства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T11:45
2022-01-14T12:45
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 14 янв - РИА новости. Все нынешние действия запада грубо нарушают ранее взятые на себя обязательства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Еще раз обращу ваше внимание на то, с чего я начал - почитайте Хартию европейской безопасности, принятую в Стамбуле в 1999 году. Все, что сейчас заявляет и делает запад, является грубейшим нарушением обязательств, которые были взяты тогда", - подчеркнул он.
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россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
11:45 14.01.2022 (обновлено: 12:45 14.01.2022)
 
Действия Запада грубо нарушают ранее взятые обязательства, заявил Лавров

Лавров: все нынешние действия Запада грубо нарушают ранее взятые на себя обязательства

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МОСКВА, 14 янв - РИА новости. Все нынешние действия запада грубо нарушают ранее взятые на себя обязательства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Еще раз обращу ваше внимание на то, с чего я начал - почитайте Хартию европейской безопасности, принятую в Стамбуле в 1999 году. Все, что сейчас заявляет и делает запад, является грубейшим нарушением обязательств, которые были взяты тогда", - подчеркнул он.
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РоссияВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Лавров
 
 
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