Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220114/zanyatost-1767767797.html
ООН зафиксировала возвращение допандемийного уровня занятости в России
ООН зафиксировала возвращение допандемийного уровня занятости в России - РИА Новости, 14.01.2022
ООН зафиксировала возвращение допандемийного уровня занятости в России
Уровень занятости в России вернулся к допандемийным показателям, а в Латинской Америке до сих пор "опасно высокая" безработица, говорится в докладе департамента РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T03:42
2022-01-14T03:48
экономика
общество
оон
китай
латинская америка
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148577/57/1485775710_0:217:2870:1831_1920x0_80_0_0_d3af31da71e23a6129613cd6d467cc78.jpg
ООН, 14 янв — РИА Новости. Уровень занятости в России вернулся к допандемийным показателям, а в Латинской Америке до сих пор "опасно высокая" безработица, говорится в докладе департамента ООН по экономическим и социальным вопросам.В документе указывается, что в Латинской Америке и Карибском бассейне безработица остается на опасно высоком уровне, часто исчисляемом двузначными числами.Согласно данным ООН, безработица в Китае снизилась с начала 2020 года и вернулась к допандемийному уровню к середине 2021 года.Согласно прогнозам авторов доклада, рост валового внутреннего продукта России в 2022 году составит 2,7 процента, а в 2023 — 2,3 процента. Отмечается, что инфляция потребительских цен составила 6,4 процента в 2021 году. В 2022 и 2023 годах составит 3,2 процента.
https://ria.ru/20220113/udalenka-1767591954.html
китай
латинская америка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148577/57/1485775710_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_b4f199c168ace539d1ad0a40cb2081c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, общество, оон, китай, латинская америка, россия
03:42 14.01.2022 (обновлено: 03:48 14.01.2022)
 
ООН зафиксировала возвращение допандемийного уровня занятости в России

Доклад ООН: уровень занятости в России вернулся к допандемийным показателям

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЦентр занятости населения в Ростове-на-Дону
Центр занятости населения в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ООН, 14 янв — РИА Новости. Уровень занятости в России вернулся к допандемийным показателям, а в Латинской Америке до сих пор "опасно высокая" безработица, говорится в докладе департамента ООН по экономическим и социальным вопросам.
В документе указывается, что в Латинской Америке и Карибском бассейне безработица остается на опасно высоком уровне, часто исчисляемом двузначными числами.

"В третьем квартале 2021 года безработица в ЮАР достигла 34,9 процента, что является самым высоким показателем в мире. Для сравнения, занятость в Российской Федерации почти вернулась к своему допандемийному уровню, при этом уровень безработицы с начала 2021 года составляет менее пяти процентов", — отмечается в докладе.

Согласно данным ООН, безработица в Китае снизилась с начала 2020 года и вернулась к допандемийному уровню к середине 2021 года.
Согласно прогнозам авторов доклада, рост валового внутреннего продукта России в 2022 году составит 2,7 процента, а в 2023 — 2,3 процента. Отмечается, что инфляция потребительских цен составила 6,4 процента в 2021 году. В 2022 и 2023 годах составит 3,2 процента.
Заместитель президента РАО, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
Вчера, 06:18Распространение коронавируса
­Онищенко рассказал, стоит ли компаниям переводить сотрудников на удаленку
 
ЭкономикаОбществоООНКитайЛатинская АмерикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:49Раскрыта внезапная опасность кофе
01:17Эксперт спрогнозировал, экономики каких стран могут снизиться в 2022 году
01:11Кабмин не поддержал проект о пересмотре налога на роскошь для автомобилей
01:06США призвали судить арестованных в России хакеров из REvil
01:02В США заявили о контакте с Киевом по кибератаке на сайты госорганов Украины
00:58В США прокомментировали задержание в России хакерской группировки REvil
00:52Пушков высмеял желание Зеленского встретиться с Путиным
00:51СМИ: "Винные пятницы" в присутствии Джонсона проводились во время локдауна
00:43Салливан прокомментировал хакерскую атаку на украинские ресурсы
00:22Болдуин отдал властям телефон в рамках расследования гибели оператора
23:58Группа сенаторов США посетит с визитом Украину, сообщили СМИ
23:55В Подмосковье распространили экстренное предупреждение о ветре
23:50Экс-советник Обамы признал вину в мошенничестве
23:42Цена на газ в Европе опустилась чуть ниже 1000 долларов за тысячу кубов
23:27"Газпром" подал в суд на польскую компанию PGNiG
23:21В Самарской области возбудили дело после ДТП с четырьмя погибшими
23:06СМИ: Швеция отправила боевые машины на Готланд из-за "деятельности России"
22:59Экс-замгоссекретаря оценил переговоры России и США в Женеве
22:58Россиянин Марк Кондратюк стал чемпионом Европы по фигурному катанию
22:49В Танзании умерли более 62 тысяч животных из-за засухи, сообщили СМИ
Лента новостейМолния
Раскрыта внезапная опасность кофеЭксперт спрогнозировал, экономики каких стран могут снизиться в 2022 годуКабмин не поддержал проект о пересмотре налога на роскошь для автомобилейСША призвали судить арестованных в России хакеров из REvilВ США заявили о контакте с Киевом по кибератаке на сайты госорганов УкраиныВ США прокомментировали задержание в России хакерской группировки REvilПушков высмеял желание Зеленского встретиться с ПутинымСМИ: "Винные пятницы" в присутствии Джонсона проводились во время локдаунаСалливан прокомментировал хакерскую атаку на украинские ресурсыБолдуин отдал властям телефон в рамках расследования гибели оператораГруппа сенаторов США посетит с визитом Украину, сообщили СМИВ Подмосковье распространили экстренное предупреждение о ветреЭкс-советник Обамы признал вину в мошенничествеЦена на газ в Европе опустилась чуть ниже 1000 долларов за тысячу кубов"Газпром" подал в суд на польскую компанию PGNiGВ Самарской области возбудили дело после ДТП с четырьмя погибшимиСМИ: Швеция отправила боевые машины на Готланд из-за "деятельности России"Экс-замгоссекретаря оценил переговоры России и США в ЖеневеРоссиянин Марк Кондратюк стал чемпионом Европы по фигурному катаниюВ Танзании умерли более 62 тысяч животных из-за засухи, сообщили СМИ