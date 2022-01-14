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ООН зафиксировала возвращение допандемийного уровня занятости в России

ООН зафиксировала возвращение допандемийного уровня занятости в России - РИА Новости, 14.01.2022

ООН зафиксировала возвращение допандемийного уровня занятости в России

Уровень занятости в России вернулся к допандемийным показателям, а в Латинской Америке до сих пор "опасно высокая" безработица, говорится в докладе департамента РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T03:42

2022-01-14T03:42

2022-01-14T03:48

экономика

общество

оон

китай

латинская америка

россия

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ООН, 14 янв — РИА Новости. Уровень занятости в России вернулся к допандемийным показателям, а в Латинской Америке до сих пор "опасно высокая" безработица, говорится в докладе департамента ООН по экономическим и социальным вопросам.В документе указывается, что в Латинской Америке и Карибском бассейне безработица остается на опасно высоком уровне, часто исчисляемом двузначными числами.Согласно данным ООН, безработица в Китае снизилась с начала 2020 года и вернулась к допандемийному уровню к середине 2021 года.Согласно прогнозам авторов доклада, рост валового внутреннего продукта России в 2022 году составит 2,7 процента, а в 2023 — 2,3 процента. Отмечается, что инфляция потребительских цен составила 6,4 процента в 2021 году. В 2022 и 2023 годах составит 3,2 процента.

https://ria.ru/20220113/udalenka-1767591954.html

китай

латинская америка

россия

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экономика, общество, оон, китай, латинская америка, россия