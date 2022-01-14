Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220114/zakonoproekt-1767935045.html
В Госдуме изучат плюсы и минусы проекта о налоге на роскошные автомобили
В Госдуме изучат плюсы и минусы проекта о налоге на роскошные автомобили - РИА Новости, 14.01.2022
В Госдуме изучат плюсы и минусы проекта о налоге на роскошные автомобили
Плюсы и минусы законопроекта о пересмотре налога на роскошь для автомобилей следует изучить подробнее, пока о каких-то результатах по инициативе говорить рано,... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T22:19
2022-01-14T22:19
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
госдума рф
лдпр
авто
адальби шхагошев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577337476_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_e33d586ee86eaa68c1840aeaa62a4996.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Плюсы и минусы законопроекта о пересмотре налога на роскошь для автомобилей следует изучить подробнее, пока о каких-то результатах по инициативе говорить рано, заявил РИА Новости первый замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.Ранее депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий облагать налогом на роскошь автомобили стоимостью выше 4 миллионов рублей. Парламентарии отмечали, что цены на легковушки значительно выросли - за 3 миллиона рублей уже не купить "роскошный" автомобиль, столько, по их словам, стоит качественный семейный внедорожник."Если законопроект уже поступил в Госдуму, в профильные комитеты, конечно, мы примем участие в обсуждении, но о результатах говорить не приходится. Надо всесторонне изучать плюсы и минусы подобной инициативы", - отметил парламентарий."Пока в бумагах эту инициативу мы не видели", - добавил он.Владельцы транспортных средств из списка роскошных автомобилей платят в РФ транспортный налог c повышенным налоговым коэффициентом. Такой список на сайте Минпромторга обновляется каждый год в марте. Сейчас роскошными в России считаются автомобили стоимостью от 3 миллионов рублей.
https://ria.ru/20211217/nalog-1764249211.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577337476_163:0:2043:1410_1920x0_80_0_0_f15f191ccb566dc328518e7abce40752.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), госдума рф, лдпр, авто, адальби шхагошев, россия
22:19 14.01.2022
 
В Госдуме изучат плюсы и минусы проекта о налоге на роскошные автомобили

Депутат Шхагошев: в Госдуме изучат проект о пересмотре налога на роскошь для автомобилей

© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© Фото : сайт Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Плюсы и минусы законопроекта о пересмотре налога на роскошь для автомобилей следует изучить подробнее, пока о каких-то результатах по инициативе говорить рано, заявил РИА Новости первый замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.
Ранее депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий облагать налогом на роскошь автомобили стоимостью выше 4 миллионов рублей. Парламентарии отмечали, что цены на легковушки значительно выросли - за 3 миллиона рублей уже не купить "роскошный" автомобиль, столько, по их словам, стоит качественный семейный внедорожник.
"Если законопроект уже поступил в Госдуму, в профильные комитеты, конечно, мы примем участие в обсуждении, но о результатах говорить не приходится. Надо всесторонне изучать плюсы и минусы подобной инициативы", - отметил парламентарий.
"Пока в бумагах эту инициативу мы не видели", - добавил он.
Владельцы транспортных средств из списка роскошных автомобилей платят в РФ транспортный налог c повышенным налоговым коэффициентом. Такой список на сайте Минпромторга обновляется каждый год в марте. Сейчас роскошными в России считаются автомобили стоимостью от 3 миллионов рублей.
Автосалон Бентли в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
17 декабря 2021, 14:52
Ценовую планку для налога на роскошные автомобили предложили поднять
 
ЭкономикаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Госдума РФЛДПРАвтоАдальби ШхагошевРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:49Раскрыта внезапная опасность кофе
01:17Эксперт спрогнозировал, экономики каких стран могут снизиться в 2022 году
01:11Кабмин не поддержал проект о пересмотре налога на роскошь для автомобилей
01:06США призвали судить арестованных в России хакеров из REvil
01:02В США заявили о контакте с Киевом по кибератаке на сайты госорганов Украины
00:58В США прокомментировали задержание в России хакерской группировки REvil
00:52Пушков высмеял желание Зеленского встретиться с Путиным
00:51СМИ: "Винные пятницы" в присутствии Джонсона проводились во время локдауна
00:43Салливан прокомментировал хакерскую атаку на украинские ресурсы
00:22Болдуин отдал властям телефон в рамках расследования гибели оператора
23:58Группа сенаторов США посетит с визитом Украину, сообщили СМИ
23:55В Подмосковье распространили экстренное предупреждение о ветре
23:50Экс-советник Обамы признал вину в мошенничестве
23:42Цена на газ в Европе опустилась чуть ниже 1000 долларов за тысячу кубов
23:27"Газпром" подал в суд на польскую компанию PGNiG
23:21В Самарской области возбудили дело после ДТП с четырьмя погибшими
23:06СМИ: Швеция отправила боевые машины на Готланд из-за "деятельности России"
22:59Экс-замгоссекретаря оценил переговоры России и США в Женеве
22:58Россиянин Марк Кондратюк стал чемпионом Европы по фигурному катанию
22:49В Танзании умерли более 62 тысяч животных из-за засухи, сообщили СМИ
Лента новостейМолния
Раскрыта внезапная опасность кофеЭксперт спрогнозировал, экономики каких стран могут снизиться в 2022 годуКабмин не поддержал проект о пересмотре налога на роскошь для автомобилейСША призвали судить арестованных в России хакеров из REvilВ США заявили о контакте с Киевом по кибератаке на сайты госорганов УкраиныВ США прокомментировали задержание в России хакерской группировки REvilПушков высмеял желание Зеленского встретиться с ПутинымСМИ: "Винные пятницы" в присутствии Джонсона проводились во время локдаунаСалливан прокомментировал хакерскую атаку на украинские ресурсыБолдуин отдал властям телефон в рамках расследования гибели оператораГруппа сенаторов США посетит с визитом Украину, сообщили СМИВ Подмосковье распространили экстренное предупреждение о ветреЭкс-советник Обамы признал вину в мошенничествеЦена на газ в Европе опустилась чуть ниже 1000 долларов за тысячу кубов"Газпром" подал в суд на польскую компанию PGNiGВ Самарской области возбудили дело после ДТП с четырьмя погибшимиСМИ: Швеция отправила боевые машины на Готланд из-за "деятельности России"Экс-замгоссекретаря оценил переговоры России и США в ЖеневеРоссиянин Марк Кондратюк стал чемпионом Европы по фигурному катаниюВ Танзании умерли более 62 тысяч животных из-за засухи, сообщили СМИ