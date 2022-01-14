https://ria.ru/20220114/zakonoproekt-1767935045.html

В Госдуме изучат плюсы и минусы проекта о налоге на роскошные автомобили

В Госдуме изучат плюсы и минусы проекта о налоге на роскошные автомобили - РИА Новости, 14.01.2022

В Госдуме изучат плюсы и минусы проекта о налоге на роскошные автомобили

Плюсы и минусы законопроекта о пересмотре налога на роскошь для автомобилей следует изучить подробнее, пока о каких-то результатах по инициативе говорить рано,... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T22:19

2022-01-14T22:19

2022-01-14T22:19

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

госдума рф

лдпр

авто

адальби шхагошев

россия

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Плюсы и минусы законопроекта о пересмотре налога на роскошь для автомобилей следует изучить подробнее, пока о каких-то результатах по инициативе говорить рано, заявил РИА Новости первый замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.Ранее депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий облагать налогом на роскошь автомобили стоимостью выше 4 миллионов рублей. Парламентарии отмечали, что цены на легковушки значительно выросли - за 3 миллиона рублей уже не купить "роскошный" автомобиль, столько, по их словам, стоит качественный семейный внедорожник."Если законопроект уже поступил в Госдуму, в профильные комитеты, конечно, мы примем участие в обсуждении, но о результатах говорить не приходится. Надо всесторонне изучать плюсы и минусы подобной инициативы", - отметил парламентарий."Пока в бумагах эту инициативу мы не видели", - добавил он.Владельцы транспортных средств из списка роскошных автомобилей платят в РФ транспортный налог c повышенным налоговым коэффициентом. Такой список на сайте Минпромторга обновляется каждый год в марте. Сейчас роскошными в России считаются автомобили стоимостью от 3 миллионов рублей.

https://ria.ru/20211217/nalog-1764249211.html

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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), госдума рф, лдпр, авто, адальби шхагошев, россия