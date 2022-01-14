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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220114/zakonoproekt-1767796578.html
Законопроект о QR-кодах в общественных местах снимут с рассмотрения
Законопроект о QR-кодах в общественных местах снимут с рассмотрения - РИА Новости, 14.01.2022
Законопроект о QR-кодах в общественных местах снимут с рассмотрения
Законопроект о QR-кодах снимут с рассмотрения Госдумы, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T11:05
2022-01-14T12:26
распространение коронавируса
вячеслав володин
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Законопроект о QR-кодах снимут с рассмотрения Госдумы, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин."Этот вопрос обсудим в понедельник на Совете Государственной думы", — написал он в Telegram-канале.По его словам, документ нуждается в доработке. Парламентарий выразил уверенность, что депутаты поддержат такое решение.Ранее правительство отложило его рассмотрение. Как объяснила вице-премьер Татьяна Голикова, причиной такого шага стала высокая неопределенность развития эпидемиологической ситуации. По словам секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака, инициативу и поправки к ней готовили в условиях распространения дельта-штамма коронавируса. Теперь же ее нужно адаптировать к новым условиям.Законопроект внесли 12 ноября прошлого года. Согласно изначальной концепции, россиян обязывали предъявлять электронные сертификаты с QR-кодами о прививке в общественных местах, а также в поездах и самолетах. Впоследствии от идеи проверок на транспорте отказались. В ранней редакции также говорилось, что после 1 февраля проходить по ПЦР-тесту смогут только обладатели медотвода. Действие этих мер ограничили 1 июня 2022-го.В середине декабря депутаты Госдумы одобрили инициативу в первом чтении, после чего ее повторно направили в регионы, Совет Федерации и кабмин для обсуждения ко второму чтению.
https://ria.ru/20220112/qr-kod-1767484640.html
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вячеслав володин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:05 14.01.2022 (обновлено: 12:26 14.01.2022)
 
Законопроект о QR-кодах в общественных местах снимут с рассмотрения

Спикер ГД Володин: законопроект о QR-кодах в общественных местах снимут с рассмотрения

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной думы
Депутаты на пленарном заседании Государственной думы - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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Депутаты на пленарном заседании Государственной думы
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Законопроект о QR-кодах снимут с рассмотрения Госдумы, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
"Этот вопрос обсудим в понедельник на Совете Государственной думы", — написал он в Telegram-канале.
По его словам, документ нуждается в доработке. Парламентарий выразил уверенность, что депутаты поддержат такое решение.
Ранее правительство отложило его рассмотрение. Как объяснила вице-премьер Татьяна Голикова, причиной такого шага стала высокая неопределенность развития эпидемиологической ситуации. По словам секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака, инициативу и поправки к ней готовили в условиях распространения дельта-штамма коронавируса. Теперь же ее нужно адаптировать к новым условиям.
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Законопроект внесли 12 ноября прошлого года. Согласно изначальной концепции, россиян обязывали предъявлять электронные сертификаты с QR-кодами о прививке в общественных местах, а также в поездах и самолетах. Впоследствии от идеи проверок на транспорте отказались. В ранней редакции также говорилось, что после 1 февраля проходить по ПЦР-тесту смогут только обладатели медотвода. Действие этих мер ограничили 1 июня 2022-го.

В середине декабря депутаты Госдумы одобрили инициативу в первом чтении, после чего ее повторно направили в регионы, Совет Федерации и кабмин для обсуждения ко второму чтению.
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
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