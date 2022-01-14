https://ria.ru/20220114/zakon-1767815052.html

В "Единой России" пообещали не спешить с принятием законопроекта о QR-кодах

В "Единой России" пообещали не спешить с принятием законопроекта о QR-кодах - РИА Новости, 14.01.2022

В "Единой России" пообещали не спешить с принятием законопроекта о QR-кодах

Никакой спешки с принятием законопроекта о введении ковидных сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест нет и не будет, заявил руководитель... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T12:16

2022-01-14T12:16

2022-01-14T12:49

распространение коронавируса

единая россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

владимир васильев

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Никакой спешки с принятием законопроекта о введении ковидных сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест нет и не будет, заявил руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев."Очевидно, что к данному законопроекту было много вопросов. И мы видим, что правительство это понимает. Важно, что никой спешки с принятием законопроекта нет и не будет", - цитирует Васильева пресс-служба фракции.Он отметил, что в понедельник, 17 января ЕР рассмотрит этот вопрос на заседании президиума фракции.Ранее в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что правительство совместно с партией "Единая Россия" в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении.Также спикер палаты Вячеслав Володин заявил, что этот законопроект будет снят с рассмотрения, и Совет Думы в понедельник, 17 января, обсудит это решение.Согласно законопроекту о введении QR-кодов в общественных местах, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после этого такая возможность будет только у людей с медотводом.Законопроект внесли в Госдуму 12 ноября 2021 года. Согласно изначальной концепции, россияне обязывались предъявлять электронные сертификаты c QR-кодами о прививке от коронавируса в общественных местах, а также на железнодорожном и авиационном транспорте. Позднее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о снятии с рассмотрения проекта о введении QR-кодов на транспорте.В середине декабря документ был одобрен Госдумой в первом чтении, после чего повторно направлен в регионы, Совет Федерации и кабмин для обсуждения ко второму чтению.

https://ria.ru/20220114/zakonoproekt-1767787059.html

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единая россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, владимир васильев