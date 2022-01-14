14:21 14.01.2022 (обновлено: 14:23 14.01.2022)
Глава ДУМ РФ открыл год юбилея ислама в Булгарии
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПредседатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман Европейской части России муфтий Равиль Гайнутдин во время богослужения в честь праздника Курбан-байрам в Московской соборной мечети
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ и Совета муфтиев России (СМР) муфтий Равиль Гайнутдин на проповеди в Московской соборной мечети открыл год торжеств в честь юбилея принятия ислама в Волжской Булгарии.
"Сегодня в Московской соборной мечети мы с молитвами даем старт масштабному юбилею в честь принятия ислама далекими предками российских мусульман - волжскими булгарами", - сказал муфтий на проповеди.
1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией отмечается в 2022 году. По поручению президента РФ Владимира Путина был создан федеральный оргкомитет по подготовке и празднованию, который возглавил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. В декабре 2021 года Хуснуллин утвердил план основных юбилейных мероприятий, включающий 71 мероприятие. В частности, запланировано проведение международных, научных, культурных, просветительских мероприятий, саммитов, строительство ряда объектов. Ожидается, что мероприятия пройдут в Татарстане, Москве и других регионах РФ.