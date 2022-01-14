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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220114/yubiley-1767844593.html
Глава ДУМ РФ открыл год юбилея ислама в Булгарии
Глава ДУМ РФ открыл год юбилея ислама в Булгарии - РИА Новости, 14.01.2022
Глава ДУМ РФ открыл год юбилея ислама в Булгарии
Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ и Совета муфтиев России (СМР) муфтий Равиль Гайнутдин на проповеди в Московской соборной мечети открыл год... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T14:21
2022-01-14T14:23
религия
москва
владимир путин
равиль гайнутдин
марат хуснуллин
россия
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ и Совета муфтиев России (СМР) муфтий Равиль Гайнутдин на проповеди в Московской соборной мечети открыл год торжеств в честь юбилея принятия ислама в Волжской Булгарии."Сегодня в Московской соборной мечети мы с молитвами даем старт масштабному юбилею в честь принятия ислама далекими предками российских мусульман - волжскими булгарами", - сказал муфтий на проповеди.1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией отмечается в 2022 году. По поручению президента РФ Владимира Путина был создан федеральный оргкомитет по подготовке и празднованию, который возглавил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. В декабре 2021 года Хуснуллин утвердил план основных юбилейных мероприятий, включающий 71 мероприятие. В частности, запланировано проведение международных, научных, культурных, просветительских мероприятий, саммитов, строительство ряда объектов. Ожидается, что мероприятия пройдут в Татарстане, Москве и других регионах РФ.
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москва, владимир путин, равиль гайнутдин, марат хуснуллин, россия
14:21 14.01.2022 (обновлено: 14:23 14.01.2022)
 

Глава ДУМ РФ открыл год юбилея ислама в Булгарии

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПредседатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман Европейской части России муфтий Равиль Гайнутдин во время богослужения в честь праздника Курбан-байрам в Московской соборной мечети
Председатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман Европейской части России муфтий Равиль Гайнутдин во время богослужения в честь праздника Курбан-байрам в Московской соборной мечети - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ и Совета муфтиев России (СМР) муфтий Равиль Гайнутдин на проповеди в Московской соборной мечети открыл год торжеств в честь юбилея принятия ислама в Волжской Булгарии.
"Сегодня в Московской соборной мечети мы с молитвами даем старт масштабному юбилею в честь принятия ислама далекими предками российских мусульман - волжскими булгарами", - сказал муфтий на проповеди.
1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией отмечается в 2022 году. По поручению президента РФ Владимира Путина был создан федеральный оргкомитет по подготовке и празднованию, который возглавил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. В декабре 2021 года Хуснуллин утвердил план основных юбилейных мероприятий, включающий 71 мероприятие. В частности, запланировано проведение международных, научных, культурных, просветительских мероприятий, саммитов, строительство ряда объектов. Ожидается, что мероприятия пройдут в Татарстане, Москве и других регионах РФ.
Рабочая поездка В.Путина в Приволжский федеральный округ - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
12:00Религия
Верховный муфтий России Талгат Таджуддин: мы – наследники Волжской Булгарии
 
РелигияМоскваВладимир ПутинРавиль ГайнутдинМарат ХуснуллинРоссия
 
 
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