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МИД выразил обеспокоенность союзничеством Японии и США
МИД выразил обеспокоенность союзничеством Японии и США - РИА Новости, 14.01.2022
МИД выразил обеспокоенность союзничеством Японии и США
Союзничество Токио и Вашингтона не создает оптимальные условия для развития отношений с Россией и заключения мирного договора, Москву беспокоит угроза... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T13:44
2022-01-14T13:44
в мире
сша
япония
оон
китай
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Союзничество Токио и Вашингтона не создает оптимальные условия для развития отношений с Россией и заключения мирного договора, Москву беспокоит угроза возможного размещения США ракет средней и меньшей дальности на территории Японии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Давление оказывается и в том, чтобы Япония присоединялась к санкциям, и Япония присоединяется к санкциям, не ко всем, но к многим. Давление оказывается и по проблемам военной безопасности. Нас беспокоит то, что Япония давно уже стала союзницей США. Есть договор 1960-го года (Договор о взаимном сотрудничестве и безопасности между Японией и США - ред.), в соответствии с которым американцы имеют очень большую свободу маневра и свободу действий на японской территории", - сказал он в ходе пресс-конференции.Лавров добавил, что союз Японии со страной, которая считает Россию и Китай своими угрозами, не отвечает созданию оптимальной атмосферы для развития отношений с РФ. "Были слухи о том, что те самые ракеты средней и меньшей дальности, которые в наземном исполнении были запрещены договором, из которого США вышли (ДРСМД), что Вашингтон планирует их разместить в том числе на японской территории... Если это так, то будет создаваться угроза РФ", - подчеркнул глава МИД.Он добавил, что позиция Япония, идентичная США и странам НАТО, в ООН и других международных структурах не добавляет позитива отношениям двух стран. "Если мы хотим быть близкими партнерами, нам нужно и здесь определиться, насколько мы можем преодолеть очень серьезные противоречия по международной повестке дня. И когда мы наладим по-настоящему партнерство нового качества во всех этих областях, я убежден, все проблемы, в том числе связанные с мирным договором, будет решать гораздо легче, чем в нынешней, достаточно порой даже конфронтационной атмосфере", - отметил Лавров.При этом в Россия к Японии и японцам относятся "очень тепло", добавил он. "Это наши соседи, у нас непростая совместная история, но за последние десятилетия удалось сформировать атмосферу, которая позволяет по-товарищески излагать любые вопросы, которые сохраняются и которые требуют решения. И мы предпочли бы, чтобы сохранение этих вопросов и работа над их урегулированием не мешала бы двигаться вперед там, где наши интересы уже сейчас объективно совпадают, и там, где Россия и Япония, объединив усилия, могли бы упрочить свои конкурентные преимущества", - отметил Лавров.Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит. В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. Соглашение прекратило действие 2 августа 2019 года.Президент РФ Владимир Путин позже озвучил новую инициативу по урегулированию ситуации с нарастанием напряженности в Европе после выхода США из Договора о РСМД. В частности, он заявил, что Москва готова по доброй воле не предпринимать развертывания на европейской части РФ ракет 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО. Он также предложил альянсу проверять комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мk-41 на базах в Европе и ракет 9М729 на калининградских объектах. На прошедшем в июне саммите НАТО его участники заявили, что не считают приемлемым предложение России о моратории на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе после прекращения действия соответствующего договора.
https://ria.ru/20220112/kurily-1767447391.html
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в мире, сша, япония, оон, китай, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия
13:44 14.01.2022
 
МИД выразил обеспокоенность союзничеством Японии и США

Лавров: Россию беспокоит союзничество Японии и США, это не способствует развитию отношений

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Союзничество Токио и Вашингтона не создает оптимальные условия для развития отношений с Россией и заключения мирного договора, Москву беспокоит угроза возможного размещения США ракет средней и меньшей дальности на территории Японии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Давление оказывается и в том, чтобы Япония присоединялась к санкциям, и Япония присоединяется к санкциям, не ко всем, но к многим. Давление оказывается и по проблемам военной безопасности. Нас беспокоит то, что Япония давно уже стала союзницей США. Есть договор 1960-го года (Договор о взаимном сотрудничестве и безопасности между Японией и США - ред.), в соответствии с которым американцы имеют очень большую свободу маневра и свободу действий на японской территории", - сказал он в ходе пресс-конференции.
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Лавров добавил, что союз Японии со страной, которая считает Россию и Китай своими угрозами, не отвечает созданию оптимальной атмосферы для развития отношений с РФ. "Были слухи о том, что те самые ракеты средней и меньшей дальности, которые в наземном исполнении были запрещены договором, из которого США вышли (ДРСМД), что Вашингтон планирует их разместить в том числе на японской территории... Если это так, то будет создаваться угроза РФ", - подчеркнул глава МИД.
Он добавил, что позиция Япония, идентичная США и странам НАТО, в ООН и других международных структурах не добавляет позитива отношениям двух стран. "Если мы хотим быть близкими партнерами, нам нужно и здесь определиться, насколько мы можем преодолеть очень серьезные противоречия по международной повестке дня. И когда мы наладим по-настоящему партнерство нового качества во всех этих областях, я убежден, все проблемы, в том числе связанные с мирным договором, будет решать гораздо легче, чем в нынешней, достаточно порой даже конфронтационной атмосфере", - отметил Лавров.
При этом в Россия к Японии и японцам относятся "очень тепло", добавил он. "Это наши соседи, у нас непростая совместная история, но за последние десятилетия удалось сформировать атмосферу, которая позволяет по-товарищески излагать любые вопросы, которые сохраняются и которые требуют решения. И мы предпочли бы, чтобы сохранение этих вопросов и работа над их урегулированием не мешала бы двигаться вперед там, где наши интересы уже сейчас объективно совпадают, и там, где Россия и Япония, объединив усилия, могли бы упрочить свои конкурентные преимущества", - отметил Лавров.
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В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит. В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. Соглашение прекратило действие 2 августа 2019 года.
Президент РФ Владимир Путин позже озвучил новую инициативу по урегулированию ситуации с нарастанием напряженности в Европе после выхода США из Договора о РСМД. В частности, он заявил, что Москва готова по доброй воле не предпринимать развертывания на европейской части РФ ракет 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО. Он также предложил альянсу проверять комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мk-41 на базах в Европе и ракет 9М729 на калининградских объектах. На прошедшем в июне саммите НАТО его участники заявили, что не считают приемлемым предложение России о моратории на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе после прекращения действия соответствующего договора.
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