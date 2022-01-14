https://ria.ru/20220114/yanukovich-1767840874.html

Янукович подал иск против Рады

Янукович подал иск против Рады - РИА Новости, 14.01.2022

Янукович подал иск против Рады

Экс-президент Украины Виктор Янукович подал иск против Верховной рады. В нем политик утверждает, что парламент не может лишить его звания президента каким-либо... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T13:58

2022-01-14T13:58

2022-01-14T17:02

в мире

украина

киев

виктор янукович

верховная рада украины

петр порошенко

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КИЕВ, 14 янв — РИА Новости. Экс-президент Украины Виктор Янукович подал иск против Верховной рады. В нем политик утверждает, что парламент не может лишить его звания президента каким-либо способом, кроме как через импичмент, сообщила представитель Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря.Ранее представитель Януковича Юрий Кирасир заявил, что бывший украинский лидер подал иск в Окружной административный суд Киева (ОАСК), в котором оспаривает законность принятия Верховной радой в 2014 году постановления о его самоустранении с должности главы государства."Янукович В. Ф. подал в ОАСК еще один иск против Верховной рады, в котором требует признать отсутствие у Верховной рады полномочий лишать звания президента Украины способом иным, кроме как путем импичмента", — написала Совгиря в телеграме.Она напомнила, что суд уже открыл производство по этому делу и назначил дело к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон и проведения судебного заседания. "То есть решение суда по этому иску может быть принято практически в любой момент", — добавила она.Закон о лишении Януковича почетного звания президента Украины вступил в силу 18 июня 2015 года, Рада проголосовала за него 4 февраля, а 9 февраля документ был направлен на подпись президенту. Петр Порошенко, на тот момент президент Украины, направил в Конституционный суд представление с просьбой оценить конституционность закона. Это вызвало разговоры о том, что Порошенко хотел показать — закон для него превыше всего, но заигрался и фактически согласился с тем, что отстранение от власти Януковича было госпереворотом. В декабре 2019 года КС закрыл производство по этому представлению, отметив, что этот спор не правовой, носит политический характер, а потому неподсуден.

https://ria.ru/20211201/yanukovich-1761698857.html

https://ria.ru/20211126/ukraina-1760944945.html

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в мире, украина, киев, виктор янукович, верховная рада украины, петр порошенко