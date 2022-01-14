13:58 14.01.2022 (обновлено: 17:02 14.01.2022)
Янукович подал иск против Рады
Янукович подал иск против Рады об отсутствии полномочий лишить его звания президента
Виктор Янукович
КИЕВ, 14 янв — РИА Новости. Экс-президент Украины Виктор Янукович подал иск против Верховной рады. В нем политик утверждает, что парламент не может лишить его звания президента каким-либо способом, кроме как через импичмент, сообщила представитель Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря.
Ранее представитель Януковича Юрий Кирасир заявил, что бывший украинский лидер подал иск в Окружной административный суд Киева (ОАСК), в котором оспаривает законность принятия Верховной радой в 2014 году постановления о его самоустранении с должности главы государства.
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"Янукович В. Ф. подал в ОАСК еще один иск против Верховной рады, в котором требует признать отсутствие у Верховной рады полномочий лишать звания президента Украины способом иным, кроме как путем импичмента", — написала Совгиря в телеграме.
Она напомнила, что суд уже открыл производство по этому делу и назначил дело к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон и проведения судебного заседания.
"То есть решение суда по этому иску может быть принято практически в любой момент", — добавила она.
Закон о лишении Януковича почетного звания президента Украины вступил в силу 18 июня 2015 года, Рада проголосовала за него 4 февраля, а 9 февраля документ был направлен на подпись президенту.
Петр Порошенко, на тот момент президент Украины, направил в Конституционный суд представление с просьбой оценить конституционность закона. Это вызвало разговоры о том, что Порошенко хотел показать — закон для него превыше всего, но заигрался и фактически согласился с тем, что отстранение от власти Януковича было госпереворотом. В декабре 2019 года КС закрыл производство по этому представлению, отметив, что этот спор не правовой, носит политический характер, а потому неподсуден.
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