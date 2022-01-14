Полковника ФСО обвинили в получении взятки при реставрации башен Кремля
Полковника ФСО Голохвостова обвинили в получении взятки при реставрации башен Кремля
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкСобор Василия Блаженного и башни Московского Кремля во время снегопада
Собор Василия Блаженного и башни Московского Кремля во время снегопада
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Полковник Федеральной службы охраны (ФСО) Алексей Голохвостов обвиняется в получении взятки в 700 тысяч рублей при реставрации 11 башен Московского Кремля в дополнение к взятке в 20 миллионов рублей на строительстве резиденции президента в Ново-Огарево, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го гарнизонного военного суда.
"Получил лично взятку в виде денег в размере 700 тысяч рублей, то есть в крупном размере, за совершение в пользу ООО "Петербургский Ренессанс" действий и бездействия, которые входят в служебные полномочия, и за общее покровительство и попустительство по службе, с вымогательством взятки при ремонте и реставрационных работах объектов культурного наследия башен Кремля: Царской, Набатной, Константино-Еленинской, Петровской, Беклемишевской, Тайницкой, Комендантской, Оружейной, Благовещенской, Водовзводной и Боровицкой башен", - сказал прокурор Олег Бойко.
По его словам, Голохвостов, занимая должность замначальника 4-го отделения 2 отдела управления капитального строительства Службы инженерно-технического обеспечения ФСО России, совершил преступление в 2018 году. Кроме того, по версии следствия, Голохвостов в период с января 2015 по ноябрь 2016 года получил взятку в размере 20 миллионов рублей за покровительство при работах по реконструкции гостиничного комплекса, гаража, и других объектов резиденции в Ново-Огарево. Сам обвиняемый заявил, что виновным себя не считает и стал "жертвой оговора".