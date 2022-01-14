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В штабе партии, возглавляемой спикером парламента Ирака, прогремел взрыв

В штабе партии, возглавляемой спикером парламента Ирака, прогремел взрыв - РИА Новости, 14.01.2022

В штабе партии, возглавляемой спикером парламента Ирака, прогремел взрыв

Взрыв прогремел в ночь на пятницу в штабе иракской партии "Такаддум", возглавляемой спикером парламента Мухаммадом аль-Хальбуси, сообщила партия. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T11:45

2022-01-14T11:45

2022-01-14T11:45

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багдад (город)

нури аль-малики

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муктада ас-садр

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КАИР, 14 янв – РИА Новости. Взрыв прогремел в ночь на пятницу в штабе иракской партии "Такаддум", возглавляемой спикером парламента Мухаммадом аль-Хальбуси, сообщила партия.Согласно заявлению, неизвестные бросили две гранаты в штаб партии в районе Аазамия в Багдаде, в результате взрыва нанесен материальный ущерб. При этом вторая граната не разорвалась, ее обезвредили саперы."Этот теракт совпал по времени со значительными успехами, которых достиг блок "Такаддум" совместно с партнерами, ради безопасного, процветающего и свободного от группировок Ирака", - сообщила партия.По данным агентства Shafaq, аналогичной атаке подвергся штаб партии "Азм" в столичном районе Ярмук, нанесен материальный ущерб.Аль-Хальбуси был переизбран на пост спикера парламента 9 января.Досрочные парламентские выборы состоялись в Ираке 10 октября на фоне повышенных мер безопасности. По их итогам блок влиятельного шиитского политика Муктады ас-Садра получил 73 места в 329-местном парламенте, следом за ним идет блок "Такаддум" во главе со спикером парламента предыдущего созыва Мухаммадом аль-Хальбуси - 38 мест. Блок "Государство закона" под руководством экс-премьера Нури аль-Малики получает 37 мест. У коалиции "Аль-Фатх" во главе с Хади аль-Амири (возглавляет крупнейший в шиитском ополчении отряд "Бадр") всего 21 место.

https://ria.ru/20211229/irak-1766090320.html

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в мире, ирак, багдад (город), нури аль-малики, ярмук, муктада ас-садр, мухаммад аль-хальбуси