Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220114/vzryv-1767791764.html
В Белоруссии мужчина подорвался на боеприпасе, который нелегально перевозил
В Белоруссии мужчина подорвался на боеприпасе, который нелегально перевозил - РИА Новости, 14.01.2022
В Белоруссии мужчина подорвался на боеприпасе, который нелегально перевозил
Мужчина, незаконно перевозивший боеприпасы, погиб при взрыве одного из них в Полоцком районе Витебской области, сообщили в пятницу в пресс-службе Следственного... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T10:38
2022-01-14T10:38
в мире
белоруссия
витебская область
следственный комитет белоруссии
полоцк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152731/81/1527318152_0:15:1036:598_1920x0_80_0_0_1e60023daebce2947e00e21c2de3de0a.jpg
МИНСК, 14 янв - РИА Новости. Мужчина, незаконно перевозивший боеприпасы, погиб при взрыве одного из них в Полоцком районе Витебской области, сообщили в пятницу в пресс-службе Следственного комитета Белоруссии."Мужчина погиб при взрыве незаконно перевозимых боеприпасов. По данным следствия, два жителя Полоцка с марта 2021 года по январь 2022 года, находясь в лесном массиве, где ранее располагался полигон, незаконно хранили и перемещали не менее восьми снарядов "танковый выстрел 125 мм" с содержащимся в них взрывчатым веществом", - говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета.По предварительным данным следствия, во время перевозки один из боеприпасов взорвался. "Пятидесятилетний мужчина погиб. Его 60-летний знакомый позвонил в правоохранительные органы и сообщил о произошедшем. Полоцким межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.295 (незаконные действия в отношении боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору) уголовного кодекса Беларуси", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20211201/oruzhie-1761702626.html
белоруссия
витебская область
полоцк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152731/81/1527318152_110:0:926:612_1920x0_80_0_0_f2781456e05a3011d05195ace9e9b9df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, витебская область, следственный комитет белоруссии, полоцк
10:38 14.01.2022
 
В Белоруссии мужчина подорвался на боеприпасе, который нелегально перевозил

В Белоруссии при взрыве боеприпаса погиб незаконно перевозивший его мужчина

© Фото : Следственный комитет Республики БеларусьАвтомобиль Следственного комитета Республики Беларусь
Автомобиль Следственного комитета Республики Беларусь - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© Фото : Следственный комитет Республики Беларусь
Автомобиль Следственного комитета Республики Беларусь
Читать ria.ru в
МИНСК, 14 янв - РИА Новости. Мужчина, незаконно перевозивший боеприпасы, погиб при взрыве одного из них в Полоцком районе Витебской области, сообщили в пятницу в пресс-службе Следственного комитета Белоруссии.
"Мужчина погиб при взрыве незаконно перевозимых боеприпасов. По данным следствия, два жителя Полоцка с марта 2021 года по январь 2022 года, находясь в лесном массиве, где ранее располагался полигон, незаконно хранили и перемещали не менее восьми снарядов "танковый выстрел 125 мм" с содержащимся в них взрывчатым веществом", - говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета.
По предварительным данным следствия, во время перевозки один из боеприпасов взорвался. "Пятидесятилетний мужчина погиб. Его 60-летний знакомый позвонил в правоохранительные органы и сообщил о произошедшем. Полоцким межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.295 (незаконные действия в отношении боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору) уголовного кодекса Беларуси", - отметили в ведомстве.
Лукашенко о том, для чего было предназначено нелегальное оружие с Украины - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
1 декабря 2021, 18:24
Лукашенко сообщил, что нелегальным оружием планировали устранить его самого
 
В миреБелоруссияВитебская областьСледственный комитет БелоруссииПолоцк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:49Раскрыта внезапная опасность кофе
01:17Эксперт спрогнозировал, экономики каких стран могут снизиться в 2022 году
01:11Кабмин не поддержал проект о пересмотре налога на роскошь для автомобилей
01:06США призвали судить арестованных в России хакеров из REvil
01:02В США заявили о контакте с Киевом по кибератаке на сайты госорганов Украины
00:58В США прокомментировали задержание в России хакерской группировки REvil
00:52Пушков высмеял желание Зеленского встретиться с Путиным
00:51СМИ: "Винные пятницы" в присутствии Джонсона проводились во время локдауна
00:43Салливан прокомментировал хакерскую атаку на украинские ресурсы
00:22Болдуин отдал властям телефон в рамках расследования гибели оператора
23:58Группа сенаторов США посетит с визитом Украину, сообщили СМИ
23:55В Подмосковье распространили экстренное предупреждение о ветре
23:50Экс-советник Обамы признал вину в мошенничестве
23:42Цена на газ в Европе опустилась чуть ниже 1000 долларов за тысячу кубов
23:27"Газпром" подал в суд на польскую компанию PGNiG
23:21В Самарской области возбудили дело после ДТП с четырьмя погибшими
23:06СМИ: Швеция отправила боевые машины на Готланд из-за "деятельности России"
22:59Экс-замгоссекретаря оценил переговоры России и США в Женеве
22:58Россиянин Марк Кондратюк стал чемпионом Европы по фигурному катанию
22:49В Танзании умерли более 62 тысяч животных из-за засухи, сообщили СМИ
Лента новостейМолния
Раскрыта внезапная опасность кофеЭксперт спрогнозировал, экономики каких стран могут снизиться в 2022 годуКабмин не поддержал проект о пересмотре налога на роскошь для автомобилейСША призвали судить арестованных в России хакеров из REvilВ США заявили о контакте с Киевом по кибератаке на сайты госорганов УкраиныВ США прокомментировали задержание в России хакерской группировки REvilПушков высмеял желание Зеленского встретиться с ПутинымСМИ: "Винные пятницы" в присутствии Джонсона проводились во время локдаунаСалливан прокомментировал хакерскую атаку на украинские ресурсыБолдуин отдал властям телефон в рамках расследования гибели оператораГруппа сенаторов США посетит с визитом Украину, сообщили СМИВ Подмосковье распространили экстренное предупреждение о ветреЭкс-советник Обамы признал вину в мошенничествеЦена на газ в Европе опустилась чуть ниже 1000 долларов за тысячу кубов"Газпром" подал в суд на польскую компанию PGNiGВ Самарской области возбудили дело после ДТП с четырьмя погибшимиСМИ: Швеция отправила боевые машины на Готланд из-за "деятельности России"Экс-замгоссекретаря оценил переговоры России и США в ЖеневеРоссиянин Марк Кондратюк стал чемпионом Европы по фигурному катаниюВ Танзании умерли более 62 тысяч животных из-за засухи, сообщили СМИ