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В Белоруссии мужчина подорвался на боеприпасе, который нелегально перевозил

В Белоруссии мужчина подорвался на боеприпасе, который нелегально перевозил - РИА Новости, 14.01.2022

В Белоруссии мужчина подорвался на боеприпасе, который нелегально перевозил

Мужчина, незаконно перевозивший боеприпасы, погиб при взрыве одного из них в Полоцком районе Витебской области, сообщили в пятницу в пресс-службе Следственного... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T10:38

2022-01-14T10:38

2022-01-14T10:38

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витебская область

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МИНСК, 14 янв - РИА Новости. Мужчина, незаконно перевозивший боеприпасы, погиб при взрыве одного из них в Полоцком районе Витебской области, сообщили в пятницу в пресс-службе Следственного комитета Белоруссии."Мужчина погиб при взрыве незаконно перевозимых боеприпасов. По данным следствия, два жителя Полоцка с марта 2021 года по январь 2022 года, находясь в лесном массиве, где ранее располагался полигон, незаконно хранили и перемещали не менее восьми снарядов "танковый выстрел 125 мм" с содержащимся в них взрывчатым веществом", - говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета.По предварительным данным следствия, во время перевозки один из боеприпасов взорвался. "Пятидесятилетний мужчина погиб. Его 60-летний знакомый позвонил в правоохранительные органы и сообщил о произошедшем. Полоцким межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.295 (незаконные действия в отношении боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору) уголовного кодекса Беларуси", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20211201/oruzhie-1761702626.html

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