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Применение сертификатов о вакцинации в вузах пока не обсуждают
Применение сертификатов о вакцинации в вузах пока не обсуждают - РИА Новости, 14.01.2022
Применение сертификатов о вакцинации в вузах пока не обсуждают
Применение сертификатов о вакцинации от коронавируса в вузах пока не обсуждается, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T16:40
2022-01-14T16:40
2022-01-14T17:30
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Применение сертификатов о вакцинации от коронавируса в вузах пока не обсуждается, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ."Введение сертификатов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции для посещения вузов в качестве системной меры сегодня не обсуждается", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что позиция Минобрнауки относительно организации работы вузов с учетом эпидобстановки изложена в приказе, в соответствии с которым с 8 ноября 2021 года вузы и научные организации вправе продолжать проводить обучение в виде самостоятельной работы или в удаленном формате с применением дистанционных технологий. При этом в рамках федерального закона об образовании вузы автономны в принятии решений по организации образовательного процесса.
https://ria.ru/20220114/kuban-1767865092.html
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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, навигатор абитуриента
16:40 14.01.2022 (обновлено: 17:30 14.01.2022)
Применение сертификатов о вакцинации в вузах пока не обсуждают
Минобрнауки заявило, что применение сертификатов о вакцинации в вузах пока не обсуждают