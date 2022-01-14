https://ria.ru/20220114/vuz-1767878732.html

Применение сертификатов о вакцинации в вузах пока не обсуждают

Применение сертификатов о вакцинации в вузах пока не обсуждают - РИА Новости, 14.01.2022

Применение сертификатов о вакцинации в вузах пока не обсуждают

Применение сертификатов о вакцинации от коронавируса в вузах пока не обсуждается, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T16:40

2022-01-14T16:40

2022-01-14T17:30

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Применение сертификатов о вакцинации от коронавируса в вузах пока не обсуждается, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ."Введение сертификатов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции для посещения вузов в качестве системной меры сегодня не обсуждается", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что позиция Минобрнауки относительно организации работы вузов с учетом эпидобстановки изложена в приказе, в соответствии с которым с 8 ноября 2021 года вузы и научные организации вправе продолжать проводить обучение в виде самостоятельной работы или в удаленном формате с применением дистанционных технологий. При этом в рамках федерального закона об образовании вузы автономны в принятии решений по организации образовательного процесса.

https://ria.ru/20220114/kuban-1767865092.html

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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, навигатор абитуриента