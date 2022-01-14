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В Белом доме не смогли назвать дату встречи Путина и Байдена
В Белом доме не смогли назвать дату встречи Путина и Байдена - РИА Новости, 14.01.2022
В Белом доме не смогли назвать дату встречи Путина и Байдена
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что у нее нет информации относительно возможности встречи президентов США и России после переговоров о РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T00:41
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в мире
сша
европа
владимир путин
джо байден
дженнифер псаки
россия
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ВАШИНГТОН, 14 янв — РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что у нее нет информации относительно возможности встречи президентов США и России после переговоров о безопасности, которые завершились в Европе.Владимир Путин и Джо Байден дважды общались в течение декабря, в последний раз — на тему контактов, которые Запад и Россия провели на этой неделе в Женеве, Брюсселе и Вене."Люди разъезжаются назад по своим столицам, они обсудят, оценят, посмотрят на ситуацию. Так что в отношении дальнейших шагов нам нужно посмотреть, мы будем больше знать в ближайшие дни", — добавила Псаки.
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в мире, сша, европа, владимир путин, джо байден, дженнифер псаки, россия
00:41 14.01.2022
 
В Белом доме не смогли назвать дату встречи Путина и Байдена

Пресс-секретарь Псаки: информации о возможности встречи президентов России и США пока нет

© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOLПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 янв — РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что у нее нет информации относительно возможности встречи президентов США и России после переговоров о безопасности, которые завершились в Европе.

"Мне нечего вам спрогнозировать на этом фронте", — ответила она на вопрос о возможности саммита.

Владимир Путин и Джо Байден дважды общались в течение декабря, в последний раз — на тему контактов, которые Запад и Россия провели на этой неделе в Женеве, Брюсселе и Вене.
"Люди разъезжаются назад по своим столицам, они обсудят, оценят, посмотрят на ситуацию. Так что в отношении дальнейших шагов нам нужно посмотреть, мы будем больше знать в ближайшие дни", — добавила Псаки.
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