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Биография Анастасии Вознесенской
Биография Анастасии Вознесенской - РИА Новости, 14.01.2022
Биография Анастасии Вознесенской
Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РФ Анастасия Валентиновна Вознесенская родилась 27 июля 1943 года в Москве. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T13:40
2022-01-14T13:40
справки
анастасия вознесенская
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Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РФ Анастасия Валентиновна Вознесенская родилась 27 июля 1943 года в Москве.В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ (курс Василия Маркова).По окончании учебы был принята в труппу Московского театра "Современник", где играла в спектаклях: "Вишневый сад" (Дуняша), "Свой остров" (Вильма), "Провинциальные анекдоты" (Марина), была занята в известной трилогии "Декабристы", "Народовольцы", "Большевики".В 1977 году перешла в труппу МХАТ СССР. После разделения театра на две самостоятельные труппы Анастасия Вознесенская продолжила работу в МХАТ (ныне МХТ) имени А.П. Чехова. Играла в спектаклях: "Эльдорадо" Аллы Соколовой (1978), "Утиная охота" Александра Вампилова (1978), "Чайка" Антона Чехова" (1980), "Серебряная свадьба" Александра Мишарина (1986), "Перламутровая Зинаида" Михаила Рощина (1987), "Иванов" Антона Чехова (1989), "Мишин юбилей" Александра Гельмана и Ричарда Нельсона (1994), "Борис Годунов" Александра Пушкина (1994), "Новый американец" Александра Марьямова по произведениям Сергея Довлатова (1994), "Бред на 2 голоса или на сколько угодно голосов" Эжена Ионеско (1996), "Путь издалека" Яковоса Кабанеллиса (1997), "Привидения" Генрика Ибсена (1999), "Ретро" Александра Галина (2002), "Белый кролик" Марка Чейза (2008). В 1966 году состоялся кинодебют актрисы в короткометражном фильме "Первая любовь" Александра Бланка. Через год Вознесенская сыграла в фильме Евгения Ташкова "Майор "Вихрь" (1967).Фильмография актрисы состоит из более чем 20 фильмов, среди которых "Пароль не нужен" (1967), "Вы мне писали" (1976), "Гараж" (1979), "Вокзал для двоих" (1982), "От зарплаты до зарплаты" (1985), "Авария – дочь мента" (1989), "Чехов и Ко" (1998) и другие. Народная артистка РФ (1997). Была награждена орденами Почета (2009) и "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2019). Долгие годы была замужем за народным артистом РСФСР Андреем Мягковым (1938-2021). 14 января 2022 года стало известно, что Анастасия Вознесенская умерла на 79-м году жизни. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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7 495 645-6601
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справки, анастасия вознесенская
13:40 14.01.2022
 

Биография Анастасии Вознесенской

© Сергей ПятаковНародная артистка РФ Анастасия Вознесенская
Народная артистка РФ Анастасия Вознесенская
© Сергей Пятаков
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Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РФ Анастасия Валентиновна Вознесенская родилась 27 июля 1943 года в Москве.
В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ (курс Василия Маркова).
По окончании учебы был принята в труппу Московского театра "Современник", где играла в спектаклях: "Вишневый сад" (Дуняша), "Свой остров" (Вильма), "Провинциальные анекдоты" (Марина), была занята в известной трилогии "Декабристы", "Народовольцы", "Большевики".
В 1977 году перешла в труппу МХАТ СССР. После разделения театра на две самостоятельные труппы Анастасия Вознесенская продолжила работу в МХАТ (ныне МХТ) имени А.П. Чехова. Играла в спектаклях: "Эльдорадо" Аллы Соколовой (1978), "Утиная охота" Александра Вампилова (1978), "Чайка" Антона Чехова" (1980), "Серебряная свадьба" Александра Мишарина (1986), "Перламутровая Зинаида" Михаила Рощина (1987), "Иванов" Антона Чехова (1989), "Мишин юбилей" Александра Гельмана и Ричарда Нельсона (1994), "Борис Годунов" Александра Пушкина (1994), "Новый американец" Александра Марьямова по произведениям Сергея Довлатова (1994), "Бред на 2 голоса или на сколько угодно голосов" Эжена Ионеско (1996), "Путь издалека" Яковоса Кабанеллиса (1997), "Привидения" Генрика Ибсена (1999), "Ретро" Александра Галина (2002), "Белый кролик" Марка Чейза (2008).
В 1966 году состоялся кинодебют актрисы в короткометражном фильме "Первая любовь" Александра Бланка. Через год Вознесенская сыграла в фильме Евгения Ташкова "Майор "Вихрь" (1967).
Фильмография актрисы состоит из более чем 20 фильмов, среди которых "Пароль не нужен" (1967), "Вы мне писали" (1976), "Гараж" (1979), "Вокзал для двоих" (1982), "От зарплаты до зарплаты" (1985), "Авария – дочь мента" (1989), "Чехов и Ко" (1998) и другие.
Народная артистка РФ (1997).
Была награждена орденами Почета (2009) и "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2019).
Долгие годы была замужем за народным артистом РСФСР Андреем Мягковым (1938-2021).
14 января 2022 года стало известно, что Анастасия Вознесенская умерла на 79-м году жизни.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиАнастасия Вознесенская
 
 
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