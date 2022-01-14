https://ria.ru/20220114/voznesenskaya-1767826674.html

Умерла вдова Андрея Мягкова актриса Анастасия Вознесенская

Умерла вдова Андрея Мягкова актриса Анастасия Вознесенская - РИА Новости, 14.01.2022

Умерла вдова Андрея Мягкова актриса Анастасия Вознесенская

Народная артистка России Анастасия Вознесенская скончалась в возрасте 78 лет, говорится в сообщении на официальном сайте МХТ им. А. П. Чехова. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T12:57

2022-01-14T12:57

2022-01-14T16:04

культура

анастасия вознесенская

общество

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Народная артистка России Анастасия Вознесенская скончалась в возрасте 78 лет, говорится в сообщении на официальном сайте МХТ им. А. П. Чехова."Она стала звездой, сыграв первую главную роль в кино — радистку Аню Радионову в фильме "Майор Вихрь", но предпочла кинематографу сцену, возвращаясь на экран редко, но ярко (всем памятен ее директор рынка в рязановском "Гараже"). В театре же ею сыграны десятки ролей", — сказано в публикации.Причиной, по данным СМИ, стал коронавирус. Время и место прощания с актрисой станут известны позднее.Менее года назад умер ее муж, народный артист РСФСР Андрей Мягков.Вознесенская родилась 27 июля 1943 года в Москве. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ, после чего играла в театре "Современник", затем перешла во МХАТ (сейчас МХТ им. Чехова). Снялась более чем в 20 фильмах, среди которых "Гараж", "Вокзал для двоих", "Авария — дочь мента" и другие.

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анастасия вознесенская, общество, москва, культура