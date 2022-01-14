Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220114/voznesenskaya-1767826674.html
Умерла вдова Андрея Мягкова актриса Анастасия Вознесенская
Умерла вдова Андрея Мягкова актриса Анастасия Вознесенская - РИА Новости, 14.01.2022
Умерла вдова Андрея Мягкова актриса Анастасия Вознесенская
Народная артистка России Анастасия Вознесенская скончалась в возрасте 78 лет, говорится в сообщении на официальном сайте МХТ им. А. П. Чехова. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T12:57
2022-01-14T16:04
культура
анастасия вознесенская
общество
москва
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1597964953_0:189:2949:1848_1920x0_80_0_0_f575f12b684c914e03cc32bb59b5ffe4.jpg
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Народная артистка России Анастасия Вознесенская скончалась в возрасте 78 лет, говорится в сообщении на официальном сайте МХТ им. А. П. Чехова."Она стала звездой, сыграв первую главную роль в кино — радистку Аню Радионову в фильме "Майор Вихрь", но предпочла кинематографу сцену, возвращаясь на экран редко, но ярко (всем памятен ее директор рынка в рязановском "Гараже"). В театре же ею сыграны десятки ролей", — сказано в публикации.Причиной, по данным СМИ, стал коронавирус. Время и место прощания с актрисой станут известны позднее.Менее года назад умер ее муж, народный артист РСФСР Андрей Мягков.Вознесенская родилась 27 июля 1943 года в Москве. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ, после чего играла в театре "Современник", затем перешла во МХАТ (сейчас МХТ им. Чехова). Снялась более чем в 20 фильмах, среди которых "Гараж", "Вокзал для двоих", "Авария — дочь мента" и другие.
https://ria.ru/20220114/voznesenskaya-1767837020.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1597964953_404:139:2949:2048_1920x0_80_0_0_fb2e19131ec3526b0dcbfd27d2041376.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анастасия вознесенская, общество, москва, культура
12:57 14.01.2022 (обновлено: 16:04 14.01.2022)
 
Умерла вдова Андрея Мягкова актриса Анастасия Вознесенская

Вдова Андрея Мягкова актриса Анастасия Вознесенская умерла на 79-м году жизни

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкНародные артисты России Анастасия Вознесенская и Андрей Мягков в финальной сцене спектакля "Белый кролик" режиссера Евгения Каменьковича
Народные артисты России Анастасия Вознесенская и Андрей Мягков в финальной сцене спектакля Белый кролик режиссера Евгения Каменьковича - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Народные артисты России Анастасия Вознесенская и Андрей Мягков в финальной сцене спектакля "Белый кролик" режиссера Евгения Каменьковича
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Народная артистка России Анастасия Вознесенская скончалась в возрасте 78 лет, говорится в сообщении на официальном сайте МХТ им. А. П. Чехова.
"Она стала звездой, сыграв первую главную роль в кино — радистку Аню Радионову в фильме "Майор Вихрь", но предпочла кинематографу сцену, возвращаясь на экран редко, но ярко (всем памятен ее директор рынка в рязановском "Гараже"). В театре же ею сыграны десятки ролей", — сказано в публикации.
Народная артистка РФ Анастасия Вознесенская
13:40
Биография Анастасии Вознесенской
Причиной, по данным СМИ, стал коронавирус. Время и место прощания с актрисой станут известны позднее.
Менее года назад умер ее муж, народный артист РСФСР Андрей Мягков.
Вознесенская родилась 27 июля 1943 года в Москве. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ, после чего играла в театре "Современник", затем перешла во МХАТ (сейчас МХТ им. Чехова). Снялась более чем в 20 фильмах, среди которых "Гараж", "Вокзал для двоих", "Авария — дочь мента" и другие.
© Мосфильм, 1979Анастасия Вознесенская в фильме "Гараж"
Анастасия Вознесенская в фильме Гараж
© Мосфильм, 1979
Анастасия Вознесенская в фильме "Гараж"
 
КультураАнастасия ВознесенскаяОбществоМоскваКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:49Раскрыта внезапная опасность кофе
01:17Эксперт спрогнозировал, экономики каких стран могут снизиться в 2022 году
01:11Кабмин не поддержал проект о пересмотре налога на роскошь для автомобилей
01:06США призвали судить арестованных в России хакеров из REvil
01:02В США заявили о контакте с Киевом по кибератаке на сайты госорганов Украины
00:58В США прокомментировали задержание в России хакерской группировки REvil
00:52Пушков высмеял желание Зеленского встретиться с Путиным
00:51СМИ: "Винные пятницы" в присутствии Джонсона проводились во время локдауна
00:43Салливан прокомментировал хакерскую атаку на украинские ресурсы
00:22Болдуин отдал властям телефон в рамках расследования гибели оператора
23:58Группа сенаторов США посетит с визитом Украину, сообщили СМИ
23:55В Подмосковье распространили экстренное предупреждение о ветре
23:50Экс-советник Обамы признал вину в мошенничестве
23:42Цена на газ в Европе опустилась чуть ниже 1000 долларов за тысячу кубов
23:27"Газпром" подал в суд на польскую компанию PGNiG
23:21В Самарской области возбудили дело после ДТП с четырьмя погибшими
23:06СМИ: Швеция отправила боевые машины на Готланд из-за "деятельности России"
22:59Экс-замгоссекретаря оценил переговоры России и США в Женеве
22:58Россиянин Марк Кондратюк стал чемпионом Европы по фигурному катанию
22:49В Танзании умерли более 62 тысяч животных из-за засухи, сообщили СМИ
Лента новостейМолния
Раскрыта внезапная опасность кофеЭксперт спрогнозировал, экономики каких стран могут снизиться в 2022 годуКабмин не поддержал проект о пересмотре налога на роскошь для автомобилейСША призвали судить арестованных в России хакеров из REvilВ США заявили о контакте с Киевом по кибератаке на сайты госорганов УкраиныВ США прокомментировали задержание в России хакерской группировки REvilПушков высмеял желание Зеленского встретиться с ПутинымСМИ: "Винные пятницы" в присутствии Джонсона проводились во время локдаунаСалливан прокомментировал хакерскую атаку на украинские ресурсыБолдуин отдал властям телефон в рамках расследования гибели оператораГруппа сенаторов США посетит с визитом Украину, сообщили СМИВ Подмосковье распространили экстренное предупреждение о ветреЭкс-советник Обамы признал вину в мошенничествеЦена на газ в Европе опустилась чуть ниже 1000 долларов за тысячу кубов"Газпром" подал в суд на польскую компанию PGNiGВ Самарской области возбудили дело после ДТП с четырьмя погибшимиСМИ: Швеция отправила боевые машины на Готланд из-за "деятельности России"Экс-замгоссекретаря оценил переговоры России и США в ЖеневеРоссиянин Марк Кондратюк стал чемпионом Европы по фигурному катаниюВ Танзании умерли более 62 тысяч животных из-за засухи, сообщили СМИ