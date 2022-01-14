12:57 14.01.2022 (обновлено: 16:04 14.01.2022)
Умерла вдова Андрея Мягкова актриса Анастасия Вознесенская
Вдова Андрея Мягкова актриса Анастасия Вознесенская умерла на 79-м году жизни
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкНародные артисты России Анастасия Вознесенская и Андрей Мягков в финальной сцене спектакля "Белый кролик" режиссера Евгения Каменьковича
Народные артисты России Анастасия Вознесенская и Андрей Мягков в финальной сцене спектакля "Белый кролик" режиссера Евгения Каменьковича
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Народная артистка России Анастасия Вознесенская скончалась в возрасте 78 лет, говорится в сообщении на официальном сайте МХТ им. А. П. Чехова.
"Она стала звездой, сыграв первую главную роль в кино — радистку Аню Радионову в фильме "Майор Вихрь", но предпочла кинематографу сцену, возвращаясь на экран редко, но ярко (всем памятен ее директор рынка в рязановском "Гараже"). В театре же ею сыграны десятки ролей", — сказано в публикации.
Причиной, по данным СМИ, стал коронавирус. Время и место прощания с актрисой станут известны позднее.
Менее года назад умер ее муж, народный артист РСФСР Андрей Мягков.
Вознесенская родилась 27 июля 1943 года в Москве. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ, после чего играла в театре "Современник", затем перешла во МХАТ (сейчас МХТ им. Чехова). Снялась более чем в 20 фильмах, среди которых "Гараж", "Вокзал для двоих", "Авария — дочь мента" и другие.
© Мосфильм, 1979Анастасия Вознесенская в фильме "Гараж"
© Мосфильм, 1979
Анастасия Вознесенская в фильме "Гараж"