16:05 14.01.2022 (обновлено: 16:12 14.01.2022)
Володин оценил назначение Грызлова послом России в Белоруссии
Спикер Госдумы Володин отметил политический опыт нового посла России в Белоруссии Грызлова
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы РФ
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Борис Грызлов имеет большой политический опыт, он подготовлен для работы послом РФ в Белоруссии, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее президент России Владимир Путин назначил Грызлова послом в Белоруссии.
"У Бориса Вячеславовича Грызлова огромный политический опыт. Он подготовлен для такой ответственной работы. Хорошо знает Белоруссию и его хорошо там знают", - сказал Володин журналистам.
Он отметил, что Грызлов на разных должностях участвовал в подготовке и реализации решений, направленных на интеграцию обоих государств, а также на протяжении восьми лет возглавлял Парламентское собрание Союза Беларуси и России.
"Бориса Вячеславовича отличают ответственное отношение к делу, эффективность в отстаивании интересов страны. Он умеет вести диалог. Хочется пожелать ему успехов", - добавил спикер Госдумы.