https://ria.ru/20220114/volodin-1767869893.html

Володин оценил назначение Грызлова послом России в Белоруссии

Володин оценил назначение Грызлова послом России в Белоруссии - РИА Новости, 14.01.2022

Володин оценил назначение Грызлова послом России в Белоруссии

Борис Грызлов имеет большой политический опыт, он подготовлен для работы послом РФ в Белоруссии, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T16:05

2022-01-14T16:05

2022-01-14T16:12

политика

белоруссия

вячеслав володин

россия

борис грызлов

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Борис Грызлов имеет большой политический опыт, он подготовлен для работы послом РФ в Белоруссии, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.Ранее президент России Владимир Путин назначил Грызлова послом в Белоруссии."У Бориса Вячеславовича Грызлова огромный политический опыт. Он подготовлен для такой ответственной работы. Хорошо знает Белоруссию и его хорошо там знают", - сказал Володин журналистам.Он отметил, что Грызлов на разных должностях участвовал в подготовке и реализации решений, направленных на интеграцию обоих государств, а также на протяжении восьми лет возглавлял Парламентское собрание Союза Беларуси и России."Бориса Вячеславовича отличают ответственное отношение к делу, эффективность в отстаивании интересов страны. Он умеет вести диалог. Хочется пожелать ему успехов", - добавил спикер Госдумы.

https://ria.ru/20220114/gryzlov-1767865428.html

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политика, белоруссия, вячеслав володин, россия, борис грызлов