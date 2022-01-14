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Володин призвал американских конгрессменов не угрожать санкциями
Володин призвал американских конгрессменов не угрожать санкциями - РИА Новости, 14.01.2022
Володин призвал американских конгрессменов не угрожать санкциями
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал американских конгрессменов заняться реализацией договоренностей президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T09:23
2022-01-14T11:29
в мире
сша
владимир путин
джо байден
вячеслав володин
госдума рф
россия
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал американских конгрессменов заняться реализацией договоренностей президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена."Президенты наших стран договорились о начале консультаций по вопросам глобальной безопасности. В этой связи необходимо обсуждать и реализовывать договоренности глав государств, а не хамить, угрожать и запугивать", — написал он в Telegram-канале.Накануне состоялись консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Днем ранее в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО, а им, в свою очередь, предшествовали переговоры по гарантиям безопасности между российской и американской делегациями в Женеве.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
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в мире, сша, владимир путин, джо байден, вячеслав володин, госдума рф, россия
09:23 14.01.2022 (обновлено: 11:29 14.01.2022)
 
Володин призвал американских конгрессменов не угрожать санкциями

Володин призвал конгрессменов США реализовать договоренности президентов Путина и Байдена

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал американских конгрессменов заняться реализацией договоренностей президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
"Президенты наших стран договорились о начале консультаций по вопросам глобальной безопасности. В этой связи необходимо обсуждать и реализовывать договоренности глав государств, а не хамить, угрожать и запугивать", — написал он в Telegram-канале.
Накануне состоялись консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Днем ранее в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО, а им, в свою очередь, предшествовали переговоры по гарантиям безопасности между российской и американской делегациями в Женеве.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Участник двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
Вчера, 19:09
В США предложили России не отказываться от консультаций по безопасности
 
В миреСШАВладимир ПутинДжо БайденВячеслав ВолодинГосдума РФРоссия
 
 
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