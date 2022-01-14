https://ria.ru/20220114/voennye-1767805408.html

Лавров ответил на вопрос о расширении военного присутствия в других странах

Лавров ответил на вопрос о расширении военного присутствия в других странах - РИА Новости, 14.01.2022

Лавров ответил на вопрос о расширении военного присутствия в других странах

Россия будет исходить из интересов глобальной стабильности при рассмотрении вопросов о расширении военного присутствия в других странах, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T11:37

2022-01-14T11:37

2022-01-14T12:11

россия

в мире

безопасность

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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МОСКВА, 14 янв - РИА новости. Россия будет исходить из интересов глобальной стабильности при рассмотрении вопросов о расширении военного присутствия в других странах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Знаете, у нас разветвленные военные, военно-технические связи с нашими партнерами, союзниками. Есть наше присутствие в разных регионах мира. Это вопрос, который касается двусторонних отношений. Ну и, конечно, мы будем исходить из интересов глобальной стабильности, когда дальнейшие шаги будут обсуждаться с нашими союзниками на двусторонней основе в этом направлении", - сказал он на пресс-конференции по итогам года, отвечая на вопрос РИА Новости.

https://ria.ru/20220114/ssha-1767807233.html

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россия, в мире, безопасность, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров