https://ria.ru/20220114/veter-1767942147.html
В Подмосковье распространили экстренное предупреждение о ветре
В Подмосковье распространили экстренное предупреждение о ветре - РИА Новости, 14.01.2022
В Подмосковье распространили экстренное предупреждение о ветре
Подмосковный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о ветре с порывами 15-20 метров в секунду до 10.00 субботы. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T23:55
2022-01-14T23:55
2022-01-14T23:55
общество
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Подмосковный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о ветре с порывами 15-20 метров в секунду до 10.00 субботы."В период с 23 часов 30 минут 14 января до 10 часов 15 января, в Московской области ожидается усиление северо-западного ветра с порывами 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Спасатели советуют при сильном ветре убрать вещи со двора и балконов в дом. Машину советуют поставить в гараж или вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Пешеходам советуют обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать сооружений повышенного риска.
https://ria.ru/20220114/gololed-1767855803.html
московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье распространили экстренное предупреждение о ветре
Спасатели предупредили жителей Подмосковья о сильном ветре до утра субботы