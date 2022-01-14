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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220114/ves-1767764646.html
Как меняется вес при COVID-19 и что с этим делать?
Эндокринолог рассказал об изменении веса при коронавирусной инфекции - РИА Новости, 14.01.2022
Как меняется вес при COVID-19 и что с этим делать?
Коронавирусная инфекция может спровоцировать как потерю, так и набор веса. От чего это зависит, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук,... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T04:15
2022-01-14T04:15
распространение коронавируса
общество
российский медицинский университет имени н. и. пирогова
здоровье
россия
коронавирус covid-19
юрий потешкин
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Коронавирусная инфекция может спровоцировать как потерю, так и набор веса. От чего это зависит, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, доцент кафедры эндокринологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Юрий Потешкин.Острая фаза любого инфекционного заболевания зачастую сопровождается потерей аппетита, и COVID-19 — не исключение, отметил он. При этом пациент может заметно похудеть.С другой стороны, коронавирусная инфекция может приводить и к появлению лишних килограммов, продолжил он. Врач назвал два фактора, способных вызвать прибавку в весе при COVID-19."COVID-19 в целом ассоциирован с прибавкой веса, это происходит по нескольким причинам. Первое — у людей значительно снижается физическая активность, нет возможности двигаться. Второй момент —это, как ни странно, употребление большого количества жиров во время болезни", — добавил он.По словам эндокринолога, интерес к жирной пище при коронавирусной инфекции обусловлен стремлением человека обеспечить себя энергией и получить дополнительный заряд положительных эмоций.Изменение рациона, вызванное болезнью, может привести к увеличению массы тела на 10-15 процентов, предупредил он. Восстановить форму поможет постепенное наращивание физической активности в период реабилитации, а также специально подобранное питание."Лучше, если это поможет сделать специалист. В принципе, если было легкое течение COVID-19 и небольшая прибавка, можно восстановить вес примерно за месяц ", — считает врач.Полное восстановление организма после коронавирусной инфекции происходит обычно за полгода, уточнил Потешкин.
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общество, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, здоровье, россия, коронавирус covid-19, юрий потешкин
04:15 14.01.2022
 
Эндокринолог рассказал об изменении веса при коронавирусной инфекции

Эндокринолог Потешкин: лишний вес после COVID-19 можно убрать физической активностью

© Pixabay / jarmolukМужчина измеряет охват талии
Мужчина измеряет охват талии - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© Pixabay / jarmoluk
Мужчина измеряет охват талии. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Коронавирусная инфекция может спровоцировать как потерю, так и набор веса. От чего это зависит, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, доцент кафедры эндокринологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Юрий Потешкин.
Острая фаза любого инфекционного заболевания зачастую сопровождается потерей аппетита, и COVID-19 — не исключение, отметил он. При этом пациент может заметно похудеть.
"Если вес снизился не катастрофически, паниковать не нужно, необходимо питаться (во время острой фазы болезни. — Прим.ред.) простыми вещами в минимальном количестве — длинными углеводами, белками, чтобы просто была энергия", — сказал Потешкин.
С другой стороны, коронавирусная инфекция может приводить и к появлению лишних килограммов, продолжил он. Врач назвал два фактора, способных вызвать прибавку в весе при COVID-19.
"COVID-19 в целом ассоциирован с прибавкой веса, это происходит по нескольким причинам. Первое — у людей значительно снижается физическая активность, нет возможности двигаться. Второй момент —это, как ни странно, употребление большого количества жиров во время болезни", — добавил он.
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По словам эндокринолога, интерес к жирной пище при коронавирусной инфекции обусловлен стремлением человека обеспечить себя энергией и получить дополнительный заряд положительных эмоций.
"Это в целом типично для любых заболеваний, когда человек пытается, во-первых, получить положительные эмоции от вкусной еды и, во-вторых, запастись энергией", — объяснил Потешкин.
Изменение рациона, вызванное болезнью, может привести к увеличению массы тела на 10-15 процентов, предупредил он. Восстановить форму поможет постепенное наращивание физической активности в период реабилитации, а также специально подобранное питание.
"Лучше, если это поможет сделать специалист. В принципе, если было легкое течение COVID-19 и небольшая прибавка, можно восстановить вес примерно за месяц ", — считает врач.
Полное восстановление организма после коронавирусной инфекции происходит обычно за полгода, уточнил Потешкин.
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Распространение коронавирусаОбществоРоссийский медицинский университет имени Н. И. ПироговаЗдоровьеРоссияКоронавирус COVID-19Юрий Потешкин
 
 
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