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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220114/vaktsinatsiya-1767767659.html
Врач призвал успеть вакцинироваться до пика новой волны COVID-19
Врач призвал успеть вакцинироваться до пика новой волны COVID-19 - РИА Новости, 14.01.2022
Врач призвал успеть вакцинироваться до пика новой волны COVID-19
Несмотря на возможное в ближайшее время ухудшение эпидемиологической ситуации в России из-за распространения штамма омикрон, желающие еще могут успеть... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T03:36
2022-01-14T09:28
распространение коронавируса
общество
сша
европа
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
андрей поздняков
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Несмотря на возможное в ближайшее время ухудшение эпидемиологической ситуации в России из-за распространения штамма омикрон, желающие еще могут успеть вакцинироваться, чтобы защитить себя от тяжелых последствий болезни, заявил РИА Новости врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.Он также рассказал, что хотя "омикрон" хорошо избегает антительной защиты, привитыми он переносится как обычная респираторная инфекция, не требующая госпитализации."Непривитые переносят "омикрон"-штамм по-разному, но он протекает легче, чем "дельта", — добавил врач. "Если "омикрон" будет протекать легко и по большей части на амбулаторном этапе, то локдаун действительно не нужен", — считает Поздняков.При этом из-за заразности "омикрона" может вырасти общее число тяжелых случаев."Допустим, на десять тысяч заболевших раньше приходилась одна тысяча тяжелых случаев, а теперь на сто тысяч приходится эта же тысяча. Но если из-за высокой контагиозности мы получаем один миллион заболевших, то количество тяжелых случаев растет до десять тысяч, а если десять миллионов, то получится сто тысяч соответственно. То есть за счет массовой заболеваемости штаммом "омикрон" общее количество тяжелых случаев течения COVID-19 может подрасти", — привел пример Поздняков.Он отметил, что "с другой стороны, в Америке и Европе повышенного уровня смертности не наблюдается, все говорят о большом количестве выявленных случаев, но больницы при этом не перегружены, летальность практически не выросла".
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общество, сша, европа, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, андрей поздняков, омикрон-штамм коронавируса
03:36 14.01.2022 (обновлено: 09:28 14.01.2022)
 
Врач призвал успеть вакцинироваться до пика новой волны COVID-19

Врач Поздняков: россияне еще могут успеть привиться от COVID-19 до наступления новой волны

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе
Сотрудники полиции в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Несмотря на возможное в ближайшее время ухудшение эпидемиологической ситуации в России из-за распространения штамма омикрон, желающие еще могут успеть вакцинироваться, чтобы защитить себя от тяжелых последствий болезни, заявил РИА Новости врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.

"Новый всплеск заболеваемости, как мы видим, уже начался в Санкт-Петербурге и Москве. Можно успеть вакцинироваться или ревакцинироваться, чтобы к пику очередной волны сформировать иммунитет. При этом, если человек вакцинировался недавно или переболел, то ничего делать не надо. Если же человек вакцинировался давно, то сейчас можно ревакцинироваться", — объяснил Поздняков.

Он также рассказал, что хотя "омикрон" хорошо избегает антительной защиты, привитыми он переносится как обычная респираторная инфекция, не требующая госпитализации.
"Непривитые переносят "омикрон"-штамм по-разному, но он протекает легче, чем "дельта", — добавил врач. "Если "омикрон" будет протекать легко и по большей части на амбулаторном этапе, то локдаун действительно не нужен", — считает Поздняков.
При этом из-за заразности "омикрона" может вырасти общее число тяжелых случаев.
"Допустим, на десять тысяч заболевших раньше приходилась одна тысяча тяжелых случаев, а теперь на сто тысяч приходится эта же тысяча. Но если из-за высокой контагиозности мы получаем один миллион заболевших, то количество тяжелых случаев растет до десять тысяч, а если десять миллионов, то получится сто тысяч соответственно. То есть за счет массовой заболеваемости штаммом "омикрон" общее количество тяжелых случаев течения COVID-19 может подрасти", — привел пример Поздняков.
Он отметил, что "с другой стороны, в Америке и Европе повышенного уровня смертности не наблюдается, все говорят о большом количестве выявленных случаев, но больницы при этом не перегружены, летальность практически не выросла".
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