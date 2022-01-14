https://ria.ru/20220114/vaktsinatsiya-1767767659.html

Врач призвал успеть вакцинироваться до пика новой волны COVID-19

Врач призвал успеть вакцинироваться до пика новой волны COVID-19 - РИА Новости, 14.01.2022

Врач призвал успеть вакцинироваться до пика новой волны COVID-19

Несмотря на возможное в ближайшее время ухудшение эпидемиологической ситуации в России из-за распространения штамма омикрон, желающие еще могут успеть... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T03:36

2022-01-14T03:36

2022-01-14T09:28

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Несмотря на возможное в ближайшее время ухудшение эпидемиологической ситуации в России из-за распространения штамма омикрон, желающие еще могут успеть вакцинироваться, чтобы защитить себя от тяжелых последствий болезни, заявил РИА Новости врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.Он также рассказал, что хотя "омикрон" хорошо избегает антительной защиты, привитыми он переносится как обычная респираторная инфекция, не требующая госпитализации."Непривитые переносят "омикрон"-штамм по-разному, но он протекает легче, чем "дельта", — добавил врач. "Если "омикрон" будет протекать легко и по большей части на амбулаторном этапе, то локдаун действительно не нужен", — считает Поздняков.При этом из-за заразности "омикрона" может вырасти общее число тяжелых случаев."Допустим, на десять тысяч заболевших раньше приходилась одна тысяча тяжелых случаев, а теперь на сто тысяч приходится эта же тысяча. Но если из-за высокой контагиозности мы получаем один миллион заболевших, то количество тяжелых случаев растет до десять тысяч, а если десять миллионов, то получится сто тысяч соответственно. То есть за счет массовой заболеваемости штаммом "омикрон" общее количество тяжелых случаев течения COVID-19 может подрасти", — привел пример Поздняков.Он отметил, что "с другой стороны, в Америке и Европе повышенного уровня смертности не наблюдается, все говорят о большом количестве выявленных случаев, но больницы при этом не перегружены, летальность практически не выросла".

https://ria.ru/20220114/omikron-1767767512.html

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