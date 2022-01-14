03:36 14.01.2022 (обновлено: 09:28 14.01.2022)
Врач призвал успеть вакцинироваться до пика новой волны COVID-19
Врач Поздняков: россияне еще могут успеть привиться от COVID-19 до наступления новой волны
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Несмотря на возможное в ближайшее время ухудшение эпидемиологической ситуации в России из-за распространения штамма омикрон, желающие еще могут успеть вакцинироваться, чтобы защитить себя от тяжелых последствий болезни, заявил РИА Новости врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.
"Новый всплеск заболеваемости, как мы видим, уже начался в Санкт-Петербурге и Москве. Можно успеть вакцинироваться или ревакцинироваться, чтобы к пику очередной волны сформировать иммунитет. При этом, если человек вакцинировался недавно или переболел, то ничего делать не надо. Если же человек вакцинировался давно, то сейчас можно ревакцинироваться", — объяснил Поздняков.
Он также рассказал, что хотя "омикрон" хорошо избегает антительной защиты, привитыми он переносится как обычная респираторная инфекция, не требующая госпитализации.
"Непривитые переносят "омикрон"-штамм по-разному, но он протекает легче, чем "дельта", — добавил врач. "Если "омикрон" будет протекать легко и по большей части на амбулаторном этапе, то локдаун действительно не нужен", — считает Поздняков.
При этом из-за заразности "омикрона" может вырасти общее число тяжелых случаев.
"Допустим, на десять тысяч заболевших раньше приходилась одна тысяча тяжелых случаев, а теперь на сто тысяч приходится эта же тысяча. Но если из-за высокой контагиозности мы получаем один миллион заболевших, то количество тяжелых случаев растет до десять тысяч, а если десять миллионов, то получится сто тысяч соответственно. То есть за счет массовой заболеваемости штаммом "омикрон" общее количество тяжелых случаев течения COVID-19 может подрасти", — привел пример Поздняков.