https://ria.ru/20220114/vaktsinatsiya-1767762642.html

Знайте этих людей в лицо. Стали известны виновники бесконечности пандемии

Инфекционист назвал невакцинированных "плацдармом" для эволюции COVID-19 - РИА Новости, 14.01.2022

Знайте этих людей в лицо. Стали известны виновники бесконечности пандемии

Непривитые люди служат "плацдармом" для эволюции коронавируса, заявил в беседе с РБК главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава профессор... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T00:42

2022-01-14T00:42

2022-01-14T00:42

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Непривитые люди служат "плацдармом" для эволюции коронавируса, заявил в беседе с РБК главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава профессор Владимир Чуланов.Ученый обратил внимание, что вирус может эволюционировать и в организме вакцинированных, однако у людей, не прошедших вакцинацию, шанс на появление нового штамма COVID-19 значительно выше.Инфекционист уточнил, что в популяции с большим числом непривитых вирус имеет более высокий потенциал для эволюции.Чуланов назвал главным способом сократить число таких "плацдармов" вакцинацию, благодаря которой пандемия может "закончиться на омикроне".Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это невакцинированные. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20220107/pandemiya-1766816185.html

https://ria.ru/20220111/myasnikov-1767262597.html

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общество, воз, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19, владимир чуланов, омикрон-штамм коронавируса