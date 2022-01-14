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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220114/vaktsinatsiya-1767762642.html
Знайте этих людей в лицо. Стали известны виновники бесконечности пандемии
Инфекционист назвал невакцинированных "плацдармом" для эволюции COVID-19 - РИА Новости, 14.01.2022
Знайте этих людей в лицо. Стали известны виновники бесконечности пандемии
Непривитые люди служат "плацдармом" для эволюции коронавируса, заявил в беседе с РБК главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава профессор... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T00:42
2022-01-14T00:42
распространение коронавируса
общество
воз
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье
михаил мурашко
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Непривитые люди служат "плацдармом" для эволюции коронавируса, заявил в беседе с РБК главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава профессор Владимир Чуланов.Ученый обратил внимание, что вирус может эволюционировать и в организме вакцинированных, однако у людей, не прошедших вакцинацию, шанс на появление нового штамма COVID-19 значительно выше.Инфекционист уточнил, что в популяции с большим числом непривитых вирус имеет более высокий потенциал для эволюции.Чуланов назвал главным способом сократить число таких "плацдармов" вакцинацию, благодаря которой пандемия может "закончиться на омикроне".Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это невакцинированные. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
https://ria.ru/20220107/pandemiya-1766816185.html
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общество, воз, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19, владимир чуланов, омикрон-штамм коронавируса
00:42 14.01.2022
 
Инфекционист назвал невакцинированных "плацдармом" для эволюции COVID-19

Инфекционист Минздрава Чуланов: непривитые люди служат плацдармом для эволюции COVID-19

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории
Сотрудник лаборатории - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Непривитые люди служат "плацдармом" для эволюции коронавируса, заявил в беседе с РБК главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава профессор Владимир Чуланов.
Ученый обратил внимание, что вирус может эволюционировать и в организме вакцинированных, однако у людей, не прошедших вакцинацию, шанс на появление нового штамма COVID-19 значительно выше.
"Невакцинированный человек как бы плацдарм для эволюции вируса. Если человек вакцинирован, то шанс, что у него, вирус эволюционирует и передастся кому-то, гораздо ниже, потому что он может вообще не заболеть и не стать источником инфекции", — пояснил Чуланов.
Инфекционист уточнил, что в популяции с большим числом непривитых вирус имеет более высокий потенциал для эволюции.
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Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это невакцинированные. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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Распространение коронавирусаОбществоВОЗМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)ЗдоровьеМихаил МурашкоРоссияКоронавирус COVID-19Владимир ЧулановОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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