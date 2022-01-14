Американцы пришли в ужас из-за одной фразы Рябкова
Il Giornale: американцы пришли в ужас из-за одной фразы замглавы МИД России Рябкова
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков напомнил США о неспокойном XX веке комментарием о военных базах на Кубе и в Венесуэле. Об этом пишет обозреватель итальянской Il Giornale Лоренцо Вита.
"Главный российский переговорщик решил метить высоко, в самый центр "заднего дворика" Вашингтона. <…> Для США это предупреждение особенно важно. Возвращение призрака холодной войны в Центральную и Южную Америку — кошмар, о котором Вашингтону, возможно, придется вспомнить. Советские ракеты на Кубе и мысли о том, что в случае ядерной войны удары будут нанесены по побережью Северной Америки, приводили в ужас американцев", — пишет колумнист.
Как считает Вита, в Вашингтоне привыкли рассматривать континент сквозь призму Доктрины Монро, поэтому заявления Рябкова "ранят" общественность в Штатах. Вероятно, дипломат хотел напомнить, что у Москвы есть целая сеть союзников и партнеров за океаном, предположил автор. Белому дому не стоит недооценивать военно-политические связи России в Латинской Америке, предупреждения Рябкова могут обрести вполне конкретную форму, подытожил журналист.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Москва и Вашингтон 9 и 10 января провели в Женеве консультации по предложениям о гарантиях безопасности, которые Россия направила США и их союзникам в декабре.
Еще до начала переговоров Вашингтон называл некоторые пункты документа неприемлемыми, Россия же подчеркивала, что это не ультиматум, но на односторонние уступки, тем более под давлением, она не пойдет.
Доктрина Монро — принципы внешней политики США, провозглашенные 2 декабря 1823 года в ежегодном послании президента Джеймса Монро к конгрессу. Согласно этой концепции, попытки европейских держав установить контроль над какими-либо государствами Западного полушария будут расцениваться как агрессивные действия в отношении Соединенных Штатов.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>