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Американцы пришли в ужас из-за одной фразы Рябкова
Американцы пришли в ужас из-за одной фразы Рябкова - РИА Новости, 14.01.2022
Американцы пришли в ужас из-за одной фразы Рябкова
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков напомнил США о неспокойном XX веке комментарием о военных базах на Кубе и в Венесуэле. Об этом пишет... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T17:34
2022-01-14T17:34
политика
сша
сергей рябков
нато
латинская америка
россия
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков напомнил США о неспокойном XX веке комментарием о военных базах на Кубе и в Венесуэле. Об этом пишет обозреватель итальянской Il Giornale Лоренцо Вита.Как считает Вита, в Вашингтоне привыкли рассматривать континент сквозь призму Доктрины Монро, поэтому заявления Рябкова "ранят" общественность в Штатах. Вероятно, дипломат хотел напомнить, что у Москвы есть целая сеть союзников и партнеров за океаном, предположил автор. Белому дому не стоит недооценивать военно-политические связи России в Латинской Америке, предупреждения Рябкова могут обрести вполне конкретную форму, подытожил журналист.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Москва и Вашингтон 9 и 10 января провели в Женеве консультации по предложениям о гарантиях безопасности, которые Россия направила США и их союзникам в декабре. Еще до начала переговоров Вашингтон называл некоторые пункты документа неприемлемыми, Россия же подчеркивала, что это не ультиматум, но на односторонние уступки, тем более под давлением, она не пойдет.Доктрина Монро — принципы внешней политики США, провозглашенные 2 декабря 1823 года в ежегодном послании президента Джеймса Монро к конгрессу. Согласно этой концепции, попытки европейских держав установить контроль над какими-либо государствами Западного полушария будут расцениваться как агрессивные действия в отношении Соединенных Штатов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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политика, сша, сергей рябков, нато, латинская америка, россия
17:34 14.01.2022
 
Американцы пришли в ужас из-за одной фразы Рябкова

Il Giornale: американцы пришли в ужас из-за одной фразы замглавы МИД России Рябкова

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков напомнил США о неспокойном XX веке комментарием о военных базах на Кубе и в Венесуэле. Об этом пишет обозреватель итальянской Il Giornale Лоренцо Вита.
"Главный российский переговорщик решил метить высоко, в самый центр "заднего дворика" Вашингтона. <…> Для США это предупреждение особенно важно. Возвращение призрака холодной войны в Центральную и Южную Америку — кошмар, о котором Вашингтону, возможно, придется вспомнить. Советские ракеты на Кубе и мысли о том, что в случае ядерной войны удары будут нанесены по побережью Северной Америки, приводили в ужас американцев", — пишет колумнист.
Как считает Вита, в Вашингтоне привыкли рассматривать континент сквозь призму Доктрины Монро, поэтому заявления Рябкова "ранят" общественность в Штатах. Вероятно, дипломат хотел напомнить, что у Москвы есть целая сеть союзников и партнеров за океаном, предположил автор. Белому дому не стоит недооценивать военно-политические связи России в Латинской Америке, предупреждения Рябкова могут обрести вполне конкретную форму, подытожил журналист.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
Вчера, 14:44
США недооценивают Россию и ее потенциал, заявил Рябков
Москва и Вашингтон 9 и 10 января провели в Женеве консультации по предложениям о гарантиях безопасности, которые Россия направила США и их союзникам в декабре.
Еще до начала переговоров Вашингтон называл некоторые пункты документа неприемлемыми, Россия же подчеркивала, что это не ультиматум, но на односторонние уступки, тем более под давлением, она не пойдет.
Доктрина Монро — принципы внешней политики США, провозглашенные 2 декабря 1823 года в ежегодном послании президента Джеймса Монро к конгрессу. Согласно этой концепции, попытки европейских держав установить контроль над какими-либо государствами Западного полушария будут расцениваться как агрессивные действия в отношении Соединенных Штатов.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
11:19
Россия готовится к любому ответу США и НАТО по гарантиям, заявил Лавров
 
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