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Американцы пришли в ужас из-за одной фразы Рябкова

Американцы пришли в ужас из-за одной фразы Рябкова - РИА Новости, 14.01.2022

Американцы пришли в ужас из-за одной фразы Рябкова

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков напомнил США о неспокойном XX веке комментарием о военных базах на Кубе и в Венесуэле. Об этом пишет... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T17:34

2022-01-14T17:34

2022-01-14T17:34

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков напомнил США о неспокойном XX веке комментарием о военных базах на Кубе и в Венесуэле. Об этом пишет обозреватель итальянской Il Giornale Лоренцо Вита.Как считает Вита, в Вашингтоне привыкли рассматривать континент сквозь призму Доктрины Монро, поэтому заявления Рябкова "ранят" общественность в Штатах. Вероятно, дипломат хотел напомнить, что у Москвы есть целая сеть союзников и партнеров за океаном, предположил автор. Белому дому не стоит недооценивать военно-политические связи России в Латинской Америке, предупреждения Рябкова могут обрести вполне конкретную форму, подытожил журналист.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Москва и Вашингтон 9 и 10 января провели в Женеве консультации по предложениям о гарантиях безопасности, которые Россия направила США и их союзникам в декабре. Еще до начала переговоров Вашингтон называл некоторые пункты документа неприемлемыми, Россия же подчеркивала, что это не ультиматум, но на односторонние уступки, тем более под давлением, она не пойдет.Доктрина Монро — принципы внешней политики США, провозглашенные 2 декабря 1823 года в ежегодном послании президента Джеймса Монро к конгрессу. Согласно этой концепции, попытки европейских держав установить контроль над какими-либо государствами Западного полушария будут расцениваться как агрессивные действия в отношении Соединенных Штатов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220113/ssha-1767673699.html

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политика, сша, сергей рябков, нато, латинская америка, россия