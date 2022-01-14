https://ria.ru/20220114/utechka-1767844836.html

База данных материального обеспечения Войска польского попала в интернет

База данных материального обеспечения Войска польского попала в интернет - РИА Новости, 14.01.2022

База данных материального обеспечения Войска польского попала в интернет

База данных с более чем 1,7 миллиона документов материального обеспечения Войска польского попала в открытый доступ, сообщает портал Onet со ссылкой на два... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T14:22

2022-01-14T14:22

2022-01-14T16:55

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ВАРШАВА, 14 янв – РИА Новости. База данных с более чем 1,7 миллиона документов материального обеспечения Войска польского попала в открытый доступ, сообщает портал Onet со ссылкой на два независимых источника, связанных со спецслужбами."Некоторая информация чрезвычайно ценна для иностранных разведок. По словам нашего информатора, специалиста по кибербезопасности, базу уже загружали пользователи из десятка стран, в том числе из России и Китая", - говорится в сообщении.По данным Onet, утечка базы данных из 1 757 390 документов, вероятно, произошла из Управления логистического планирования в инспекции поддержки Вооруженных сил в Быдгоще."Каждая позиция или запись - это заявленная потребность каждого подразделения в оборудовании - от F-16 и тяжелого оружия, его частей, боеприпасов к нему, запасных частей, до униформы, нижнего белья, одеял и компьютерной техники и даже знамен и дипломов. Из более чем 1,7 миллиона записей выясняется подробное материальное состояние всей польской армии, а также ее недостатки в снаряжении", - поясняет Onet.По его данным, на этом основании можно определить, чего не хватает польской армии или какая техника неисправна.Министерство национальной обороны прокомментировало сообщение в кратком заявлении. В нем подчеркивается, что "продолжается выяснение, действительно ли произошла утечка информации".Минобороны подчеркивает, что учитывает множество сценариев – среди прочего, например, что попавший в сеть документ - это тестовый файл, предназначенный для тестирования программного обеспечения.Военные также заявили, что до окончания расследования комментировать дело не будут.Бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшыпчак заявил журналистам, что подобная утечка данных может фатально сказаться на обороноспособности Войска польского. "Я не верил, что такая утечка может произойти. Можно сказать коротко, что до начала войны мы уже проиграли ее", - заявил генерал в эфире радиостанции RMF FM.В свою очередь министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что в сеть не попали секретные данные."Могу успокоить, что никакой секретной информации не просочилось, а польское государство в безопасности", - написал Блащак в Twitter."Политикам тотальной оппозиции рекомендую отрезвление и стакан холодной воды", - добавил он.В свою очередь Минобороны республики в очередном заявлении утверждает, что "раскрытый в интернете каталог является частью единого материального индекса, проводимого инспекцией поддержки, то есть подразделением, ответственным за закупки в польской армии" и "содержит только общедоступную информацию, которую можно получить, в частности, на основании открыто проводимых и публикуемых тендеров на предоставление госзаказа"."Это неполный каталог логистического характера, не содержащий ни информации о количестве и исправности оборудования, ни недостатков в ассортименте", - говорится в заявлении.При этом Минобороны сообщает, что соответствующие службы "расследуют, как эти данные были размещены на неавторизованных серверах". По предварительным данным, это произошло по вине одного из сотрудников инспектората поддержки.

https://ria.ru/20190104/1549024568.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211104/vpn-servis-1757683154.html

https://ria.ru/20200720/1574573740.html

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в мире, технологии, быдгощ, польша, f-16, мариуш блащак