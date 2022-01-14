Раскрыты три условия для скорейшего вступления Украины в НАТО

21:43 14.01.2022 (обновлено: 21:46 14.01.2022)
Полковник СБУ раскрыл три условия для скорейшего вступления Украины в НАТО
Полковник СБУ Стариков назвал три условия для скорейшего вступления Украины в НАТО
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Национальной гвардии Украины во время обучения по методике НАТО
Военнослужащие Национальной гвардии Украины во время обучения по методике НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Киевский военный эксперт и полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире телеканала "Наш" перечислил условия, которые нужно выполнить Украине для вступления в Североатлантический альянс.
"Есть три категории, когда страну начинают рассматривать (для вступления в НАТО — Прим. ред.). Первое — нужно находиться на европейском театре военных действий. Украина находится. Второе —вести политический диалог со странами НАТО, в том числе и с Венгрией, которая требует от Украины решить языковой вопрос. Третье — делает ли что-то наша страна для того, чтобы мы соответствовали стандартам или нет? Ничего не делает", — констатировал он.
В 2014 году Киев отказался от внеблокового статуса, а в 2019 году Верховная рада приняла поправки к Конституции, закрепив курс на вступление в Евросоюз и в Североатлантический альянс. Бывший генсек военного объединения Андерс Фог Расмуссен отмечал, что для членства в организации Украине необходимо достигнуть определенных критериев, на реализацию которых уйдет много времени.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к альянсу Украины и от создания военных баз в странах бывшего СССР.