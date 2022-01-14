https://ria.ru/20220114/usloviya-1767932519.html

Раскрыты три условия для скорейшего вступления Украины в НАТО

Полковник СБУ раскрыл три условия для скорейшего вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 14.01.2022

Раскрыты три условия для скорейшего вступления Украины в НАТО

Киевский военный эксперт и полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире телеканала "Наш" перечислил условия, которые нужно выполнить Украине для вступления в... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T21:43

2022-01-14T21:43

2022-01-14T21:46

в мире

сша

андерс фог расмуссен

евросоюз

верховная рада украины

россия

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Киевский военный эксперт и полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире телеканала "Наш" перечислил условия, которые нужно выполнить Украине для вступления в Североатлантический альянс.В 2014 году Киев отказался от внеблокового статуса, а в 2019 году Верховная рада приняла поправки к Конституции, закрепив курс на вступление в Евросоюз и в Североатлантический альянс. Бывший генсек военного объединения Андерс Фог Расмуссен отмечал, что для членства в организации Украине необходимо достигнуть определенных критериев, на реализацию которых уйдет много времени.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к альянсу Украины и от создания военных баз в странах бывшего СССР.

https://ria.ru/20220114/ukraina-1767912655.html

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в мире, сша, андерс фог расмуссен, евросоюз, верховная рада украины, россия