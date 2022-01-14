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Раскрыты три условия для скорейшего вступления Украины в НАТО
Полковник СБУ раскрыл три условия для скорейшего вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 14.01.2022
Раскрыты три условия для скорейшего вступления Украины в НАТО
Киевский военный эксперт и полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире телеканала "Наш" перечислил условия, которые нужно выполнить Украине для вступления в... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T21:43
2022-01-14T21:46
в мире
сша
андерс фог расмуссен
евросоюз
верховная рада украины
россия
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Киевский военный эксперт и полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире телеканала "Наш" перечислил условия, которые нужно выполнить Украине для вступления в Североатлантический альянс.В 2014 году Киев отказался от внеблокового статуса, а в 2019 году Верховная рада приняла поправки к Конституции, закрепив курс на вступление в Евросоюз и в Североатлантический альянс. Бывший генсек военного объединения Андерс Фог Расмуссен отмечал, что для членства в организации Украине необходимо достигнуть определенных критериев, на реализацию которых уйдет много времени.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к альянсу Украины и от создания военных баз в странах бывшего СССР.
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в мире, сша, андерс фог расмуссен, евросоюз, верховная рада украины, россия
21:43 14.01.2022 (обновлено: 21:46 14.01.2022)
 
Полковник СБУ раскрыл три условия для скорейшего вступления Украины в НАТО

Полковник СБУ Стариков назвал три условия для скорейшего вступления Украины в НАТО

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Национальной гвардии Украины во время обучения по методике НАТО
Военнослужащие Национальной гвардии Украины во время обучения по методике НАТО - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Военнослужащие Национальной гвардии Украины во время обучения по методике НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Киевский военный эксперт и полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире телеканала "Наш" перечислил условия, которые нужно выполнить Украине для вступления в Североатлантический альянс.
"Есть три категории, когда страну начинают рассматривать (для вступления в НАТО — Прим. ред.). Первое — нужно находиться на европейском театре военных действий. Украина находится. Второе —вести политический диалог со странами НАТО, в том числе и с Венгрией, которая требует от Украины решить языковой вопрос. Третье — делает ли что-то наша страна для того, чтобы мы соответствовали стандартам или нет? Ничего не делает", — констатировал он.
В 2014 году Киев отказался от внеблокового статуса, а в 2019 году Верховная рада приняла поправки к Конституции, закрепив курс на вступление в Евросоюз и в Североатлантический альянс. Бывший генсек военного объединения Андерс Фог Расмуссен отмечал, что для членства в организации Украине необходимо достигнуть определенных критериев, на реализацию которых уйдет много времени.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к альянсу Украины и от создания военных баз в странах бывшего СССР.
Военнослужащий на тактических учениях Три меча-2021 с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО на Яворовском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
18:43
Украину предупредили о потере территорий в случае вступления в НАТО
 
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